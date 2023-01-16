Нулевой счет: маткапитал предлагают разрешить тратить на оплату ЖКХ

Маткапитал предлагают разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, это поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тыс. в год и на несколько лет освободит их от подобных расходов. В кабмине подтвердили, что обращение «поступило и будет рассмотрено в установленном порядке». О том, какие у него перспективы, — в материале «Известий».

Поддержать матерей, а не рынок

Правительство просят рассмотреть возможность использования материнского капитала на оплату услуг ЖКЖ. Обращение зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой есть в распоряжении «Известий».

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053 с 1 декабря 2022 года увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом составляет 9%», — говорится в документе.

По словам депутата, это внеплановое увеличение отразится на динамике расходов россиян, причем сильнее всего повышение ударит по самым бедным слоям населения — пенсионерам, одиноким родителям и многодетным семьям.

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», — заметила парламентарий в своем обращении к Татьяне Голиковой.

В связи с этим Яна Лантратова просит кабмин разрешить тратить средства маткапитала на оплату услуг ЖКХ. По ее мнению, это станет хорошей мерой поддержки и освободит семьи от трат на коммуналку на несколько лет.

Справка «Известий» Действующая редакция федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» не допускает расходования средств материнского капитала на оплату ЖКХ. В настоящее время его можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, на накопительную часть пенсии матери ребенка, помощь детям-инвалидам. Размер выплаты на первого ребенка в 2023 году составляет 589,5 тыс. рублей, на второго — 779 тыс. рублей. Но если семья уже получила сертификат на первенца, то в этом случае размер госпомощи будет 189,5 тыс. рублей.

Как пояснила «Известиям» Яна Лантратова, в основном сегодня средства маткапитала граждане тратят на покупку жилья, но не для всех семей это актуально.

— Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас. Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает, — пояснила она.

По ее словам, цены на коммунальные услуги постоянно растут, во многих регионах на их оплату уходит половина доходов семьи.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой оценить перспективы поддержки этой инициативы. В кабмине сообщили, что обращение «поступило и будет рассмотрено в установленном порядке».

Только на детей

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Нина Останина считает, что деньги материнского капитала использовать нужно только на детей.

— Об оплате коммунальных услуг должна позаботиться власть. Она обязана сделать так, чтобы расходы семьи на эти цели были не больше 10% от семейного бюджета. А средства маткапитала должны тратиться только на детей, а не на продукты питания и ЖКХ. Пусть семья лучше на эти деньги отдохнет по путевке в санатории, — сказал она «Известиям».

При этом, по ее мнению, нужно расширять цели использования маткапитала, однако так, чтобы он использовался исключительно во благо детей. Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская согласна, что проблема высоких затрат семей на коммунальные услуги актуальна во многих регионах России, может быть за исключением Москвы.

— Маткапитал не станет универсальным инструментом для ее решения, хотя, конечно, кому-то это поможет,— отметила парламентарий.

По ее словам, в снижении стоимости услуг ЖКХ нуждается более широкий круг граждан. Согласно статистике Росстата, в январе—сентябре 2022 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в стране составила 17,2 млн.

Зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Сергей Рыбальченко назвал инициативу Яны Лантратовой интересной. При этом он отметил, что малообеспеченные семьи, доход которых составляет ниже двух прожиточных минимумов на человека, с этого года могут получать ежемесячную выплату из маткапитала в размере одного прожиточного минимума. Эти средства, по его словам, они вполне могут тратить на оплату услуг ЖКХ.