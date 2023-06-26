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Сладость в радость: в РФ начнут определять подлинность меда

В стране узаконят новейший способ исследования продукции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России утвердят метод определения подлинности меда. Такое поручение госкомиссия по незаконному обороту продукции дала Росстандарту. С протоколом по итогам ее заседания ознакомились «Известия». Речь идет о самом современном подходе — изотопном анализе сахаров меда. С его помощью можно будет подтвердить, что продукт стал результатом пчеловодства, пояснили в Роскачестве. Ученые действительно ведут такие разработки, подтвердили в Росстандарте. Регуляторы смогут использовать метод при проверках у производителей и в торговых сетях, а также в нетрадиционной рознице. До 70% меда в РФ и мире фальсифицировано, уверены пчеловоды.

Изучить сахар

Как рассказали «Известиям» в Росстандарте, сейчас эксперты разрабатывают методику, которая основана на изотопном анализе меда. Такой подход позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара плюс их источник. Это поможет определять фальсификат. Разработку ведут ученые ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» вместе с Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Поручение утвердить такой метод исследования получил Росстандарт по итогам весенней госкомиссии по борьбе с фальсификатом. На этом совещании власти обсуждали проблемы пчеловодства, следует из протокола за подписью вице-премьера Дениса Мантурова, «Известия» ознакомились с документом. Далее анализ узаконят в форме ГОСТа, отметили в Росстандарте. А значит, его смогут использовать при проверках.

мед соты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Изотопный анализ сахаров меда позволит проверить, стал ли он продуктом пчеловодства, добавила замглавы Роскачества Елена Саратцева (представители организации принимали участие в совещании госкомиссии). То есть речь идет о подлинности меда.

Этот метод уже фактически разработан и проходит аттестацию Росстандарта, добавила Елена Саратцева. Современный уровень развития пищевой промышленности, особенно за рубежом, позволяет собрать мед из отдельных ингредиентов, добавила специалист.

— Мы фиксировали случаи, когда в различных онлайн-каналах продаж встречались отдельные ингредиенты, с помощью которых можно получить мед. Причем к натуральному продукту он не будет иметь никакого отношения, — рассказала она.

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По данным Роскачества, в России работают 3 тыс. пчеловодов, рынок меда по состоянию на 2022 год оценивался более чем в 60 тыс. т продукции. Из них 24 тыс. т попадает в цивилизованную розницу, что происходит с остальными 36 тыс. т, эксперты точно сказать не могут, сказала Елена Саратцева.

Так, например, личные подсобные хозяйства (ЛПХ) без наемных работников могут продавать на рынке мед без применения контрольно-кассовой техники, добавила эксперт. Более того, на эту продукцию можно не получать декларацию качества и безопасности. То есть регуляторы никак не могут отслеживать рынок. Поэтому, например, неясно, разбавляют ли мед для продажи, и если да, то в каком соотношении, заключила она.

Сейчас в РФ нет регулирования, которое дает определение меду, есть только ГОСТ «Мед натуральный. Технические условия». Но пчеловод-пасечник, который торгует продукцией на ярмарке или рынке, может не использовать добровольный стандарт, при этом всё еще иметь возможность продавать товар, поэтому важны законодательные изменения, которые могут дать определение меду, — отметила Елена Саратцева.

мед ложка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Известия» направили запрос в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

В госкомиссии эксперты поддержали депутатский законопроект Сергея Митина и Владимира Кашина, в котором парламентарии предложили под медом понимать природный продукт, который образуется в результате жизнедеятельности пчел. Эти требования аналогичны международным, а также действующему ГОСТу, заметила Елена Саратцева. Пока документ внесли в Госдуму, но еще не одобрили в трех чтениях.

Рынок фальсификата

В Союзе пчеловодов согласны, что подход должен быть комплексный, а методику на определение подлинности меда следует постоянно применять. То есть важно, чтобы государственный орган периодически проводил проверки продукции на прилавках не только магазинов, но и ярмарок, рынков, уверен председатель организации Владимир Капунин. Он отметил, что до 70% меда в РФ и мире фальсифицировано, а современные технологии действительно позволяют делать практически искусственный мед. Речь идет о продукции, в которой, например, используют 10% натуральных ингредиентов, всё остальное — различные добавки.

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Методики, которые сейчас определяют подделку меда, несовершенны: например, нет однозначных исследований, которые определяют содержание сахара. Это осложняет борьбу с фальсификатом, сказал «Известиям» зампредправления ассоциации производителей «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

— На наш взгляд, введение четких определений, например, по аналогии с молоком и молочной продукцией, а также методик выявления разбавленной продукции будет способствовать очищению рынка от фальсификата, — добавил он. — Отсутствие сформулированных критериев, которые позволяют идентифицировать мед, используют для его подделки: натуральный продукт разбавляют глюкозно-фруктозными сиропами и другими.

пчелы соты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Проблема фальсификации меда наблюдается давно, заметил глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. Отсутствие методики определения натуральности этого продукта приводит к стабильно высокой доле различных суррогатов, уверен он.

Добросовестным производителям в таких условиях очень сложно выдерживать конкуренцию и обеспечивать высокую планку качества. В результате потребитель получает сомнительный продукт по высокой цене, — сказал он.

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Очевидно, что одного лишь ГОСТа недостаточно, следует проводить комплексную политику по противодействию фальсификату: развивать механизмы мониторинга, ужесточать ответственность, снимать мораторий на проверки, уверен эксперт.

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