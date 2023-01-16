Не проходя на кассе: купить просрочку в магазинах станет невозможно

В январе розничная торговля запускает добровольный эксперимент: система цифровой маркировки не будет пропускать через кассу просроченную молочную продукцию — люди просто не смогут ее купить. Первым участником стал самый крупный российский ритейлер — «Магнит». Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании и подтвердили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Другие игроки тоже разрабатывают аналогичные функции для своих касс. В перспективе правительство планирует распространить этот опыт на весь продуктовый ритейл и те наименования товаров, которые подпадут под маркировку.

Первый шаг

Российская торговля запускает новую технологию, которая автоматически будет проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Речь идет о молочных изделиях. Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, люди не смогут его купить.

Первым станет один из крупнейших ритейлеров — компания «Магнит» (27 тыс. магазинов в России), которая начнет использовать эту технологию уже в январе. Сеть постепенно, в течение месяца, подключит к реализации этого проекта каждую точку. Об этом «Известиям» рассказали в компании и подтвердили в ЦРПТ (оператор системы маркировки в России).

Новшество дополнит действующую систему по контролю за сроками годности товаров на полках, заметили в пресс-службе «Магнита». Технология поможет избежать продажи просроченной продукции, исключив человеческий фактор, добавили там.

Не проходя на кассе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На практике это цифровое решение будет действовать так: из системы маркировки «Честный знак» ритейлер получит информацию о сроке годности товара в момент сканирования марки на кассе. Если система зафиксирует просрочку, то она заблокирует транзакцию и продажа станет технически невозможной. В компании отметили, что такое может случиться, например, когда сотрудники магазина не успели убрать просроченный товар из торгового зала либо человек взял его по ошибке.

С 1 сентября 2022 года все участники оборота молочной продукции должны передавать в систему маркировки фактуру о названии товара, его количестве, сканировать коды маркировки на кассах, напомнила «Известиям» директор департамента спецпроектов ЦРПТ Анна Лазовская. Благодаря этому специалисты могут отслеживать просрочку и блокировать ее на кассе.

Цифровую маркировку молочной продукции ввели с 2021 года, с 1 июня она стала обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября — для продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря — для товаров с периодом хранения до 40 дней включительно. Сейчас под маркировку в целом подпадают упакованная вода, лекарства, табак, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Плюс идут эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и других товаров. Пока они не будут участвовать в проекте по блокировке просрочки.

Не проходя на кассе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Правительство уже готовит нормативные акты, которые позволят рознице проводить эксперимент по техническому запрету на продажу маркированных просроченных товаров. Бумаги готовит Минпромторг, «Известия» направили запрос в ведомство.

Опасная продукция

Пресечение оборота просроченной продукции было одной из целей введения цифровой маркировки, напомнили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Кроме того, такая система идентификации позволяет вывести из оборота те товары, которые подделывают. В службе не уточнили, какая доля молочной продукции на полке приходится на просрочку.

— Количество просроченной продукции снижается, — добавили в Роспотребнадзоре. — Это происходит из-за запрета возвращать ее производителю. То есть убытки несет торговая организация, поэтому компании начали анализировать покупательскую способность и сбыт. Теперь розница не стремится заказывать товар с запасом. Ведь основная причина скопления просрочки — это неправильное планирование закупок без учета потребительского спроса.

В службе напомнили, что за продажу просроченной продукции предусмотрена ответственность по статье 14.43 КоАП, максимальный размер штрафа может составить до 1 млн рублей. Просрочка относится к категории опасной продукции, подчеркнули там.

Не проходя на кассе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Крупные торговые сети начали работать над функциональностью, которая позволит блокировать просрочку на кассе, сказал «Известиям» председатель правления АКОРТ Игорь Караваев. Это позволит предложить покупателям более высокое качество сервиса, добавил он. Эксперт уверен, что сейчас важно выработать такие механизмы проверки товаров на кассе, которые не увеличат время обслуживания покупателей.

Идея технически запретить продажу просроченной продукции позитивно отразится на культуре торговли и станет еще одним шагом в заботе о потребителях, сказал «Известиям» гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Он уточнил, что риски есть в практической реализации этой инициативы: переход на такой режим потребует новых средств проверки срока годности продукции на кассе. А значит, оборудование может столкнуться со сбоями, с которыми малой рознице будет сложно справиться.