Особенности национальной индикации: ФАС определила перечень российских товаров для установки цен

Федеральная антимонопольная служба направила в правительство РФ доклад с перечнем товаров различных отраслей. На основании этого списка планируется создать национальные ценовые индикаторы. В перечне — продукция нефтяной промышленности, АПК, черной и цветной металлургии, а также производство минеральных удобрений . «Известия» разбирались, для чего нужны товарные индикаторы российской экономике, станет ли лучше биржевая торговля и все ли востребованные товарные группы представлены в перечне.

Плюсы налицо

Формирование национальных биржевых индикаторов должно быть одним из приоритетов России, считает и.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин. По его мнению, биржевая торговля на основе национальных индикаторов способна существенно повысить объективность и прозрачность ценообразования, сформировать объективные цены на любые торгуемые на бирже продукты .

— Правительство и ФАС России начали с самого первоочередного и приоритетного в настоящий момент. В дальнейшем сюда же могут быть добавлены, например, биоресурсы, лесопродукция, — предположил собеседник.

На производстве минеральных удобрений Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По словам эксперта, индикаторы необходимы для активной и эффективной биржевой торговли, а последняя, в свою очередь, помогает развивать конкуренцию, устраняя дискриминацию и упрощая доступ к контрагентам как для продавцов, так и для покупателей.

— А это, — продолжает он, — путь к стабилизации ценообразования, снижению цен, что выгодно в итоге и для конечных потребителей — граждан, малого бизнеса. Объективные национальные биржевые индикаторы будут использоваться и для хеджирования рисков участников рынка, что особенно важно для независимости от иностранных индексов в условиях закрытости от нас многих зарубежных рынков и ориентирования бизнеса на внутренний рынок. Тем более когда иностранные источники индикаторов перестают предоставлять нам свою информацию.

В итоге, рассуждает Олег Москвитин, от предложений ФАС должны выиграть и государство, и бизнес, и общество в целом.

Не без проблем

На данный момент потребность во внутренних ценовых индикаторах стала наиболее очевидна для нефти и нефтепродуктов, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

— ФАС на этот счет поясняет: «До последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы». Одним из преимуществ зарубежных индикаторов было наличие объективных и прозрачных котировок с площадок, где обеспечивалась максимальная ликвидность торгов, — говорит собеседница.

Сейчас, напоминает эксперт, дисконт российских экспортных цен по отношению к мировым резко расширился. Это произошло вследствие эмбарго западных стран на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

— То есть ценообразование российских сырьевых продуктов оторвалось от мировых цен. Котировки Urals от Argus, традиционно основанные на стоимости российской нефти в европейских портах, стали малорепрезентативны после того, как эта нефть перестала поставляться в Европу морским путем, а само ценообразование российской экспортной нефти стало фрагментированным и непрозрачным. Условно говоря, экспортная цена российской нефти может существенно отличаться в зависимости от сорта нефти, места отгрузки и способа доставки, общего официального индикатора нет, а «старый» внешний индикатор дает, возможно, заниженную оценку, — пояснила Ольга Беленькая.

Во всяком случае на это указывает изменение правительством методики определения цены нефти Urals в целях налогообложения, которое начало действовать с апреля этого года. Новый механизм административно устанавливает максимальный ценовой дисконт российской нефти к цене международного бенчмарка Brent. Но он тоже не идеален и не учитывает реальную рыночную ситуацию, добавила специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Другая проблема — потеря доступа российских министерств и ведомств, а также участников рынка к общепризнанным международным информационно-аналитическим платформам, таким как Bloomberg и Reuters. Ранее они использовались как источник информации по товарно-сырьевым и финансовым рынкам , указала собеседница «Известий».

По ее словам, задачей разработки национальных индикаторов уже занимаются правительство и ЦБ РФ.

— В России на Московской бирже и других товарно-сырьевых биржах уже рассчитываются индикаторы на различные сырьевые активы, например пшеницу. Но, учитывая необходимость накопления фактических данных, за короткий срок создать надежную систему индикаторов, которая была бы принята рынком, очень трудно. По-видимому, это будет итеративный процесс, который займет достаточно много времени, — резюмирует Ольга Беленькая.

Назревшая необходимость

Создание национальных ценовых индикаторов — то, о чем в отрасли говорили уже давно. Поэтому хорошо, что правительство и ФАС начали работу над перечнем, оценивает государственную инициативу заведующий кафедрой конкурентного права юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС Андрей Тенишев.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Зависимость ценовой ситуации на российских товарных рынках от зарубежных информационно-аналитических агентств всегда вызывала множество проблем и вопросов. Начиная с того, что ориентиры внутреннего рынка на цены экспортного паритета — это в принципе неправильно. И заканчивая тем, что для зарубежных агентств есть широкие возможности абсолютно неконтролируемых ценовых манипуляций против интересов российской экономики, — отметил эксперт.

С точки зрения спикера, в нынешней геополитической и экономической ситуации это просто недопустимо:

— В результате мы должны получить надежные ценовые ориентиры. Формирование списка таких товаров — первый этап создания этих индикаторов. Это важно для биржевой торговли, тарифного регулирования, налогового, таможенного и бюджетного контроля, — заключает Андрей Тенишев.

Вопрос компетенций

Идея использования национальных товарных индикаторов на широкие категории соответствует интересам российской экономики, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Впрочем, есть нюансы, — оговаривается она. — Во-первых, кто будет считать и устанавливать значения индикаторов. На основе каких данных и какой аналитики — в распоряжении российских ведомств остается не так много источников информации. Кто заменит такие авторитетные агентства, как Argus, Reuters, Platts и другие?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Во-вторых, отмечает собеседница, рынок российских аналитических агентств неоднороден:

— Есть агентства, например как наше, которые долгие годы анализируют состояние рынка нефти и нефтепродуктов. Но те же самые организации вряд ли смогут дать справедливую оценку, допустим, в черной металлургии — мало кто диверсифицировал свою деятельность на все отрасли, описанные в документе ФАС . Да и мало у кого есть такие ресурсы. Также, вполне возможно, перечень не окончательный и отрасли добавятся.

По представлению Екатерины Косаревой, выход состоит в объединении нескольких ведущих агентств в отдельную некоммерческую структуру.

Не оставили выбора

Одной из проблем, с которой столкнулась Россия в 2022 году, стала ситуация, когда индикаторы цен, на которые ссылались СМИ, чиновники, да и сами производители, перестали работать, утверждает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Нужно ли ориентироваться на цены металлов на лондонской бирже, если металлы из РФ к торгам на LME не допускают? Нужно ли учитывать цены австралийского угля как индикатора для угольной отрасли, если уголь из Австралии поставляется по всему миру, а уголь из РФ — только в Китай. Нужно ли учитывать в Налоговом кодексе цены на нефть, которые дает агентство Argus, если методика подсчета агентства по объективным причинам не соответствует рыночным ценам, а само агентство имеет бенефициаров из недружественных стран , — задается вопросами эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

По словам респондента, проблема обострилась в 2023 году, когда цены на товарных рынках начали снижаться и Минфин получил риск неисполнения доходов бюджета.

— Очень хорошо, что в ФАС продумали, как решить эту проблему. Если производители поддержат инициативу ведомства, можно будет получить реальные индикаторы цен, которые смогут использовать и СМИ, и производители, и Минфин, — подытоживает Артем Тузов.