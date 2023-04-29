На вкус и цвет: число претензий к школьной еде выросло в 3,5 раза

Число жалоб от родителей на школьное питание выросло в 3,5 раза, сообщили «Известиям» в Народном фронте, подводя итоги 2022 года. Чаще всего они касались некачественных, испорченных продуктов и антисанитарии. Роспотребнадзор за текущий учебный год вынес около 20 тыс. предписаний об устранении нарушений в сфере школьного питания , рассказали в ведомстве. При этом число школ, которые их получили, за три года снизилось в семь раз. В Минпросвещения рост недовольства отрицают и говорят об обратной тенденции. Системе не хватает единого органа, который бы взял на себя контроль за столь чувствительной социальной сферой, как питание учеников, полагают эксперты.

Бутерброд с плесенью и повар подшофе

За 2022 год на горячую линию Народного фронта поступило рекордное число жалоб на качество и организацию школьного питания , сообщили «Известиям» в общественном движении. Рост, по сравнению с 2021 годом, там оценили в 3,5 раза — с 989 до 3412.

Свои претензии родители сопровождают фотографиями: на одной из них таракан, ползущий по столу школьной столовой в Липецке, а вот бутерброд с зеленой плесенью в одной из школ Первоуральска. «У ребенка после такой еды рвота и диарея», — сокрушается мама.

Фото: соцсети

В школе города Ясный Оренбургской области плата за питание в течение года повышалась дважды, а качество питания становится только хуже, сообщила Народному фронту одна из родительниц. «Масло в бутербродах заменяют на маргарин, а вместо положенного сбалансированного обеда — банан» , — рассказала она. А мама школьницы из Павлова сообщила, что ее дочь отравилась в школе сырой рыбой. «Там просто жуткая антисанитария, я увидела и впала в ужас. Помогите, пожалуйста…» — написала она.

При выездной проверке в Энгельсском районе Саратовской области в ноябре прошлого года был обнаружен целый букет нарушений, рассказал руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.

— Крысиный яд на складе с продуктами, холодные супы и каши, антисанитария, у ряда сотрудников медкнижки не отображаются в едином реестре, — перечислил он. — Кроме того, порции младшеклассников меньше порций старшеклассников, а стоят дороже. В меню — запрещенные стандартами питания продукты, в холодильнике — еда без документов. Ни в одной школе нет кассы и «свободной» еды.

Проверка и наказание

После проверки поставщик питания для школы поселка Придорожный Энгельсского района был привлечен к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм и правил и ненадлежащее исполнение условий контракта. В результате директор школы поселка Придорожный Елена Костыря отметила, что с приходом нового поставщика детей стали лучше кормить.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Кроме каш, в меню появились запеканки, вареные яйца, кондитерские изделия. Колбасу заменили на тефтели, улучшилось качество продуктов. В столовой появилась новая мебель и посуда, — рассказала она «Известиям».

После проверки Народного фронта в одной из школ района также был уволен повар — он явился на рабочее место с признаками алкогольного опьянения, рассказал Валерий Алексеев.

Впрочем, не всегда проверка сразу же приводит к результату. В той же Саратовской области в городе Балаково не менее 12 учеников школы № 28 после похода в марте этого года в столовку слегли с признаками кишечного отравления. За три недели до этого столовую этой школы посетили эксперты ОНФ и указали на несоблюдение сотрудниками пищеблока норм СанПин.

— Были и вопросы к продуктам, их хранению. К примеру, хлеб и батоны хранились без подносов на полках в старом шкафу, яблоки были без маркировки, сваленные на полу в коробках, — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Кривенцова. После отравления материалы проверки были направлены в областную прокуратуру.

Фото: соцсети

С января этого года на горячую линию ОНФ поступило 335 жалоб от родителей, рассказал Валерий Алексеев, но отметил, что о тенденциях всего года сейчас судить рано — надо дождаться осени и зимы.

Иллюзия контроля

Роспотребнадзор в 2022/23 учебном году вынес около 20 тыс. предписаний по устранению нарушений в сфере школьного питания, сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Известий». Число школ с нарушениями в части качества и безопасности поставляемых пищевых продуктов за три года снизилось в семь раз, а в части несоответствия сроков годности и условий транспортировки продуктов — более чем вдвое.

При этом там утверждают, что количество жалоб от родителей за последние три года снизилось вдвое, хотя точного числа не называют.

В Министерстве просвещения «Известиям» также заявили о двукратном снижении количества претензий. Оставшиеся проблемы в ведомстве называют точечными и говорят, что они наиболее часто относятся к качеству школьной еды и особым потребностям школьников в тех или иных блюдах.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В то же время недовольные остаются. В основном жалуются на маленькие порции, невкусную и остывшую пищу, на слишком короткие перемены и даже отсутствие индивидуального меню, сообщили в Роспотребнадзоре. Там указали на важность родительского контроля за качеством школьного питания, что и позволило снизить число обращений.

Но с этим не вполне согласны во Всероссийском обществе защиты прав потребителей образовательных услуг.

— Бракеражная комиссия (комиссия общественного контроля) — это, по сути, Роспотребнадзор в рамках школы, у нее большие полномочия. Но на практике они превращаются в фикцию. Как правило, школы включают в состав таких комиссий лояльных родителей, которые либо ни в чем не участвуют, либо подписывают протокол не глядя, — рассказал «Известиям» председатель общества Виктор Панин.

Тематика же обращений в Народный фронт распределилась так: 34% составили жалобы на то, что пища в школьной столовой невкусная, имеет неприятный запах, вид и цвет или приготовлена из некачественных продуктов. 18% — на плохой состав меню, 17% — на плохую организацию питания (нет информации о меню или оно не совпадает с реальными блюдами). При этом 40% всех жалоб содержат упоминания, что питание подается холодным, подчеркнули в ОНФ.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На полное отсутствие горячего питания жалоб почти нет — с этой задачей регионы справились, полагают в организации. На сегодняшний день охват горячим питанием обучающихся 1–4-х классов в России составляет 99,8%, подтвердили и в Роспотребнадзоре.

В поисках центра

Сравнивать регионы по количеству жалоб некорректно, число проживающих там школьников сильно разнится, полагает Валерий Алексеев.

— Всплески жалоб появляются, когда происходят резонансные отравления, как, например, в Красноярске. И обеспокоенные родители начинают искать средства воздействия на школьную столовую, — отметил он.

Число жалоб год от года только растет, особенно «урожайными» на них выдались этот год и прошлый, подтвердил Виктор Панин. Свою роль в этом сыграл мораторий на проверки, полагает он. Проверить все школы надзорные органы не могут чисто физически, а к плановым проверкам школы успевают хорошенько подготовиться, считает он.

— В итоге часто мы приходим с проверкой и выявляем глобальные нарушения, а оказывается, что за неделю до этого здесь уже был Роспотребнадзор и ничего особенного не нашел, — рассказал эксперт.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

По его мнению, решить проблему мог бы независимый межведомственный орган, созданный на правительственном уровне с представительством в регионах. В него необходимо включить специально обученных экспертов, которые бесперебойно занимались бы мониторингом ситуации в каждой, даже самой отдаленной сельской школе.

С этим согласен и президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов. С его точки зрения, стране крайне необходим единый специализированный орган, который консолидирует все компоненты процесса.

— Многие ошибочно думают, что это будет единый оператор, который монополизирует рынок и будет кормить всю страну. Нет, это должен быть центр компетенций и экспертизы, куда любой регион мог бы обратиться со своими проблемами, — сказал эксперт.