Соблюсти этикетку: в РФ выявили тысячи магазинов с фальсификатом молока и воды

Минимум 2 тыс. магазинов в российских регионах торгуют фальсифицированным молоком и водой. Генпрокуратуру просят привлечь продавцов к уголовной и административной ответственности, а также изъять из продажи немаркированные товары в Марий Эл, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областях, в Ставропольском и Хабаровском краях. Обращение в адрес ведомства и Минпромторга направила Общественная потребительская инициатива по результатам проведенного исследования. Общественники продолжат проверки, так как не исключают нарушений в других регионах.

Недобросовестный бизнес

В магазинах как минимум шести регионов идет торговля фальсифицированным молоком и питьевой водой, потребление которых может негативно отразиться на здоровье россиян: их качество не подтверждено маркировкой. Такую продукцию выявили в свыше 2 тыс. торговых точек и у индивидуальных предпринимателей в Марий Эл, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областях, а также в Ставропольском и Хабаровском краях. Об этих фактах говорится в обращении в Генпрокуратуру и Минпромторг главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова. Документ есть в распоряжении «Известий».

«В порядке общественного контроля за соблюдением прав потребителей ОПИ провела независимые исследования молочной продукции и упакованной воды. В результате было выявлено более 2 тыс. хозяйствующих субъектов, которые ведут торговлю этими товарами в ряде регионов России, но при этом они не зарегистрированы в государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной идентификации », — пишет в обращении в Генпрокуратуру и Минпромторг общественник.

Правительство приняло несколько постановлений, которые устанавливают обязательную маркировку этой продукции, напомнил он. Согласно этим документам, участники рынка должны вывести из оборота товары, которые не прошли идентификацию. Такая молочная продукция не должна продаваться с 1 сентября 2022 года, а упакованная питьевая вода — с 1 марта этого года.

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«С момента введения требований по обязательной маркировке средствами идентификации товаров в случае нарушения указанных требований на участников оборота товаров распространяются действия ст. 15.12 и 15.12.1 КоАП РФ и ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ», — подчеркивает в своем обращении Олег Павлов.

Справка «Известий» Согласно КоАП, ответственность наступает для тех, кто производит и сбывает товары без маркировки, а также хранит, перевозит или приобретает в целях сбыта. Штрафы за это могут доходить до 4 тыс. рублей для физлиц, до 10 тыс. рублей для должностных лиц, до 300 тыс. для юрлиц. Отдельное наказание предусмотрено за непредоставление сведений, нарушение порядка и сроков их предоставления либо предоставление недостоверных сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров. Это влечет предупреждение или штраф для должностных лиц до 10 тыс. рублей, для юрлиц до 100 тыс. рублей. Уголовная ответственность предусмотрена за те же деяния, которые совершены в крупных и особо крупных размерах (ст. 171.1 УК РФ). За нарушения в крупном размере могут наказать на сумму до 300 тыс. рублей или взять сумму дохода за два года. Также могут быть назначены принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же период плюс штраф до 80 тыс. рублей (или сумма дохода за полгода). За нарушения в особо крупном размере, которые совершены в составе группы, тоже есть варианты: штраф до 700 тыс. рублей (или сумма дохода за период от одного до трех лет), работы до пяти лет, лишение свободы на срок до шести лет плюс штраф до 1 млн рублей (или сумма дохода за пять лет).

Продажа товаров без маркировки оставляет широкий простор для злоупотреблений, включая реализацию нелегальной продукции — фальсифицированной, контрабандной, контрафактной, неучтенной, уверен глава ОПИ. Кроме того, она может причинить вред здоровью потребителей и нанести ущерб охраняемым законом интересам потребителей и государства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Просим вас принять меры по пресечению оборота упакованной питьевой воды и молочной продукции без маркировки и регистрации в информационной системе мониторинга, в том числе по привлечению хозяйствующих субъектов, участвующих в таком обороте, к предусмотренной административной и уголовной ответственности» , — просит в письме Олег Павлов.

«Известия» направили запросы в ассоциации «Союзмолоко» и «Союзнапитки».

Владелица бренда «Аннушкина ферма» Ольга Друганина считает, что причина нарушений с маркировкой может быть в том, что маленькие хозяйства не имеют средств для выполнения этих требований закона.

— У них нет принтера для этикеток, дополнительных средств на людей, которые будут вести процесс маркировки. Думаю, что в итоге малым хозяйствам придется уйти с рынка, так как они не смогут выполнить все требования, — пояснила она.

По ее словам, для выполнения требований маркировки обязательно нужно иметь юрлицо, какую-нибудь регистрацию.

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— Не может быть такого, что молоко произвел дядя Вася. Должно быть ИП или иная регистрация, а ведь есть личные подсобные хозяйства, которые этого не имеют, — отметила Ольга Драгунина.

Глава ОПИ завил «Известиям», что правительство принимает сегодня все возможные меры, чтобы повысить качество и безопасность товаров, однако сталкивается с противодействием со стороны недобросовестной части бизнеса.

— Столь значительное число предпринимателей, не зарегистрированных в системе, означает формирование каналов сбыта нелегальной продукции (некачественной и небезопасной), без применения кассовой техники. Тем самым возрастают риски причинения вреда здоровью потребителей, а также сокращаются поступления в бюджет, — пояснил общественник.

По его мнению, необходимы согласованные усилия всех ведомств и служб в регионах, чтобы пресечь такую практику, привлечь виновных к ответственности и не допускать подобного в дальнейшем. Он добавил, что ОПИ продолжает свои исследования и будет последовательно охватывать все регионы.

«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать обращение ОПИ, а также перспективы изъятия из продаж немаркированной продукции.

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В пресс-службе Минпромторга отметили, что обращение поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

В рамках закона

В Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») сообщили, что во многих регионах России уже проведена большая работа по внедрению маркировки, но кое-где проблемы остаются.

— Мы признательны общественным организациям за их деятельность по выявлению нарушений. Для нас особенно важно, что они пользуются инструментами общественного контроля, созданными государственной системой маркировки «Честный знак». Проверки общественников не только помогают защитить граждан от потенциально опасной продукции, но и позволяют бюджету нашей страны нарастить доходы, — заявил «Известиям» директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

По его словам, в некоторых субъектах сейчас фиксируется значительный прирост зарегистрированных в системе участников оборота: например, в Новосибирской области регистрацию за последнее время прошли почти 500 компаний.

Глава «Опоры России» Александр Калинин согласен, что наказывать за отсутствие маркировки необходимо, но не без перегибов и «закошмаривания» бизнеса.

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— Если товары продаются без идентификации, то за это и так предусмотрено жесткое административное наказание. Но не надо дополнительно криминализировать эти случаи и доводить до уголовного преследования предпринимателей, — сообщил он.

Бизнес должен соблюдать нормы закона, добавил Александр Калинин, но призывы к таким жестким наказаниям идут вразрез с посланием президента и его выступлением на ПМЭФ.

В середине июня на форуме в Петербурге Владимир Путин заявил о том, что малый бизнес не должен подвергаться проверкам, если он не связан с высокими рисками для человека. Глава государства напомнил, что в прошлом году в России установили мораторий на плановые проверки. Для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует до 2030 года, заявил президент РФ.