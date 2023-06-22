Масло немасляное: производителей молочной продукции проверят на фальсификат

Производителей молочной продукции по поручению Генпрокуратуры проверят на фальсификацию товара — использование вместо молочных жиров пальмового масла, выяснили «Известия». Ранее об этом ведомство попросил депутат ГД Сергей Лисовский. Несоответствие обязательным требованиям, несмотря на маркировку, было обнаружено в товарах в Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областях и в Москве. В Россельхознадзоре сообщили, что также фиксируют случаи использования производителями молочной продукции сырья растительного происхождения. В Госдуме считают, что необходимо отменить мораторий на проверки бизнеса, который занимается производством еды и напитков .

Немолочные жиры

Генпрокуратура поручила региональным отделениям в Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областях и Москве провести проверки производителей молочной продукции . Ответ на имя депутата Госдумы Сергея Лисовского есть в распоряжении «Известий». Ранее парламентарий обратился в ведомство с информацией исследования Общественной потребительской инициативы (ОПИ), в котором содержатся протоколы лабораторных испытаний и заключения по ним, а также результаты внеплановых проверок.

«В целях оперативного разрешения приведенных доводов оно (обращение депутата ГД. — «Известия») направлено прокурору Ставропольского края, а его копии — прокурорам Воронежской, Ивановской, Московской, Ростовской, Свердловской областей, города Москвы, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Исполнение поручений контролируется Генеральной прокуратурой РФ», — говорится в документе.

В исследовании ОПИ (есть у «Известий») отмечается, что оно было проведено при помощи экспертов лаборатории «Молоко» Федерального государственного автономного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности» .

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« Объектами лабораторных испытаний выступили молочные продукты семи известных и набирающих популярность производителей . Продукты исследовались на предмет их соответствия предусмотренным техническими регламентами и межгосударственными стандартами требованиям качества и безопасности», — сообщается в документе ОПИ.

Общественники ссылаются на результаты лабораторных исследований, в ходе которых были установлены факты фальсификации молочной продукции, несмотря на наличие на ней маркировки. Так, продукция с наличием жиров не молочного, а растительного происхождения была выявлена у ООО «Восход» (масло сладкосливочное «Традиционное»), ООО «Лав Продукт» (масло сладкосливочное «Традиционное»), ИП Николаев А.И. (масло сладкосливочное «Крестьянское» и «Традиционное»), ООО «7 утра» (масло сладкосливочное «Крестьянское» и сметана), АО «Фурмановский гормолзавод» (топленое масло ТМ «Барская кухня»), ООО «Сибмол» (сливки питьевые) и ООО «Русмолоко» (сметана «Пятигорская») .

Справка «Известий» Согласно принятым в России нормам, существует два вида продукции с использованием молока. Это молочная продукция, в которой наличие растительных жиров недопустимо, и молокосодержащая продукция, в которой такие жиры используются и должны специально маркироваться, а также продаваться на отдельной полке. Постановление правительства, согласно которому магазины должны разделить такой товар, вступило в силу с 1 июля 2019 года.

В Госдуме считают, что предприниматели не всегда честны с потребителями .

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Фальсификат может быть смертельно опасен. Это мы видели на недавнем примере отравлений сидром. Нелегальный оборот любого сырья может привести к страшным трагедиям. Надо отдать должное прокуратуре, что она очень оперативно поручила провести проверку по молочной продукции , — заявил «Известиям» Сергей Лисовский.

По его словам, также он получил ответ Россельхознадзора, который со своей стороны тоже проверит производителей .

— Зачастую такая фальсифицированная продукция появляется даже в федеральных торговых сетях. Сегодня введен мораторий на проверки бизнеса, но одно дело, когда мы не проверяем производство маек и носков, а другое — продукты питания , — пояснил депутат.

В Россельхознадзоре «Известиям» сообщили о том, что к ним поступали письма из Генпрокуратуры по вопросу рассмотрения обращения депутата Сергея Лисовского .



— Да, мы фиксируем случаи использования производителями молочной продукции сырья растительного происхождения, как в рамках лабораторного мониторинга, так и с помощью инструментов цифрового надзора, благодаря которым продукция животноводства отслеживается «от поля до прилавка» . К нарушителям принимаются меры в соответствии с законодательством, — пояснили в пресс-службе.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин



Там отметили, что кроме растительных жиров производители также недобросовестно могут использовать говяжьи жиры. В июне этого года такой жир был обнаружен при производстве сгущенного молока на предприятии в Орловской области .

— В целом с момента внедрения электронной ветеринарной сертификации, благодаря которой обеспечивается прослеживаемость продукции, доля небезопасных и некачественных товаров, особенно молочных, на российском рынке непрерывно снижается , — подчеркнули в Россельхознадзоре. Там отметили, что информация о производителях, использующих немолочное сырье при производстве молочной продукции без указания его наименования на этикетке, постоянно публикуется на сайте федеральной службы.

Опасный фальсификат

— Там, где лабораторией были найдены растительные жиры, в 100% случаях можно говорить о том, что это пальмовое масло, которое завозится в Россию в больших объемах. Причем пальмовое масло , которое используется для фальсификации, — очень канцерогенный и вредный для здоровья продукт . Хотя использование растительных жиров в России не запрещено, но товары с их добавлением не могут называться молочной продукцией. Кроме того, они должны иметь специальную маркировку , — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

По его словам, к сожалению, не все потребители сегодня знают, что есть чисто молочная и молокосодержащая продукция, в которой могут присутствовать растительные жиры .

— Товары с растительными добавками не могут считаться молоком, творогом, сметаной. По крайней мере, если производители честно указывают, что это творожный или сметанный продукт, они ничего не нарушают. Но если этого не происходит, то граждане, не желающие употреблять пальмовое масло, становятся жертвой обмана, — пояснил он.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

При этом для молокосодержащей продукции с использованием растительных жиров в магазине должна быть отдельная полка, отметил глава ОПИ.

«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру, Россельхознадзор, Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию с обнаруженным фальсификатом. Также редакция обратилась с вопросами в фирмы, которые упомянуты в исследовании ОПИ.

В компании «Русмолоко» «Известиям» сообщили, что о поручении Генпрокуратуры им неизвестно, как и о самом фальсификате. При этом там отметили, что предприятие выпускает как молочную продукцию, так и продукцию с заменителями молочного жира .

— Вся выпускаемая продукция задекламирована и сертифицирова на. Наше предприятие не использует пальмовое масло даже при производстве спредов. Для производства продукции с заменителями молочного жира ООО закупает растительный жир российского производства , — пояснили в компании.

Кроме того, там отметили, что молочная продукция изготавливается в соответствии с ГОСТами. При этом заменители растительного жира в такую продукцию не добавляются .

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

В ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») «Известиям» сообщили, что за счет введения системы маркировки уже удалось снизить количество производителей фальсифицированной продукции на две трети .

— Система маркировки — эффективный инструмент противодействия незаконному обороту товаров. В мобильном приложении для органов власти мы показываем разницу сырьевого баланса и объема готовой молочной продукции, что позволяет выявлять производителей фальсификата . Это стало возможным благодаря интеграции с системами Россельхознадзора, — пояснили там «Известиям».