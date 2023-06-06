Главные по тарелочкам: школьное питание проверят на пользу для здоровья

В Совете Федерации призывают проанализировать, каким образом внедрение бесплатного питания в младших классах школ повлияло на здоровье детей. Пока такой анализ не проведен, более того, считают эксперты, отрасль здравоохранения в недостаточной степени занимается этим вопросом. Есть ли проблемы со здоровым питанием школьников и в чем они заключаются, разбирались «Известия».

Не просто накормить

Профильные ведомства должны проанализировать, как изменилась заболеваемость у детей за последние годы после внедрения бесплатного питания для младших школьников , заявила зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

В Совфеде создана рабочая группа по мониторингу ситуации со школьным питанием, в которую входят представители различных министерств и ведомств, а также ассоциаций — в частности, Молочного союза, Мясного союза. Эта рабочая группа подготовила поручение по анализу того, как изменилась динамика заболеваемости ЖКТ, опорно-двигательной системы, глазных заболеваний, диабета и т.д. у детей после внедрения бесплатного питания в 1–4-х классах. Елена Зленко подчеркнула, что очень важно не просто накормить ребенка, а говорить о положительном влиянии питания на состояние детей.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

На круглом столе, где она об этом заявила, обсуждали здоровое питание школьников, в том числе в контексте требований Роспотребнадзора по СанПиН — в частности, по массе блюд и их калорийности. Утверждается, что все регионы добились соблюдения этих требований. Но данные Федерального центра мониторинга питания по-прежнему показывают недовольство родителей питанием. Так, 30% не нравится меню, а многие указывают, что еда холодная и невкусная.

Еще одна озвученная проблема — показатель «несъедаемости» школьных блюд. Об этом сказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина. В некоторых регионах, говорит она, вопрос решили — в Башкирии, Татарстане, Москве, где детям предлагают рационы по выбору.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Обсуждали и вопросы взаимодействия Минпросвещения и Минздрава по поводу питания детей, которым нужен особый подход, например аллергикам. Сейчас межведомственное взаимодействие пока хромает, заметила научный руководитель Федерального центра мониторинга питания обучающихся Государственного университета просвещения Валентина Иванова.

Здоровое ли питание у школьников

За качеством продуктов в школьных столовых следят несколько ведомств, в том числе Россельхознадзор. В ведомстве рассказали «Известиям», что мониторят работу производителей и поставщиков продукции животного происхождения, анализируя их деятельность с помощью системы «Меркурий». Подчеркивается, что ее работа «становится всё более эффективной и позволяет оперативно выявлять недобросовестных участников оборота». Но пока проблем обнаруживается достаточно.

В ведомстве отметили, что с начала 2022 года и до настоящего момента Россельхознадзор проверил поставки продукции в 19 тыс. социальных учреждений — это не только школы и детсады, но и больницы, дома престарелых и другие социально значимые учреждения. Из 6,1 тыс. поставщиков 2,8 тыс. работали в ФГИС «Меркурий» с нарушениями.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— В частности, обнаружены факты выдачи ЭВСД (электронный ветеринарный сопроводительный документ) на просроченные продукты или товары с будущей, авансовой датой выработки , — рассказали в ведомстве. — Зафиксированы случаи нарушения прослеживаемости, не позволяющие установить происхождение используемого сырья, выявлены фантомные площадки, использующиеся для незаконного ввода в оборот продукции неизвестного происхождения, неподтвержденного качества и безопасности.

Из 10,5 тыс. проб, отобранных от животноводческой продукции в социальных организациях по всей стране, 18% не соответствовали требованиям качества и безопасности — в основном речь идет о молочной и мясной продукции.

Меры принимаются: с начала 2022 года в системе «Меркурий» приостановлена регистрация 1,1 тыс. представителей компаний, для 138 учетные записи полностью аннулированы. Сведения передаются в прокуратуру, правоохранительные органы, региональным властям, непосредственно социальным учреждениям.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Россельхознадзор подчеркивает, что уже неоднократно выступал с предложением использовать возможности ФГИС «Меркурий» при заключении контрактов с поставщиками для проверки их добросовестности.

— Пока в социальные учреждения пищевые продукты поступают, как правило, в рамках федерального закона о госзакупках № 44-ФЗ, и по итогам проведения аукциона побеждают компании, которые предлагают наименьшую цену, что, естественно, не гарантирует качество продукции , — заявили в ведомстве. — С помощью системы «Меркурий», которая обеспечивает прослеживаемость пищевой цепочки от поля до прилавка, от производителя до конкретного получателя, можно отследить, работает ли выбранный поставщик с нарушениями или без.

Роспотребнадзор также занимается контролем качества поступающих в школы продуктов. В прошлом году проверки провели в 44 830 школах . По их итогам вынесли 16,5 тыс. постановлений о назначении административного наказания, выдали 20 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений. 18 школам временно запретили деятельность, а 17 школам вынесли постановления о приостановлении деятельности.

— В ходе проверок школ специалистами Роспотребнадзора также откорректировано около 40 тыс. меню в части обеспечения пищевой и биологической ценности представленных блюд, приведены в соответствие с требованиями режимы питания и продолжительность перемен для приема пищи , — сообщили в ведомстве.

Фото: TASS/URA.RU/Владимир Жабриков

Подчеркивается также, что существенное значение имеет «инициированная Роспотребнадзором работа по организации родительского контроля за качеством питания школьников». Утверждается, что это позволило в разы снизить количество поступающих жалоб: с 1161 обращения в 2020/21 учебном году до 299 в 2022/23 году. В основном обращения в Роспотребнадзор касаются несоответствия массы порций, температуры, вкуса блюд.

Председатель центрального совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова подчеркивает, что над качеством питания нужно работать. По ее словам, во многих школах питание привозное, а значит, консервированное, не первой свежести и это главная претензия родителей.

— Дата производства в 10–15 дней назад считается нормой, это часто консервированные, замороженные, сублимированные продукты, — сказала она «Известиям». — Питание не делается в школах, привозится далеко не самый свежий продукт.

В Минпросвещения на запрос «Известий» о том, как влияет школьное питание на здоровье детей, на момент публикации не ответили.

В питании не хватает врачей

Руководитель бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев замечает, что на бумаге «вся еда хороша и полезна», но оценить ее влияние на здоровье детей возможно только при помощи медицинских исследований и наблюдений. Однако системы школьной медицины нет, как и врачей-диетологов. Причем не только в школах, но и в некоторых больницах, говорит он.

— Еще в 2017 году эксперты выявили, что в старшей школе практически нет абсолютно здоровых детей, — сказал он «Известиям». — К основным заболеваниям, возникающим за время обучения в школе, относят алиментарно-зависимые, то есть связанные с едой. При этом ежегодно только федеральный бюджет выделяет на школьное питание 70 млрд рублей.

Президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов подчеркивает, что пока никто не проводил анализ, о котором сказала Елена Зленко. Но важнее заострить внимание на том, что в организации питания детей должны прямо участвовать педиатры, врачи-диетологи и нутрициологи, чего пока нет. Именно от них нужно услышать, что должно лежать в тарелке ребенка в конкретном регионе, говорит эксперт.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Они должны сказать, что на этот перечень заболеваний, которые мы в динамике наблюдаем, можно повлиять с помощью таких-то сочетаний продуктов, — сказал он «Известиям». — Речь не про СанПиН даже, это всё же санитарные нормы и правила. Важна именно педиатрия, составляющая здравоохранения. А я не вижу Минздрава ни на одном из наших мероприятий. В этом большая проблема — ведь именно они должны быть постановщиками этих задач со стороны государства.

Владимир Чернигов замечает, что закон о социальном питании, то есть о системе отношений в этой отрасли, пока не принят и в единый слаженный механизм эта многокомпонентная система не собрана. В результате, говорит он, при любом обсуждении узкие специалисты впадают в свою профессиональную риторику: обсуждают массу порции и калорийность, несъедаемость и прочее. При этом все мероприятия, связанные с улучшением питания, объясняют укреплением здоровья детей, но ни одного показателя, с этим связанного, нет, заметил Владимир Чернигов.

Ольга Леткова также отмечает, что не хватает участия отрасли здравоохранения в решении проблем школьного питания, но именно в контексте возможности питания для детей с медицинскими показаниями к определенному виду питания.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что нужен единый стандарт школьного питания, который будет разрабатываться с учетом мнения Роспотребнадзора, врачей и других специалистов: примерное десятидневное меню с вариациями по блюдам, необходимым компонентам, с учетом калорий.

— При этом понимаем, что должна быть учтена и специфика регионов — где-то едят больше рыбы или мяса, — сказал он «Известиям». — Важно также уделять внимание климатическим, географическим условиям регионов.

По мнению собеседника, должны привлекаться специалисты-диетологи, педиатры — хотя в школе и не лечебное питание, для растущего организма очень важен баланс. Андрей Никитин подчеркивает, что Роспотребнадзор по-своему это контролирует, но в комиссии должны быть и представители здравоохранения.

Как решать проблему

Валерий Алексеев из «Народного фронта» подчеркивает, что школьное питание — это сложный узкоспециализированный комплекс, требующий серьезных управленческих и профессиональных навыков.

— Одно неправильное действие, и вся система посыплется, — сказал он. — Вы можете вкусно приготовить любимую школьниками и одновременно здоровую еду из фермерских продуктов, идеально ее сервировать, но из-за короткой перемены придется накрывать за 15 минут до прихода детей. В результате она остынет и станет несъедобной. Кстати, по статистике горячей линии по школьному питанию «Народного фронта», 40% жалоб на качество питания в школе — на то, что еда холодная.

Фото: TASS/URA.RU/Владимир Жабриков

Валерий Алексеев подчеркивает, что специалисты и специализированные институты должны работать с ясно поставленной целью. Нужно добиваться конкретных результатов: снизить заболеваемость школьников, связанную с питанием, обеспечить компенсацию дефицита витаминов в школьном питании для учеников 1–4-х классов с учетом особенностей каждого региона.

— Пока такие конкретные измеримые задачи со сроками исполнения не будут поставлены перед органами власти, 70 млрд рублей ежегодно не будут использоваться эффективно, — сказал Алексеев.

Владимир Чернигов замечает: в России нет ведомства, которое отвечает за школьное социальное питание в совокупности . Минздрав, Минпросвещения, Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг отвечают за что-то свое, но одного ответственного нет, говорит эксперт.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Нужен какой-то надведомственный орган, — считает собеседник. — Можно провести аналогию с «Российским экологическим оператором», который занимается проблемой мусора. Это межведомственная организация, сформированная в виде публично правовой компании. Она не сама мусор убирает, но комплексно занимается с каждым регионом по его конкретной ситуации. Такая же структура могла бы появиться и в сфере школьного питания.

Также важно принятие нормативных актов, например правил оказания услуг общественного питания в системе образования. Пока термин «организация питания» нигде нормативно не закреплен, говорит Чернигов.