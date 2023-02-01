Суммным видом: ФАС разберется с завышенными платежами за ЖКУ

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили разобраться с завышенными платежами за ЖКУ. Жители разных регионов стали массово получать увеличившиеся в несколько раз счета, хотя рост с 1 декабря был только на 9% . Депутаты направили обращение в службу, с копией документа ознакомились «Известия». В основном баснословные суммы выставили гражданам за отопление. Впрочем, в качестве причин резкого увеличения стоимости услуг в квитанциях могли быть не только ошибки или махинации коммунальщиков, но и вполне законные обоснования, говорят эксперты.

Баснословные суммы

Жители разных регионов России получили в январе (за декабрь) в несколько раз завышенные платежки за ЖКУ. Такие жалобы поступили депутатам Госдумы, поэтому парламентарии направили обращение в ФАС с просьбой провести проверку . «Известия» ознакомились с копией письма за подписью члена думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

В ФАС сообщили, что получили письмо и рассмотрят его в установленном порядке . Ведомство проводит мониторинг соблюдения регионами установленных индексов платы граждан, добавили в пресс-службе.

— Если будет выявлено превышение в конкретном муниципалитете (сейчас ведомство проводит анализ в более чем 16 тыс. муниципалитетов), информацию передадут в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), — сказали в ФАС.

В ГД поступили обращения от граждан, проживающих в Воронеже, Горно-Алтайске, Брянске, Красноярске, Ульяновске, Новосибирске, Бийске и многих других городах. Они жалуются на необоснованное повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги, в частности за отопление и водоснабжение . «Из опубликованных фотографий и представленных гражданами копий квитанций следует, что плата за данные виды коммунальных услуг увеличилась в разы», — говорится в депутатском обращении.

Сумма сойти Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов

В некоторых регионах плата только за отопление достигла 10–12 тыс. рублей, что составляет 75% от МРОТа . «Несмотря на то что правительство РФ утвердило предельный рост тарифов на оплату коммунальных услуг на уровне 9%, в ряде регионов увеличение тарифов превышает данные показатели», — говорится в письме.

По словам жителя одного из домов в Воронеже Андрея, он вместе с соседями в январе получил шокирующие платежки за декабрь. Людям пришли счета почти на 12 тыс. рублей, из них за отопление — 9 тыс., притом что в ноябре тепло стоило только около 3 тыс. Впрочем, в местной УК уже сообщили пострадавшим, что это была ошибка и платежи им пересчитают, а переплаченное вернут , рассказал мужчина.

Неприятно удивили счета и жителей Подмосковья. Например, как рассказала «Известиям» жительница одного из домов в Реутово Алена, ее платежка в январе тоже оказалась больше предыдущей вдвое. А в одном из домов на проспекте Вернадского в Москве жильцы почти каждый месяц получают увеличенные счета . Так, по словам Александры Кузьминичны, в прошлом году сумма в квитанции начала расти в мае — каждый месяц понемногу, хотя повышение тарифов было с 1 июля. В итоге за год счет вырос почти на 3 тыс. рублей — с 8,7 тыс. в январе 2022-го до 11,5 тыс. в декабре, поделилась женщина.

Сумма сойти Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— И мы до сих пор не получили платежки в январе за декабрь. В УК говорят, что произошел какой-то сбой в вычислениях, квитанции получились по 20 тыс. за квартиру. Теперь пересчитывают, — рассказала Александра Кузьминична.

Безусловно, депутаты в таких ситуациях должны вмешаться и, используя все механизмы парламентского контроля, в случае неправомерного повышения добиться справедливости, сказал Александр Якубовский .

— Будем ориентироваться на итоги проверки ФАС и, исходя из этого, выстраивать дальнейшую работу. Но в любом случае проблема носит системный характер. Необходимо исключить саму возможность превышения размера допустимых повышений , — подчеркнул парламентарий.

Не всё так однозначно

В числе причин резкого увеличения сумм в платежках сразу после Нового года могли быть не только ошибки или махинации коммунальщиков, но и вполне законные обоснования , сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

— В каждом регионе могут быть свои причины, но общих законных факторов три — холода, перерасчеты за прошлый год, декабрьская индексация тарифов . И все они могли сыграть свою роль одновременно, дав такой «заоблачный» результат, — сказал он.

Как отметили в ассоциации «Совет производителей энергии», существует два способа оплаты отопления: по фактическому потреблению в отопительный сезон или равномерно в течение календарного года.

Во втором случае плата растягивается на 12 месяцев и вычисляется из показаний предыдущего года , пояснил Павел Склянчук. После Нового года производится перерасчет в соответствии с фактически использованным теплом , если было потреблено больше энергии, то приходится доплачивать, если меньше, то деньги людям должны вернуть.

Сумма сойти Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Если же плата начисляется по факту изначально, то она зависит от погоды. То есть если было слишком холодно, то и цена отопления вырастает , — сказал он.

В 2022 году октябрь и ноябрь были относительно теплыми, а декабрь и январь, наоборот, рекордно холодными, напомнила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

— Регионы должны вести широкую разъяснительную работу с гражданами, чтобы каждый понимал, за что и в каком размере происходит изменение в стоимости тарифов . Пока же чаще всего люди видят в платежках новые цифры и гадают, почему и насколько подорожали коммунальные услуги, — сказал Александр Якубовский.

В случае когда потребитель считает, что в платежке сумма завышена, то он может обратиться в жилищную инспекцию , отметили в ФАС. Если инспекция выявит нарушение, граждане могут обратиться за перерасчетом , добавили в антимонопольной службе.

В Минстрое подчеркнули, что со стороны ответственных органов власти регулярно ведется работа, направленная на недопущение превышения предельного индекса изменения платы граждан за ЖКУ.