Одна за всех: в России могут внедрить единую платежку ЖКХ

Власти обсуждают введение единой платежки за ЖКУ — с использованием показаний квартирных и общедомовых счетчиков . Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в них не отображаются. В итоге граждане не понимают, за что платят. Такую меру оценивает Минстрой с Минцифры и другими ведомствами. В Министерстве строительства и ЖКХ «Известиям» сообщили, что для реализации инициативы предполагается переход на электронные платежки в ГИС ЖКХ. Нововведение позволит сделать оплату жилищно-коммунальных услуг более прозрачной и исключить махинации, считают эксперты.

Единство показателей

Минстрой обсуждает возможность внедрения в России «единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов» . Это следует из письма министерства в Минцифры и другие ведомства по итогам соответствующего совещания в середине декабря 2022 года (есть у «Известий»).

Сейчас единая форма отсутствует , зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Обычно в квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды (в том числе, например, уборку подъездов) без подробной разбивки , добавил он.

Одна за всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В пресс-службе Минстроя «Известиям» сообщили, что «реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ», которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций , сказали в министерстве. Редакция также направила запрос в Минцифры.

— Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций . Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ, — пояснил Павел Склянчук.

Введение единой платежки повысит собираемость платы за ЖКХ , отметила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Когда платежных документов много, человек может часть из них случайно потерять, пояснила она. Например, как рассказал «Известиям» житель Тюмени Александр, однажды он случайно задолжал коммунальщикам более 30 тыс. рублей.

Одна за всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Я добросовестно платил за услуги ЖКХ по одной квитанции, которую брал из почтового ящика, а спустя полгода пришло извещение от судебных приставов с долгом более 30 тыс. рублей. Выяснилось, что существует еще и вторая квитанция, и я всё это время оплачивал не все услуги. Естественно, сложно было в моменте погасить такой долг, — рассказал мужчина.

Появление единой платежки — важная и полезная инициатива, которая в тренде работы Госдумы по повышению прозрачности отрасли ЖКХ, считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Эта мера схожа с законодательными изменениями, обязывающими кредитные организации указывать полную сумму займа в строго определенном месте и крупным шрифтом .

— Потребителю должно быть дано максимально доступное и подробное разъяснение, на что идет каждый рубль, который он оплачивает, — подчеркнул Александр Якубовский.

Одна за всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Дополнительно необходимо прямо на этих платежных документах размещать информацию о том, куда и каким образом гражданин может обратиться, если не согласен с начисленной суммой или в случае получения услуг ненадлежащего качества, добавил парламентарий.

Единый платежный документ не только будет удобен для потребителей, но и позволит экономить на банковской комиссии за перечисление средств по разным квитанциям , отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Также на федеральном уровне появятся аккумулированные данные об объемах потребления коммунальных ресурсов , исходя из этой информации можно планировать распределение бюджетных субсидий на модернизацию сетей или замену оборудования, добавил Павел Склянчук.

Прозрачность информации

Единый платежный документ должен содержать информацию обо всех жилищно-коммунальных услугах, предоставляемых гражданину, включая их стоимость, объем и тарифы, по которым произведен расчет , отметили в комитете по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ «Деловой России». Польза от такого унифицированного документа заключается в прозрачности информации, добавили там.

Одна за всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Но следует предусмотреть также возможность за какую-то из услуг не заплатить, если плательщик не согласен. Иногда случаются серьезные ошибки из-за того, например, что не туда поставили запятую, и получается сумма в десятки тысяч рублей, которых у человека может и не быть, — рассуждает Ирина Булгакова.

По ее словам, сегодняшние технологии позволяют сделать таким образом, чтобы QR-кодов было несколько на одном платежном документе.

— Инициатива, безусловно, правильная и полезная для граждан. Людям должно быть удобно. Они должны получать одно платежное поручение на оплату жилищно-коммунальных услуг, а не разбираться со множеством квитанций, как сейчас, — поддержал будущее нововведение первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Одна за всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Но пока подобный законопроект, который внесли в Госдуму в 2021 году депутаты прошлого созыва нижней палаты, был недостаточно проработан, напомнил он.

— Сегодня переход на единый платежный документ по ЖКУ дорабатывается . После учета всех замечаний и доработки понятной правовой конструкции мы будем готовы его принять, — сказал депутат.

Принятие решения о единой платежке в цифровом виде целесообразно рассматривать только после успешного тестирования в отдельных муниципалитетах, полагают в комитете по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ «Деловой России».

По мнению генерального директора ПАО «ГИТ» Валерия Ковалева, мера вряд ли существенно повлияет на рынок ЖКХ и стоимость услуг. Скорее это закладывает базу для создания единого расчетного центра в стране, что пока кажется слишком утопичной идеей, считает эксперт.