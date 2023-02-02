Торговые знаки: сетям запретят штрафовать поставщиков за срыв заказов

Торговым сетям запретят штрафовать производителей за срыв заказов. ФАС готова поддержать поставщиков продуктов и внести поправки в закон о торговле , говорится в письме Минсельхоза в Госдуму (есть у «Известий»). Антимонопольная служба уже разослала предложения в ведомства. Изготовители неоднократно жаловались на взыскания ритейлеров, которые могут настолько оперативно заказывать товары, что их не успевают исполнять. Поставщиков уже поддерживали Госдума, Минпромторг и Минсельхоз. Но пока ситуация не изменилась — штрафы могут достигать десятков миллионов рублей, а зачастую и нескольких процентов от выручки.

«Золотые» штрафы

Новые поправки в закон «О торговле» могут поддержать производителей продовольствия — речь идет о законодательном запрете взимать штрафы с поставщиков, если они сорвали поставку продуктов для сети . В этом уверена Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Эта норма должна касаться лишь тех случаев, когда предварительно дата исполнения обязательств не согласовывалась.

Антимонопольщики уже внесли инициативу в свой проект, в котором перечислили шаги для поддержки российской экономики в условиях санкций. Документ направили на рассмотрение в ведомства. Об этом Минсельхоз упомянул в своем письме в Госдуму от 20 января, его сформировали после правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым (есть у «Известий»).

Торговые знаки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Во время пандемии торговые сети и их партнеры уже договаривались о моратории на штрафы, его поддержали лишь самые крупные игроки . Обстоятельства 2022 года не уступают по значимости коронавирусным ограничениям. Экономические условия в прошлом сезоне также были сложными : в мире разрушилась система логистики, против РФ ввели санкции, появилась волатильность на финансовых рынках, уже не раз подчеркивали производители. А это значит, что они остались без нужного объема российского и иностранного сырья, комплектующих, упаковки, ингредиентов и так далее. В итоге весь комплекс проблем в части случаев мешал компаниям полностью исполнять обязательства перед ритейлерами — например, если речь шла об оперативных заказах с их стороны .

В целом торговля не откликнулась на сложности производителей. Ритейлеры штрафуют поставщиков на 20%, 50%, а иногда и на 100% стоимости продуктов (например, в случае промоакций или скидочных кампаний), писал депутат Сергей Лисовский весной 2022 года в Минпромторг. Сейчас ситуация не лучше — взыскания могут достигать десятков миллионов рублей, а зачастую и нескольких процентов от выручки , сказал «Известиям» один из источников среди поставщиков.

Временный инструмент

В Минпромторге сообщили, что инициатива ФАС на рассмотрение в ведомство не поступала.

— В марте 2022 года Минпромторг рекомендовал сетям объявить мораторий на применение таких санкций в отношении компаний, осуществляющих поставки продовольственных товаров , если контрагент ведет себя добросовестно, — заметили в министерстве.

Торговые знаки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В ассоциации «Руспродсоюз» поддержали инициативу ФАС: производители обязаны исполнять лишь подтвержденные ими заказы. Торговые сети не должны штрафовать партнеров за срыв срочной поставки , это стоит закрепить законодательно, заметил исполнительный директор организации Дмитрий Востриков.

— Корректировки закона помогут организовать долгосрочное планирование поставок. Это дисциплинирует рынок. Исчезнет проблема, при которой сети резко меняют объемы заказов, а потом серьезно штрафуют поставщиков, если те их не выполняют , — подчеркнул эксперт. — Для некоторых сетей такое размещение внеплановых поставок и выставление штрафов стало дополнительным заработком . В перспективе это может сказаться на ассортименте на полках в магазинах.

В качестве временного инструмента мораторий на штрафы действительно оказал поддержку поставщикам. Но это было актуально в условиях, когда существовал риск нарушить непрерывные поставки товаров, в том числе социально значимых , рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

— Более того, ряд сетей — членов АКОРТ добровольно продлевали сроки его действия в прошлом году. Однако регуляторное закрепление моратория на постоянной основе приведет к дисбалансу на рынке — на стороне розничного звена и в системе поставок , — заметил эксперт. — Дело в том, что прошлый опыт такого моратория в период пандемии и весной 2022-го обернулся существенным снижением уровня сервиса поставщиков .

Торговые знаки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев