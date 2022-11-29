Сервисный спор: ФАС попросили проверить тарифы «Яндекс Заправок»

В ФАС пожаловались на тарифы «Яндекс Заправок». Сервис поднял их для бизнеса в этом году в полтора раза, до 3,6% от суммы покупки. А теперь вводит сервисные сборы для пользователей. Всё это повлияет на цены, а также на конечную стоимость топлива для потребителей, опасаются в экспертном совете комитета Госдумы по защите конкуренции. Там попросили антимонопольную службу разобраться с ситуацией. В совете обеспокоены, что на подобные меры могут пойти и другие агрегаторы. В «Яндексе» объяснили, что сбор нужен, чтобы покрыть затраты сервиса и продолжать его масштабировать.

Поисковый вопрос

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить «Яндекс Заправки» — в частности, насколько обоснован введенный компанией сервисный сбор на приобретение топлива. Такое обращение в адрес главы ФАС Максима Шаскольского направил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. «Известия» ознакомились с документом.

Также автор обращения попросил проверить, не сговорились ли участники рынка поднять цены на топливо, и проанализировать влияние сервисного сбора цены для граждан.

В ФАС «Известиям» подтвердили, что получили письмо. Там сказали, что служба рассмотрит обращение.

Сервисный спор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Летом «Яндекс Заправки» уже увеличили для владельцев АЗС комиссию в приложении с 2,39 до 3,59% от суммы чека. С ноября компания стала вводить сервисный сбор и для самих водителей в регионах за пользование приложением. Для автовладельцев в Санкт-Петербурге он составляет 9,99 рубля, для пользователей в Чувашии, Татарстане, Башкирии — 4,99. В ближайшие месяцы сбор начнет действовать во всех регионах работы сервиса, сказали «Известиям» в «Яндексе». Там добавили, что он составит не больше 10 рублей независимо от объема залитого топлива.

— Введение сервисного сбора необходимо для покрытия затрат сервиса, его дальнейшего масштабирования и развития сопутствующих услуг, — сказали в компании.

Средняя цена литра бензина в России составляет 50 рублей, а средний объем заправки — 20 л, то есть удорожание топлива для клиента при заправке через «Яндекс» составило 0,5–1%, сказано в письме в ФАС. При этом средний темп подорожания бензина в рознице в год составляет около 0,1%, то есть в 5–10 раз меньше, отмечено в документе.

Автор высказал опасения, что такие действия «Яндекс Заправок» могут побудить прочих агрегаторов ввести аналогичные сборы и тогда затраты россиян на топливо вырастут.

Предложение проверить политику «Яндекс Заправок» и других цифровых агрегаторов обоснованно, считает генеральный директор «Красносельской топливной компании» Ринат Муртазин. Представитель бизнеса подтвердил, что из-за сервисного сбора клиенты теперь вынуждены тратить на заправках на 5–10 рублей больше. С такой оценкой согласна и управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

Поддержал идею проверки политики «Яндекса» и вице-президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга (входит в Российский топливный союз) Дмитрий Королев.

— Увеличение сборов с автомобилистов и владельцев АЗС — не единственная возможность влияния «Яндекса» на топливный рынок. Компания может продвигать определенные сети через рекламу в навигаторе (приложения «Карты», «Навигатор», «Авто»), рекомендовать маршруты. Поэтому цифровая отрасль должна быть строго урегулирована, — сказал он.

Сервисный спор Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Также холдинг может влиять на работу АЗС за счет таксистов, которые получают преференции в получении заказов за использование «Яндекc Заправок», добавила Екатерина Савкина.

Как писали «Известия», сегодня к сервису подключена примерно треть из 24 тыс. АЗС России. Общая аудитория пользователей, по данным «Яндекс Заправок», составляет 37 млн человек. Другими сервисами, например Benzuber, FuelUp, и приложениями крупных нефтяных компаний пользуется еще более 10 млн человек, отметил Дмитрий Тортев.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что выбор сервиса для заправки автомобиля — вопрос персонального решения и предпочтений каждого отдельного гражданина. Влияния на конечную стоимость бензина нет, добавили в ведомстве.

«Известия» направили запросы в сервисы и нефтяные компании.

Затратное дело

По сути, «Яндекс» создал агрегатор информации о заправочных станциях и сервис по оплате услуг АЗС — продавцов и покупателей завлекают удобством поиска заправок, а также расчетами, скидками и бонусами, отметил заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев.

— После подключения к этому сервису заправочная станция появляется на карте в приложениях «Яндекс Заправки», «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты». В силу этого поток клиентов увеличивается, и наоборот, если АЗС нет в сервисе, ее труднее найти, и количество клиентов уменьшается. Это классический случай получения контроля над смежным товарным рынком через внедрение цифровых сервисов, — считает эксперт.

Для автомобилистов выгоды «Яндекс Заправок» понятны — это возможность дистанционной оплаты топлива, которая важна была в условиях пандемии или зимних холодов, отметил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. Кроме того, при оплате через сервис у автомобилиста есть возможность принять участие в его маркетинговых активностях, добавил эксперт.

Сервисный спор Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

АЗС от сервиса получают дополнительный клиентский трафик — таксистов и лояльных пользователей приложения, сказал Павел Баженов. Если новый сервисный сбор отпугнет кого-то из потребителей, то это только простимулирует их пойти оплачивать на кассу, что всегда плюс для АЗС, ведь стимулирует приобретать сопутствующие товары, подчеркнул глава НТС.

— Изначально для вовлечения и бизнеса, и людей приложения были условно бесплатны. Однако по мере привыкания и увеличения числа пользователей стала вводиться плата. Так, например, появилась плата у «Яндекс Доставки» и Delivery Club, — отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Эксперт добавил, что у цифровых платформ также есть траты, например, они платят за эквайринг — это порядка 1,7–3% от чеков, но в целом дополнительного функционала на фоне новых сборов с клиентов особо не появлялось. А учитывая непростую экономическую ситуацию в стране на фоне санкций, а также то, что, как правило, заправочный бизнес отличается низкой маржинальностью (в некоторые годы АЗС были вынуждены даже работать в минус), дополнительные сборы с компаний и граждан сейчас крайне нежелательны, уверен Дмитрий Гусев.