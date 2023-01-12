Отцы и деньги: в России хотят отменить доли детей в жилье с маткапиталом

Владельцам квартир, купленных с помощью материнского капитала, упростят сделки с недвижимостью. Планируется отменить обязательное выделение «детских долей» — такой законопроект подготовили и планируют внести в Госдуму депутаты «Единой России» (есть у «Известий»). Инициативу поддерживают в Сбере. Доли детей чаще ничтожно малы (1/20 и менее), а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно. Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно ее реализовать на вторичном рынке, из-за чего приходится делать большие скидки, говорят эксперты.

Продать не получается

В России планируется отменить обязанность выделения детям долей в жилье, приобретенном с использованием средств маткапитала, в том числе когда они направляются на погашение ипотеки . Такой законопроект подготовили и планируют внести в Госдуму депутаты «Единой России», с документом ознакомились «Известия».

Доли детей сегодня чаще ничтожно малы (1/20 и менее), а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно, рассказала «Известиям» одна из разработчиков проекта зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

— Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки. А если семья не может дальше выплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах и так далее, — сказала депутат.

В то же время родители могут выделить все средства маткапитала на обучение только одного ребенка (в ущерб другому), или их можно направить полностью на пенсию матери, говорится в пояснительной записке к законопроекту. То есть при использовании маткапитала на другие разрешенные цели не учитываются интересы каждого отдельного ребенка, подчеркнула Светлана Разворотнева .

В пояснительной записке к законопроекту описана типичная проблемная история с жильем, купленным с использованием средств маткапитала. Так, в 2018 году одна семья с двумя детьми приобрела квартиру, и выплата от государства была использована как первоначальный взнос. В апреле 2022 года у семьи резко сократился доход и платить по кредиту в полном объеме она не смогла. В октябре банк предъявил требование полностью погасить кредит, иначе будет инициировано судебное разбирательство для продажи квартиры с торгов.

Денег у людей для полного погашения кредита не было. Продажа такой квартиры подразумевает, что покупатель даст средства, чтобы семья погасила кредит перед банком. Затем необходимо наделить детей долями в квартире, после получить разрешение органов опеки и попечительства на продажу и только потом продать жилплощадь. Вся эта процедура займет порядка двух-трех месяцев.

Авторы законопроекта приводят пример: для погашения кредита семье нужно порядка 4,5 млн рублей, а стоимость квартиры составляет около 9,5 млн рублей. Найти покупателя, который согласится дать людям на два-три месяца половину стоимости квартиры, крайне сложно, придется делать скидку. Так семья неминуемо потеряет 20–30%, то есть использовав материнский капитал в сумме 453 тыс. рублей, люди потеряют сегодня порядка 2 млн рублей. Причем средства маткапитала в этой ситуации получат не дети, а банк, который изымет сумму долга и штрафы за просрочку платежей.

В пояснительной записке приводится и другой пример: семья использовала маткапитал на погашение ипотеки за двухкомнатную квартиру. Люди взяли кредит на трешку, чтобы было просторнее, а двушку хотели продать и погасить ипотеку. Но продать не получается. «Поэтому писали ходатайство в опеку, чтобы разрешили вернуть деньги на счет, так как доля ребенка ничтожна мала, но получили отказ. Теперь, вместо того чтобы возить ребенка в отпуск, платим ипотеку за трешку», приводят слова пострадавших авторы документа.

Внимание, риски

Инициативу поддерживают в Сбере , следует из письма банка в Госдуму (есть у «Известий»). Мера не приведет к нарушению прав детей и при этом расширит возможности родителей по дальнейшему улучшению жилищных условий семьи, говорится в письме .

«Известия» направили запросы в Сбер, Минстрой, Пенсионный фонд.

В Минтруде сказали, что законопроект в ведомство пока не поступал.

— С точки зрения проведения сделок с недвижимостью подобные изменения могут значительно упростить процесс покупки новых объектов, в том числе при расширении семьи. При этом мы считаем, что финальное решение должно быть максимально сбалансированным и полностью защищать права несовершеннолетних, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ВТБ.

Главной сложностью при проведении подобных сделок становится необходимость получения согласия органов опеки и попечительства , отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Она назвала эту меру чрезмерной, потому что родители априори действуют в интересах своих детей. Конечно, есть исключения, но исходя из них устанавливать общее правило ошибочно, считает эксперт.

— Подход органов опеки порой отличается формализмом. В частности, они могут запретить переезд в квартиру, площадь которой чуть меньше, даже если бытовые условия в ней значительно лучше. Не существует единой формулы, как следует действовать в той или иной ситуации. Чиновники нередко в аналогичных случаях принимают различные решения, что несправедливо, — считает Надежда Коркка.

Всё это затрудняет продажу квартир с детскими долями. В итоге обязанность по выделению детям долей в жилье, приобретенном с использованием маткапитала, мешает молодым семьям полноценно распоряжаться недвижимостью, сказала Надежда Коркка. Кроме того, квартиры, приобретенные с привлечением средств материнского капитала, не только усложняют процесс их продажи из-за обязанности выделить доли несовершеннолетним, но и создают риски для будущих добросовестных покупателей такой недвижимости, отметил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов .

— Если доли несовершеннолетним были выделены некорректно, то в будущем у нового владельца могут возникнуть риски по признанию такой сделки недействительной, — пояснил он.

Подводные камни

Целесообразность выделения долей на детей в приобретаемой с маткапиталом недвижимости вызывает сомнения, поскольку их размер определяется по соглашению сторон и на практике они ничтожно малы. А издержки и риски при сделках с жилыми помещениями существенно возрастают, сказал гендиректор Фонда «Институт экономики города», эксперт Общественного совета при Минстрое Александр Пузанов . Он добавил, что из-за сложностей число семей, использующих маткапитал на улучшение жилищных условий, постепенно уменьшается: с 97% в 2011 году до 77% в 2021-м. Вероятно, часть домохозяйств выбирает не оптимальное для себя направление использования этих средств, сказал Александр Пузанов.

В то же время, как отметили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП), сегодня даже при обязательном выделении доли есть немало родителей, которые не выполняют установленные законом правила. Поэтому отдавать это право полностью под контроль родителей опасно .

— Инициатива спорная. Мать ребенка как владелец сертификата сама вправе решать, куда направить средства, — на пенсию, обучение или жилье. Если же семья решила использовать средства именно на жилье, то и у супругов, и у всех детей должно произойти улучшение жилищных условий, — сказали в ФНП.

По мнению Ильдара Хусаинова, главный риск инициативы — это манипуляции с недвижимостью, направленные на обналичивание средств маткапитала. Фактически сейчас выделение долей в приобретаемой недвижимости частично снижает риск фиктивных сделок с целью обналичивания сертификатов. Направление же средств на пенсию матери или обучение одного из детей практически исключает вариант обналичивания.