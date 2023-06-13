Это не еда: в России собираются возродить молочную кухню

В Совфеде обсудили возрождение института молочной кухни во всех регионах страны. Сейчас эта государственная гарантия для беременных и кормящих женщин и маленьких детей в большинстве субъектов РФ существует в виде небольших выплат, которыми далеко не все пользуются, либо — реже — в виде раздаточного пункта детского питания. Однако эксперты полагают, что работающий институт молочной кухни был бы хорошим подспорьем в вопросе оздоровления детей, особенно имеющих аллергии, пищевые особенности или хронические и генетические заболевания. Как собираются возрождать молочную кухню и что обязательно нужно учесть — разбирались «Известия».

Программа с выгодой

В фонде «Дети-бабочки» рассказали «Известиям», что необходимость возрождения в стране института молочных кухонь обсуждалась на совещании в Совфеде. Инициатива особенно актуальна с точки зрения питания детей с генными заболеваниями (которыми как раз занимается фонд), аллергиями, пищевыми непереносимостями.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина заметила, что сейчас в России нет централизованной программы господдержки обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет. Этот вопрос относится к полномочиям регионов, но некоторые из них вообще ни в каком виде эту государственную гарантию гражданам не предоставляют. Лазуткина направила запрос в регионы, чтобы узнать, как обстоят дела с этой проблемой.

В фонде «Дети-бабочки» отметили, что мамы детей с генными дерматозами особенно обеспокоены вопросом доступности специализированных продуктов лечебного питания, высокобелковых смесей и смесей с содержанием аминокислот для стартового питания. При этом правильное кормление с первых дней жизни выгодно государству и финансово — это профилактирует развитие тяжелых осложнений, снижая будущие расходы системы здравоохранения на медико-социальное сопровождение, сказала руководитель фонда, член Общественной палаты РФ Алена Куратова.

Фото: агентство городских новостей «Москва»

Президент Международной ассоциации руководителей и участников сферы управления, организации здравоохранения и фармакологии, кандидат медицинских наук Виктория Поленова также отметила, что нужно идти по пути «экономически обоснованной нутритивной поддержки детей с атопией и другими заболеваниями», но пока есть сложности: и с самим определением «молочная кухня», и с составом продуктов, входящих в продуктовые наборы.

— Корзины неоднородны, не учитываются специализированные потребности детей, в том числе тех, для которых нутритивная поддержка является одним из ключевых элементов лечебного процесса, — сказала Поленова. — Государственные деньги тратятся в больших масштабах, однако не могут полноценно выполнять свое целевое назначение, связанное c качественным обеспечением питанием определенных групп населения.

Что такое молочная кухня

Сейчас понятие «молочная кухня» гораздо шире, но в СССР это были именно «кухни», которые организовывались, как правило, при детских больницах. С 1990-х годов молочные кухни стали раздаточными пунктами: продукцию уже не производили, а приобретали и раздавали. Расширился перечень продукции и возможные получатели: не только дети, но и беременные и кормящие мамы; не только молоко, но и детские смеси, пюре, соки, каши. Но гарантия была отдана на откуп субъектов РФ, и это привело к тому, что многие регионы, по сути, институт молочной кухни ликвидировали.

Сейчас некоторые субъекты выдают вместо питания компенсационные выплаты. Например, в Московской области молочные кухни прекратили работать с 2020 года, вместо них беременным, кормящим и детям до 3 лет по заявлению на основании заключения лечащего врача могут выплачивать от 400 до 1 тыс. рублей в месяц. В Санкт-Петербурге детям также не выдают продуктовые наборы, но по специальной карте «Детская» или «Дошкольная» можно получить нужное питание, включая молочные продукты.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Плюсом такого подхода является то, что родителям нет необходимости постоянно обращаться в больницу за новым рецептом, — сказала Виктория Поленова «Известиям». — В Санкт-Петербурге на детскую карту начисляется денежное пособие только многодетным, малоимущим и неполным семьям в сумме от 3,7 тыс. до 4,8 тыс. рублей на детей до 1,5 лет и 1–1,5 тыс. рублей на детей до 7 лет.

В Москве есть именно молочно-раздаточные пункты, причем для большого перечня получателей: на эту меру поддержки имеют право беременные, кормящие женщины, дети до трех лет, дети до 7 лет из многодетных семей, дети-инвалиды и дети до 15 лет с хроническими заболеваниями . Выдают различные продукты: детское баночное питание, растворимые каши, соки, молоко, кисломолочные смеси, смеси на основе сои и т.д.

Центр помощи многодетным семьям «МногоМама», проведя для «Известий» опрос своих подопечных в разных регионах, подтвердил, что состав продовольственной помощи существенно отличается от региона к региону.

— Мы видим, что многие семьи, проживающие не в Москве, предпочитают получить денежную выплату и направить ее на первостепенные нужды своих семей , — рассказала «Известиям» президент организации Алина Контарева. — Наши семьи, особенно проживающие в дальних регионах страны, нередко жалуются именно на продуктовый состав, хотя это важная и ценная мера помощи, которая требует переосмысления и доработки.

Почему пропали молочные кухни

Научный сотрудник НИИ детского питания — филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Симоненко рассказала «Известиям»: в советское время в рамках госпрограммы развития индустрии детского питания было построено более 40 предприятий, которые выпускали детское питание.

Фото: РИА Новости/Максим Мишин

— И самое главное, было организовано производство специальных продуктов для детей на молочных кухнях, — рассказала она. — Там была начата выработка продуктов прикорма для детского питания.

Елена Симоненко подчеркнула, что роль молочных кухонь в обеспечении детей раннего возраста качественным питанием очень велика, но рассматривать этот вопрос нужно в свете анализа технической оснащенности таких учреждений и с учетом профессионального уровня кадров.

Виктория Поленова замечает, что сейчас более актуально охарактеризовать функциональное назначение молочных кухонь как молочно-раздаточных пунктов, так как продукция приходит в стандартизированных заводских упаковках и раздается. По ее словам, когда в сложный период дефицита государственного бюджета и перестройки самой системы здравоохранения и социального обеспечения произошло сокращение количества молочных кухонь, у населения стали возникать логистические сложности. С учетом того что основная идея функционирования молочно-раздаточного пункта — как раз его шаговая доступность, молочные кухни стали исчезать.

Елена Симоненко рассказала, что в 2016–2017 годах НИИ детского питания проводил исследование по стране и выяснил, что молочные кухни и раздаточные пункты функционируют во многих регионах РФ, однако большинство из них занимают помещения с недостаточной полезной площадью и оснащены устаревшим оборудованием.

— Создание молочных кухонь проводилось без учета тенденций увеличения количества новорожденных, нуждающихся в искусственном вскармливании, и без анализа реальной потребности, — сказала она. — На большинстве молочных кухонь не решены вопросы фасовки вырабатываемой продукции. Основными причинами закрытия явились низкие санитарно-гигиенические условия, не позволяющие выпускать продукцию гарантированной безопасности и надлежащего качества.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Однако производство детского питания в ряде регионов при больницах сохранилось и сейчас . Например, в Челябинске есть предприятие «Молочная кухня» при детской поликлинике № 8 им. А. Невского. Это коммерческая фирма, где можно заказать продукцию платно, но она работает и по госзаданию, обеспечивая питанием детей с 8 месяцев до 3 лет при наличии определенных показаний. В больнице говорят, что эффективность такого предприятия есть — за последние полгода объемы выпускаемой продукции увеличились, а будущее видят в сотрудничестве бизнеса и государства: налаживании точек реализации продукции молочных кухонь, доставки на дом и т.д.

Нужна ли федеральная программа

Все эксперты согласны: России нужна новая централизованная программа государственной поддержки обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет, в том числе специализированным для особых категорий детей, через молочно-раздаточные пункты. В частности, поддержала эту идею первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, которая заметила, что говорит о необходимости программы уже несколько лет.

Виктория Поленова отмечает, что разработка федерального проекта позволит значительно уменьшить финансовое бремя на молодые, многодетные семьи, а также на семьи, воспитывающие детей-инвалидов. При этом речь должна идти именно о федеральном субсидировании молочной кухни, так как для многих регионов запуск такой программы будет непосильной нагрузкой на бюджет, считает она.

Руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова замечает, что затраты на обеспечение специализированной аминокислотной смесью ребенка с аллергией составляют более 30 тыс. рублей в месяц и далеко не каждая семья может позволить себе тратить такой бюджет только на смесь. Еще сложнее ситуация у детей с орфанными заболеваниями.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Дети, не получившие полноценное стартовое питание, чаще болеют, не говоря уже об особых категориях детей, — замечает она. — Когда рождается ребенок с буллезным эпидермолизом или ихтиозом, кожа младенца, имея локальные поражения, не может выполнять барьерную функцию, и организм начинает стремительно терять жизненно необходимый белок и железо. Состояние кожи таких пациентов напрямую зависит от грамотной нутритивной поддержки. «Детей-бабочек» важно правильно кормить с первых дней жизни. Это не только профилактика развития тяжелых и жизнеугрожающих осложнений, но и снижение будущих расходов системы здравоохранения на медико-социальное сопровождение.

Виктория Поленова отмечает, что исследования экономической целесообразности программы по специализированному питанию при атопии были приняты во внимание при внедрении государственных программ в Германии, Франции, Австралии, Турции и ряде других стран.

— Данные исследований, проведенных в США, показали снижение частоты обострения заболевания и экономического бремени от него при обеспечении детей из группы риска специализированными смесями, — рассказала она. — Прогностическая модель широкого внедрения такой стратегии, согласно этим исследованиям, может привести к экономии для государства около $355 млн в год. Цифры понятны, просчитаны и коррелируют с необходимостью смотреть на проблему адекватной нутритивной поддержки более широко, чем как на «дополнительную или специальную еду для детей».

Алина Контарева из центра помощи «МногоМама» считает, что объем и содержание помощи должны быть унифицированы для всех семей страны и варьироваться количественно и содержательно. Но возможность выбора денежной компенсации вместо продовольственной помощи по усмотрению семей нужно сохранить, считает она.

Не питание, а лекарство

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Татьяна Буцкая подчеркивает: даже в регионах, где молочно-раздаточные пункты сохранились и работают, набор продуктов не индивидуальный и это проблема.

— У нас достаточно большая проблема с детьми грудного возраста, которым необходимо специализированное питание, — сказала она «Известиям». — Это в том числе дети с аллергией либо с лактозной недостаточностью, которым нужны специальные смеси. Говорить о молочной кухне нужно как о возможности получить специальное питание, которое выписал врач-педиатр и которое будет гарантировано ребенку.

Депутат Госдумы рассказала, что в сельской местности случаются трагедии, когда при отсутствии у мамы молока и возможности приобрести специализированное питание детей кормят коровьим молоком — и ребенок гибнет от анафилактического шока.