Ростом едины: за год новостройки в России подорожали почти на 15%

За год средняя стоимость квадратного метра в новостройках России увеличилась на 14,6% , рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. Рост оказался не намного меньше, чем в 2021-м, когда цены поднялись на 16,3%. Более заметны изменения на вторичном рынке: за 2022-й «квадрат» в среднем подорожал на 10% , тогда как в предыдущем году — на 25,6%. Цены росли медленнее из-за политических событий — люди откладывали или отменяли планы покупки жилья из-за неопределенной ситуации. Рынок ожидает, что в 2023 году спрос на квартиры поддержит льготная ипотека на новостройки, поэтому рост цен на жилье сохранится в пределах инфляции . Но, учитывая падение доходов россиян, спрос на квартиры не будет значительным даже при наличии стимулирующих его мер.

Снижение показателей

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках России в 2022-м году в сравнении с предыдущим увеличилась на 14,6%, в 2021-м рост составил 16,3% , рассказал «Известиям» директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. По его словам, больше всего жилье подорожало в Омске — на 22,7%, Красноярске — на 22,5%, Казани — на 21%, Самаре — на 18,3% и Краснодаре — на 16,8%. В Москве средняя стоимость «квадрата» относительно предыдущего года выросла на 15,4%, в Санкт-Петербурге — на 12,2%.

Более заметны изменения на вторичном рынке: за 2022-й стоимость «квадрата» в среднем увеличилась на 10,1%, тогда как в предыдущем году — на 25,6% , сказал Сергей Зайцев.

Ростом едины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Самый большой рост средней стоимости квадратного метра вторичного жилья среди российских мегаполисов отмечен в Омске — на 16,9%, Краснодаре — на 16,2%, Воронеже — на 14,2%, Уфе — на 14% и Красноярске — 13,5%. В Москве рост составил 9,3%, в Санкт-Петербурге — 10,4%. Минимальный рост среди миллионников зафиксирован в Ростове-на-Дону — 6,6%, — сообщил он.

По сравнению с 2021 годом жилая недвижимость на первичном рынке подорожала на 10–15% , подтвердил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Это связано в основном с ростом цен на некоторые стройматериалы и инженерное оборудование из-за изменения логистических цепочек в результате санкций, пояснил девелопер.

— В целом в 2022 году цены росли медленнее. Люди откладывают или отменяют планы покупки жилья из-за неопределенной ситуации , поэтому спрос просел, — рассказала Сергей Зайцев.

По данным директора «Философт» Ивана Власова, общее число сделок на первичном рынке недвижимости в октябре-ноябре 2022-го сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

К постепенному охлаждению спроса привел и интенсивный рост цен во второй половине 2020 года и на протяжении всего 2021-го , отметил коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. На фоне событий 2022-го многие покупатели заняли выжидательную позицию, и под влиянием снижения спроса рост цен замедлился, добавил он.

Ростом едины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В то же время спрос не упал критически, ведь люди продолжают создавать семьи и рожать детей . Ближе к концу года и сами девелоперы подогревали интерес покупателей скидками и акциями. Так застройщикам не пришлось переходить к прямому снижению цен, сказал совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. На рынке появилось много объектов с дисконтом — он составлял до 20–30%, добавил эксперт.

Тренды будущего

Спрос на новостройки будет постепенно расти, считает Сергей Нюхалов. Часть опасений, которые были у ряда клиентов, уходит , кроме того, сегодня у покупателей есть немалый выбор, в том числе благодаря спецпредложениям от застройщиков, пояснил он.

— Из-за беспрецедентного роста предложения, например, в Новой Москве, он приблизился к 18 тыс. квартир, что сопоставимо с рынком массовых новостроек во всей «старой Москве», конкуренция между застройщиками будет острой. Цены на первичном рынке уже не смогут расти такими же темпами, как в предыдущие пандемийные годы, возможны дисконтные ралли, — полагает Владимир Щекин.

Пока квартиры дорожают на уровне инфляции, сказал Сергей Нюхалов. Рост цены квадратного метра связан в том числе с повышением готовности объектов, добавил он.

Учитывая, что льготную ипотеку на новостройки продлили, спрос в 2023 году будет поддержан, поэтому увеличение стоимости жилья в пределах инфляции сохранится , считает Сергей Зайцев. С этим согласен коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Особенно заметно будут дорожать квартиры в проектах от крупных застройщиков, реализуемых в местах с дефицитом предложения, считает девелопер.

Ростом едины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Льготная ипотека на новостройки стартовала весной 2020 года в качестве антикризисной меры, ее продлевали уже несколько раз. В конце 2022-го Минфин высказывался против новой пролонгации программы, действие которой должно было завершиться 31 декабря. Минстрой же указывал, что сохранение льготной ипотеки — необходимое условие для поддержания баланса спроса и предложения на рынке недвижимости. Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря объявил о продлении программы до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7% до 8%. Также будет расширена семейная ипотека под 6%: сейчас ее могут получить только семьи, в которых дети родились начиная с 2018 года. Теперь такое право появится у семей, в которых двум детям менее 18 лет.

— Также мы ждем от властей внедрения действенных механизмов сдерживания цен на стройматериалы, снижения платы за смену вида разрешенного использования земли, повышения доступности кредитов для застройщиков , — сказал Дмитрий Голев.

Пролонгация льготных ипотечных госпрограмм гарантирует восстановление спроса на первичное жилье в 2023 году, считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Но, вероятно, в стране сохранится высокий уровень инфляции, в том числе на стройматериалы, что не позволит новостройкам подешеветь, отметила эксперт.

Генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин тоже не видит предпосылок для снижения цен, поскольку государство еще не наладило процесс импортозамещения. Строительство продолжит дорожать, рост может составить порядка 5–7%, спрогнозировал он.