Пакетное положение: ФАС проверит наценки на молочную продукцию в 100-150%

ФАС проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции. С такой просьбой к руководителю службы обратились депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам. В обращении говорится, что в 2023 году наблюдается снижение закупочных цен на 15–20% на сырое молоко. Переработчики связывают это с уменьшением потребления. Однако в торговых сетях сохраняются наценки от 40 до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100–150%. В результате получается, что цена на сырье падает, а для потребителя растет. В антимонопольной службе сообщили, что по обращению депутатов проводится работа.

Молока много, но цены не падают

Федеральную антимонопольную службу просят проверить справедливость ценообразования молочной продукции в России. Такой запрос главе ФАС Максиму Шаскольскому направили первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов, а также другие их коллеги.

«В 2023 году наблюдается резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками, которое составляет 15–20% от ранее законтрактованных цен — от 4 до 7 рублей за килограмм, от 35 рублей за килограмм до 28 и ниже. Они связывают это с падением потребления такой продукции по итогам 2022 года, что повлекло стагнацию или снижение в переработке и в закупках объемов сырого молока у сельхозпроизводителей», — говорится в документе, который есть у «Известий».

Причинами этого депутаты называют осложнение внешнеполитической и экономической ситуации, которое сопровождалось повышенными темпами инфляции (11,9% по итогам 2022 года), и новый виток сокращения реальных доходов населения (–1%). В итоге модель потребительского поведения трансформировалась, и люди стали покупать более дешевые категории такой продукции, в том числе питьевое молоко , говорится в обращении в ФАС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Слабый внутренний и внешний спрос, превышение на 14% плановых объемов поставок в соответствии с прогнозным балансом спроса и предложения Союзного государства стали причиной роста складских запасов. По итогам 2022 года прирост запасов ключевых категорий молочной продукции составил совокупно около 38%, главным образом за счет увеличения запасов сливочного масла, сухого обезжиренного молока и сыров », — констатируют в аграрном комитете.

В результате по состоянию на начало февраля 2023-го запасы сухого обезжиренного молока в РФ превышали уровень того же периода в 3,7 раза, сухого цельного молока — на 22%, сыров — на 25%, молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира — на 59%.

Также в обращении депутаты приводят статистику Росстата. Согласно ей, по итогам 2022 года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,98 млн т, что на 2% больше, чем в 2021-м (+638,6 тыс. т).

Несмотря на это, в 2022 году в России, по данным Минсельхоза, производство творога к 2021 году сократилось на 92,3%, кисломолочных продуктов — на 92%, мороженого — на 88%, йогурта — на 83,8%, говорится в письме.

« Росту потребления молочных продуктов и спроса на них во многом препятствует ценовая политика торговых сетей, устанавливающих входные пороги стоимости, при сохранении наценок 40–70% и выше, а по высокомаржинальным видам продукции до 100–150% , в результате чего цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет», — объясняют парламентарии в документе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В связи этим они просят главу ФАС поручить провести проверку механизма ценообразования таких продуктов.

Выливают на улицу

На прошлой неделе инициаторы обращения лично провели встречу с руководителем службы, рассказали «Известиям» в Госдуме.

— Он дал поручение разобраться в этой проблеме, — пояснил один из подписантов, депутат аграрного комитета ГД Сергей Лисовский.

По его словам, к сожалению, снижение стоимости торговыми сетями при допустимых для этого факторах «практикуется постоянно».

— У них бывают «акции», но за них платит производитель, который заинтересован в привлечении внимания к его продукции. Поэтому мы видим сейчас, что цена на сырое молоко существенно падает, в ряде областей на 25%. При этом стоимость товаров в торговых сетях такая же либо растет, — отметил парламентарий.

Депутат привел пример, когда в одной из областей России молоко выливали на улицу, так как оно никому не было нужно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов отметил, что такая ситуация затрагивает сегодня животноводов во многих регионах.

— Закупочные цены на молоко упали не на 1 или 2%, а на несколько десятков, до 17 рублей за литр. При этом стоимость литра в торговых сетях доходит до 80 рублей, не говоря о других более дорогих таких продуктах , потребление которых в стране сокращается из-за высокой стоимости и падения доходов населения, — отметил парламентарий.

По его словам, очень странно при этом, что магазины на эти товары не снижают, а увеличивают цену.

В ФАС сообщили «Известиям», что запрос депутатов поступил в антимонопольную службу и по нему проводится работа.

«Известия» также направили запросы в торговые сети «Магнит», «Ашан», «Окей», «Ленту», X5 Retail Group и другим крупным ритейлерам страны.

Критичной ситуацию признают в Национальном союзе производителей молока. Как сообщал СМИ в апреле ее гендиректор Артем Белов, весной 2023-го по этому поводу было направлено обращение в Госдуму и Совет Федерации. По его словам, в прошлом году было произведено на 1,2 млн т больше молока, чем в предыдущем, а внутреннее потребление сократилось на 200–250 тыс. т. Из-за этого многие хозяйства-изготовители оказались на грани банкротства , отмечал Артем Белов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Известия» направили запрос в организацию с просьбой дать оценку тому, как обстоит ситуация в настоящий момент.

Гендиректор ГК «Молвест» Анатолий Лосев отметил, что колебания объемов производства до 20% могут происходить из-за сезонности. Традиционно летом коровы дают больше молока, чем зимой, отметил он.

— Молоко молоку рознь. Есть длинные контракты переработчиков с большими хозяйствами, которые занимаются разведением молочного поголовья в больших объемах. Это молоко снизилось в цене, по нашим оценкам, в районе 10–12%. Но есть так называемое стоковое, которое в большом избытке появляется летом и идет в основном на производство сухого. Стоимость на него упала сильно из-за падения мировых цен — на 20%, а может, и выше, — пояснил эксперт.

По его словам, средние цены у переработчиков также упали от 7 до 15%, однако нельзя сказать то же самое про торговые сети. По своим продуктам мы видим, что наценки плюс-минус остались, но, конечно, ситуацию надо анализировать, отметил Анатолий Лосев.