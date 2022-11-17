Искусство обмена: в РФ упростят продажу жилья с детскими долями

В России планируют упростить продажу жилья с детскими долями, например купленного с использованием материнского капитала . Для этого принадлежащие детям квадратные метры хотят менять на аналогичную долю в квартире близкого родственника. Соответствующий законопроект члены «Единой России» планируют внести в Госдуму в ближайшее время, узнали «Известия». Сегодня закон это запрещает. В итоге продавцы таких квартир не могут купить новостройку взамен, а при приобретении вторички вынуждены делать скидки на свое жилье из-за сложностей процедуры, сказали эксперты.

Такая доля

Долю детей в жилье, например купленном на средства маткапитала или доставшемся в наследство, могут разрешить менять на долю в квартире близкого родственника . Такой законопроект члены «Единой России» планируют в ближайшее время внести в Госдуму, рассказала одна из разработчиков документа, председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Сегодня п. 3 ст. 37 Гражданского кодекса РФ запрещает проводить такой обмен.

При покупке другой квартиры вместо «детской» сделку нужно согласовывать в органах опеки, из-за чего людям нередко приходится делать скидки на продаваемое жилье , сказал гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. В некоторых случаях сделка вообще невозможна, например когда семья продает квартиру, чтобы заключить договор долевого участия на еще не построенный объект, следует из пояснительной записки к законопроекту (есть у «Известий»). Но иногда органы опеки могут разрешить и покупку новостройки, если у ребенка есть доли еще в какой-либо недвижимости, добавил Константин Барсуков.

— Обычно опека дает ответ в течение 15 дней, но есть опасность отказа . На сегодняшнем рынке при любых усложнениях сделки покупатели просят скидки , — рассказал он.

Искусство обмена Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По словам Константина Барсукова, зачастую люди хотят провести обмен между несколькими своими квартирами. А также продать жилье, чтобы получить деньги. Но опека очень редко разрешает (а чаще запрещает) продажу квартиры с детскими долями при условии перечисления соответствующей части средств на банковский счет ребенка, то есть без покупки ему другого жилья, добавил риелтор.

— Законопроект, разрешающий такие обмены между детьми и их близкими родственниками, — первый шаг в решении подобных проблем. Сегодня люди, воспользовавшиеся маткапиталом для улучшения жилищных условий, зачастую оказываются в менее выигрышном положении, чем все остальные , — сказала Светлана Разворотнева.

Сейчас такие семьи действительно испытывают сложности, порой это становится препятствием для улучшения жилищных условий, согласен член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

— Позиция государства в этом вопросе абсолютно правильная: наша задача, чтобы маткапитал расходовался только целевым образом, а дети, и, по сути, их права на долю в недвижимости, были защищены. В то же время в предложенном законопроекте эти задачи учтены и оптимизирован процесс подобных сделок, что дает основания его поддержать, — сказал депутат.

Искусство обмена Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Нивелировать риски

Существующие риски затягивания сделки и ее сложность для покупателей становятся поводом для снижения цены продажи , сказал заместитель директора юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.

— Реализация предложенного механизма при соблюдении прав несовершеннолетних позволила бы упростить и ускорить такие обмены и, следовательно, сделать их более привлекательными для потенциальных покупателей. Тогда дисконт при продаже стал бы минимальным или отсутствовал , — считает эксперт.

По мнению генерального директора девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина, сделки с недвижимостью должны быть удобны и предельно просты для покупателя. Поэтому любые инициативы, призванные их облегчить и убрать какие-то бюрократические препоны, приветствуются, сказал он.

— Обмен — самый простой и эффективный сценарий при продаже квартир с детскими долями. Сделав его доступнее, государство облегчит миллионам семей распоряжение недвижимостью , — полагает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Искусство обмена Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Снятие жестких ограничений, связанных с выделением детских долей, поможет конечным покупателям и застройщикам, ведь, продавая квартиру, люди смогут не ждать, когда достроят новый дом, отметил Алексей Перлин. Первичному рынку это пойдет только на пользу: спрос сразу существенно вырастет, считает девелопер.

Чем проще семьей будут продавать такое жилье, тем больше будет сделок на вторичном и первичном рынке жилья, а это сейчас актуально на фоне снижения спроса, полагает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Но принципиально реализация меры на стройотрасли не отразится, поскольку доля таких сделок невелика, считает Сергей Чужаков.