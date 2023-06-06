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Главные по тарелочкам: школьное питание проверят на пользу для здоровья

Эксперты считают, что отрасль здравоохранения недостаточно занимается вопросами еды в школах
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Совете Федерации призывают проанализировать, каким образом внедрение бесплатного питания в младших классах школ повлияло на здоровье детей. Пока такой анализ не проведен, более того, считают эксперты, отрасль здравоохранения в недостаточной степени занимается этим вопросом. Есть ли проблемы со здоровым питанием школьников и в чем они заключаются, разбирались «Известия».

Не просто накормить

Профильные ведомства должны проанализировать, как изменилась заболеваемость у детей за последние годы после внедрения бесплатного питания для младших школьников, заявила зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

В Совфеде создана рабочая группа по мониторингу ситуации со школьным питанием, в которую входят представители различных министерств и ведомств, а также ассоциаций — в частности, Молочного союза, Мясного союза. Эта рабочая группа подготовила поручение по анализу того, как изменилась динамика заболеваемости ЖКТ, опорно-двигательной системы, глазных заболеваний, диабета и т.д. у детей после внедрения бесплатного питания в 1–4-х классах. Елена Зленко подчеркнула, что очень важно не просто накормить ребенка, а говорить о положительном влиянии питания на состояние детей.

Школьники идут на обед в столовую
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

На круглом столе, где она об этом заявила, обсуждали здоровое питание школьников, в том числе в контексте требований Роспотребнадзора по СанПиН — в частности, по массе блюд и их калорийности. Утверждается, что все регионы добились соблюдения этих требований. Но данные Федерального центра мониторинга питания по-прежнему показывают недовольство родителей питанием. Так, 30% не нравится меню, а многие указывают, что еда холодная и невкусная.

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Еще одна озвученная проблема — показатель «несъедаемости» школьных блюд. Об этом сказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина. В некоторых регионах, говорит она, вопрос решили — в Башкирии, Татарстане, Москве, где детям предлагают рационы по выбору.

Повар в столовой
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Обсуждали и вопросы взаимодействия Минпросвещения и Минздрава по поводу питания детей, которым нужен особый подход, например аллергикам. Сейчас межведомственное взаимодействие пока хромает, заметила научный руководитель Федерального центра мониторинга питания обучающихся Государственного университета просвещения Валентина Иванова.

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Здоровое ли питание у школьников

За качеством продуктов в школьных столовых следят несколько ведомств, в том числе Россельхознадзор. В ведомстве рассказали «Известиям», что мониторят работу производителей и поставщиков продукции животного происхождения, анализируя их деятельность с помощью системы «Меркурий». Подчеркивается, что ее работа «становится всё более эффективной и позволяет оперативно выявлять недобросовестных участников оборота». Но пока проблем обнаруживается достаточно.

В ведомстве отметили, что с начала 2022 года и до настоящего момента Россельхознадзор проверил поставки продукции в 19 тыс. социальных учреждений — это не только школы и детсады, но и больницы, дома престарелых и другие социально значимые учреждения. Из 6,1 тыс. поставщиков 2,8 тыс. работали в ФГИС «Меркурий» с нарушениями.

Ученики школы во время обеда в столовой
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— В частности, обнаружены факты выдачи ЭВСД (электронный ветеринарный сопроводительный документ) на просроченные продукты или товары с будущей, авансовой датой выработки, — рассказали в ведомстве. — Зафиксированы случаи нарушения прослеживаемости, не позволяющие установить происхождение используемого сырья, выявлены фантомные площадки, использующиеся для незаконного ввода в оборот продукции неизвестного происхождения, неподтвержденного качества и безопасности.

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Из 10,5 тыс. проб, отобранных от животноводческой продукции в социальных организациях по всей стране, 18% не соответствовали требованиям качества и безопасности — в основном речь идет о молочной и мясной продукции.

Меры принимаются: с начала 2022 года в системе «Меркурий» приостановлена регистрация 1,1 тыс. представителей компаний, для 138 учетные записи полностью аннулированы. Сведения передаются в прокуратуру, правоохранительные органы, региональным властям, непосредственно социальным учреждениям.

Ученики школы во время обеда в столовой
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Россельхознадзор подчеркивает, что уже неоднократно выступал с предложением использовать возможности ФГИС «Меркурий» при заключении контрактов с поставщиками для проверки их добросовестности.

— Пока в социальные учреждения пищевые продукты поступают, как правило, в рамках федерального закона о госзакупках № 44-ФЗ, и по итогам проведения аукциона побеждают компании, которые предлагают наименьшую цену, что, естественно, не гарантирует качество продукции, — заявили в ведомстве. — С помощью системы «Меркурий», которая обеспечивает прослеживаемость пищевой цепочки от поля до прилавка, от производителя до конкретного получателя, можно отследить, работает ли выбранный поставщик с нарушениями или без.

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Роспотребнадзор также занимается контролем качества поступающих в школы продуктов. В прошлом году проверки провели в 44 830 школах. По их итогам вынесли 16,5 тыс. постановлений о назначении административного наказания, выдали 20 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений. 18 школам временно запретили деятельность, а 17 школам вынесли постановления о приостановлении деятельности.

— В ходе проверок школ специалистами Роспотребнадзора также откорректировано около 40 тыс. меню в части обеспечения пищевой и биологической ценности представленных блюд, приведены в соответствие с требованиями режимы питания и продолжительность перемен для приема пищи, — сообщили в ведомстве.

Школьная столовая
Фото: TASS/URA.RU/Владимир Жабриков

Подчеркивается также, что существенное значение имеет «инициированная Роспотребнадзором работа по организации родительского контроля за качеством питания школьников». Утверждается, что это позволило в разы снизить количество поступающих жалоб: с 1161 обращения в 2020/21 учебном году до 299 в 2022/23 году. В основном обращения в Роспотребнадзор касаются несоответствия массы порций, температуры, вкуса блюд.

Председатель центрального совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова подчеркивает, что над качеством питания нужно работать. По ее словам, во многих школах питание привозное, а значит, консервированное, не первой свежести и это главная претензия родителей.

— Дата производства в 10–15 дней назад считается нормой, это часто консервированные, замороженные, сублимированные продукты, — сказала она «Известиям». — Питание не делается в школах, привозится далеко не самый свежий продукт.

В Минпросвещения на запрос «Известий» о том, как влияет школьное питание на здоровье детей, на момент публикации не ответили.

В питании не хватает врачей

Руководитель бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев замечает, что на бумаге «вся еда хороша и полезна», но оценить ее влияние на здоровье детей возможно только при помощи медицинских исследований и наблюдений. Однако системы школьной медицины нет, как и врачей-диетологов. Причем не только в школах, но и в некоторых больницах, говорит он.

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— Еще в 2017 году эксперты выявили, что в старшей школе практически нет абсолютно здоровых детей, — сказал он «Известиям». — К основным заболеваниям, возникающим за время обучения в школе, относят алиментарно-зависимые, то есть связанные с едой. При этом ежегодно только федеральный бюджет выделяет на школьное питание 70 млрд рублей.

Президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов подчеркивает, что пока никто не проводил анализ, о котором сказала Елена Зленко. Но важнее заострить внимание на том, что в организации питания детей должны прямо участвовать педиатры, врачи-диетологи и нутрициологи, чего пока нет. Именно от них нужно услышать, что должно лежать в тарелке ребенка в конкретном регионе, говорит эксперт.

Школьница обедает в столовой
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Они должны сказать, что на этот перечень заболеваний, которые мы в динамике наблюдаем, можно повлиять с помощью таких-то сочетаний продуктов, — сказал он «Известиям». — Речь не про СанПиН даже, это всё же санитарные нормы и правила. Важна именно педиатрия, составляющая здравоохранения. А я не вижу Минздрава ни на одном из наших мероприятий. В этом большая проблема — ведь именно они должны быть постановщиками этих задач со стороны государства.

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Владимир Чернигов замечает, что закон о социальном питании, то есть о системе отношений в этой отрасли, пока не принят и в единый слаженный механизм эта многокомпонентная система не собрана. В результате, говорит он, при любом обсуждении узкие специалисты впадают в свою профессиональную риторику: обсуждают массу порции и калорийность, несъедаемость и прочее. При этом все мероприятия, связанные с улучшением питания, объясняют укреплением здоровья детей, но ни одного показателя, с этим связанного, нет, заметил Владимир Чернигов.

Ольга Леткова также отмечает, что не хватает участия отрасли здравоохранения в решении проблем школьного питания, но именно в контексте возможности питания для детей с медицинскими показаниями к определенному виду питания.

Ученицы во время обеда в школьной столовой
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что нужен единый стандарт школьного питания, который будет разрабатываться с учетом мнения Роспотребнадзора, врачей и других специалистов: примерное десятидневное меню с вариациями по блюдам, необходимым компонентам, с учетом калорий.

— При этом понимаем, что должна быть учтена и специфика регионов — где-то едят больше рыбы или мяса, — сказал он «Известиям». — Важно также уделять внимание климатическим, географическим условиям регионов.

По мнению собеседника, должны привлекаться специалисты-диетологи, педиатры — хотя в школе и не лечебное питание, для растущего организма очень важен баланс. Андрей Никитин подчеркивает, что Роспотребнадзор по-своему это контролирует, но в комиссии должны быть и представители здравоохранения.

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Как решать проблему

Валерий Алексеев из «Народного фронта» подчеркивает, что школьное питание — это сложный узкоспециализированный комплекс, требующий серьезных управленческих и профессиональных навыков.

— Одно неправильное действие, и вся система посыплется, — сказал он. — Вы можете вкусно приготовить любимую школьниками и одновременно здоровую еду из фермерских продуктов, идеально ее сервировать, но из-за короткой перемены придется накрывать за 15 минут до прихода детей. В результате она остынет и станет несъедобной. Кстати, по статистике горячей линии по школьному питанию «Народного фронта», 40% жалоб на качество питания в школе — на то, что еда холодная.

Презентация организации школьного питания в общеобразовательной школе
Фото: TASS/URA.RU/Владимир Жабриков

Валерий Алексеев подчеркивает, что специалисты и специализированные институты должны работать с ясно поставленной целью. Нужно добиваться конкретных результатов: снизить заболеваемость школьников, связанную с питанием, обеспечить компенсацию дефицита витаминов в школьном питании для учеников 1–4-х классов с учетом особенностей каждого региона.

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— Пока такие конкретные измеримые задачи со сроками исполнения не будут поставлены перед органами власти, 70 млрд рублей ежегодно не будут использоваться эффективно, — сказал Алексеев.

Владимир Чернигов замечает: в России нет ведомства, которое отвечает за школьное социальное питание в совокупности. Минздрав, Минпросвещения, Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг отвечают за что-то свое, но одного ответственного нет, говорит эксперт.

Ученики школы завтракают в столовой
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Нужен какой-то надведомственный орган, — считает собеседник. — Можно провести аналогию с «Российским экологическим оператором», который занимается проблемой мусора. Это межведомственная организация, сформированная в виде публично правовой компании. Она не сама мусор убирает, но комплексно занимается с каждым регионом по его конкретной ситуации. Такая же структура могла бы появиться и в сфере школьного питания.

Также важно принятие нормативных актов, например правил оказания услуг общественного питания в системе образования. Пока термин «организация питания» нигде нормативно не закреплен, говорит Чернигов.

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