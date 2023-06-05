Пакетное положение: ФАС проверит наценки на молочную продукцию в 100-150%
ФАС проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции. С такой просьбой к руководителю службы обратились депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам. В обращении говорится, что в 2023 году наблюдается снижение закупочных цен на 15–20% на сырое молоко. Переработчики связывают это с уменьшением потребления. Однако в торговых сетях сохраняются наценки от 40 до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100–150%. В результате получается, что цена на сырье падает, а для потребителя растет. В антимонопольной службе сообщили, что по обращению депутатов проводится работа.
Молока много, но цены не падают
Федеральную антимонопольную службу просят проверить справедливость ценообразования молочной продукции в России. Такой запрос главе ФАС Максиму Шаскольскому направили первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов, а также другие их коллеги.
«В 2023 году наблюдается резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками, которое составляет 15–20% от ранее законтрактованных цен — от 4 до 7 рублей за килограмм, от 35 рублей за килограмм до 28 и ниже. Они связывают это с падением потребления такой продукции по итогам 2022 года, что повлекло стагнацию или снижение в переработке и в закупках объемов сырого молока у сельхозпроизводителей», — говорится в документе, который есть у «Известий».
Причинами этого депутаты называют осложнение внешнеполитической и экономической ситуации, которое сопровождалось повышенными темпами инфляции (11,9% по итогам 2022 года), и новый виток сокращения реальных доходов населения (–1%). В итоге модель потребительского поведения трансформировалась, и люди стали покупать более дешевые категории такой продукции, в том числе питьевое молоко, говорится в обращении в ФАС.
«Слабый внутренний и внешний спрос, превышение на 14% плановых объемов поставок в соответствии с прогнозным балансом спроса и предложения Союзного государства стали причиной роста складских запасов. По итогам 2022 года прирост запасов ключевых категорий молочной продукции составил совокупно около 38%, главным образом за счет увеличения запасов сливочного масла, сухого обезжиренного молока и сыров», — констатируют в аграрном комитете.
В результате по состоянию на начало февраля 2023-го запасы сухого обезжиренного молока в РФ превышали уровень того же периода в 3,7 раза, сухого цельного молока — на 22%, сыров — на 25%, молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира — на 59%.
Также в обращении депутаты приводят статистику Росстата. Согласно ей, по итогам 2022 года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,98 млн т, что на 2% больше, чем в 2021-м (+638,6 тыс. т).
Несмотря на это, в 2022 году в России, по данным Минсельхоза, производство творога к 2021 году сократилось на 92,3%, кисломолочных продуктов — на 92%, мороженого — на 88%, йогурта — на 83,8%, говорится в письме.
«Росту потребления молочных продуктов и спроса на них во многом препятствует ценовая политика торговых сетей, устанавливающих входные пороги стоимости, при сохранении наценок 40–70% и выше, а по высокомаржинальным видам продукции до 100–150%, в результате чего цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет», — объясняют парламентарии в документе.
В связи этим они просят главу ФАС поручить провести проверку механизма ценообразования таких продуктов.
Выливают на улицу
На прошлой неделе инициаторы обращения лично провели встречу с руководителем службы, рассказали «Известиям» в Госдуме.
— Он дал поручение разобраться в этой проблеме, — пояснил один из подписантов, депутат аграрного комитета ГД Сергей Лисовский.
По его словам, к сожалению, снижение стоимости торговыми сетями при допустимых для этого факторах «практикуется постоянно».
— У них бывают «акции», но за них платит производитель, который заинтересован в привлечении внимания к его продукции. Поэтому мы видим сейчас, что цена на сырое молоко существенно падает, в ряде областей на 25%. При этом стоимость товаров в торговых сетях такая же либо растет, — отметил парламентарий.
Депутат привел пример, когда в одной из областей России молоко выливали на улицу, так как оно никому не было нужно.
Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов отметил, что такая ситуация затрагивает сегодня животноводов во многих регионах.
— Закупочные цены на молоко упали не на 1 или 2%, а на несколько десятков, до 17 рублей за литр. При этом стоимость литра в торговых сетях доходит до 80 рублей, не говоря о других более дорогих таких продуктах, потребление которых в стране сокращается из-за высокой стоимости и падения доходов населения, — отметил парламентарий.
По его словам, очень странно при этом, что магазины на эти товары не снижают, а увеличивают цену.
В ФАС сообщили «Известиям», что запрос депутатов поступил в антимонопольную службу и по нему проводится работа.
«Известия» также направили запросы в торговые сети «Магнит», «Ашан», «Окей», «Ленту», X5 Retail Group и другим крупным ритейлерам страны.
Критичной ситуацию признают в Национальном союзе производителей молока. Как сообщал СМИ в апреле ее гендиректор Артем Белов, весной 2023-го по этому поводу было направлено обращение в Госдуму и Совет Федерации. По его словам, в прошлом году было произведено на 1,2 млн т больше молока, чем в предыдущем, а внутреннее потребление сократилось на 200–250 тыс. т. Из-за этого многие хозяйства-изготовители оказались на грани банкротства, отмечал Артем Белов.
«Известия» направили запрос в организацию с просьбой дать оценку тому, как обстоит ситуация в настоящий момент.
Гендиректор ГК «Молвест» Анатолий Лосев отметил, что колебания объемов производства до 20% могут происходить из-за сезонности. Традиционно летом коровы дают больше молока, чем зимой, отметил он.
— Молоко молоку рознь. Есть длинные контракты переработчиков с большими хозяйствами, которые занимаются разведением молочного поголовья в больших объемах. Это молоко снизилось в цене, по нашим оценкам, в районе 10–12%. Но есть так называемое стоковое, которое в большом избытке появляется летом и идет в основном на производство сухого. Стоимость на него упала сильно из-за падения мировых цен — на 20%, а может, и выше, — пояснил эксперт.
По его словам, средние цены у переработчиков также упали от 7 до 15%, однако нельзя сказать то же самое про торговые сети. По своим продуктам мы видим, что наценки плюс-минус остались, но, конечно, ситуацию надо анализировать, отметил Анатолий Лосев.