Вес имеет значение: торговлю обяжут указывать цену товара за килограмм и литр
Торговлю обяжут указывать стоимость продукции за килограмм или литр. Как выяснили «Известия», такой законопроект получил поддержку правового управления Госдумы и может быть принят уже в октябре. Это поможет избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены, например, продавая девять яиц в упаковке вместо десяти.
Не вводить в заблуждение
Госдума в октябре рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей». Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению, следует из документа, с которым ознакомились «Известия».
В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении в октябре.
— Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл, — пояснил необходимость принятия законопроекта его автор вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По его словам, такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.
— После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона, — отметил депутат.
Обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству повысит информированность потребителей, полагает зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
— Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения цена–качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно. Так что указывать кроме стоимости товара и цену за конкретный объем логично, — сказал депутат «Известиям».
Он обратил внимание на то, что некоторые торговые сети и так это делают, хотя пока закон их и не обязывает.
— Полагаю, что у тех производителей, которые пытаются хитрить с ценами, намерение узаконить такую практику вызовет критическую реакцию. Но на работе добросовестных предприятий это отразиться не может. Люди как покупали хлеб, молоко, мясо, макароны и другие продукты, так и продолжат вне зависимости от фасовки. Но потребители будут более осознанно выбирать торговую марку. Проиграют лишь те, кто хочет обмануть, — подчеркнул Каплан Панеш.
— Проект федерального закона направлен для подготовки официального отзыва в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, — сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев сообщил, что в Ассоциации компаний розничной торговли в курсе данной инициативы.
— Действующее законодательство РФ по защите прав потребителей и правила продажи товаров уже регламентируют порядок информирования покупателей о стоимости товара, его характеристиках. А для непродовольственных товаров и товаров, отпускаемых на вес, те же нормы требуют указывать стоимость за единицу веса или объема. Применение предложенных норм приведет к усложнению информации о ценах для покупателей и росту издержек розничных операторов, — заявил он «Известиям».
По его словам, предприятия торговли получают готовые к продаже продукты от производителей в упаковке и по стоимости веса, указанного на ней.
— В связи с этим представляется весьма затруднительным пересчитывать вручную в абсолютные килограммы и литры стоимость товаров в «мелкой упаковке» непосредственно на предприятии торговли. Это приведет к значительному удорожанию процессов выкладки товаров и изготовления ценников, — отметил Игорь Караваев.
Он обратил внимание на то, что крупные торговые сети для дополнительного привлечения потребителей и так размещают на ценниках расфасованных продовольственных товаров цены за единицу товара и за 1 кг такой продукции. Также на этикетках расфасованных и упакованных продовольственных товаров, например кондитерской, овощной, колбасной, мясной, рыбной продукции и так далее, производителями и продавцами зачастую указываются и цена за килограмм, объем и стоимость единицы расфасованного товара.
— Полагаем, что и в дальнейшем подобная практика не должна быть обязательным требованием, а может использоваться в качестве конкурентных преимуществ для привлечения потребителей, — сообщил он.
«Известия» направили запросы в крупнейшие торговые сети страны, в том числе в «Ашан», «Ленту», «Окей», X5 Group и другие.
За и против
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что инициатива заслуживает поддержки.
— Мы этого добивались от правительства, когда только готовились правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Это был конец 2020 года. Была очень серьезная дискуссия по этому вопросу в рамках рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере торговли. Тогда представители бизнеса проголосовали против этого и убедили не вносить эти изменения, — пояснил он «Известиям».
По его словам, в итоге в правилах сейчас говорится, что на товаре необходимо указывать его наименование, вес, цену за единицу измерения товара или вес, дату фасования и срок годности.
— А мы добивались, чтобы вместо «или» было «и». Так делали в финской сети гипермаркетов Prisma, пока она не ушла из России, а также в «Ашане». Ведь для потребителя очень удобно, когда есть возможность сравнивать, потому что всё больше людей сегодня выбирают то, что дешевле. Как правило, они покупают привычные продукты, например, я всегда покупал масло 200 г в пачке, но сейчас оно уже есть и по 170–180 г, — отметил эксперт.
При этом Петр Шелищ убежден, что если норма появится в законе, а не в правилах, то это требование будет сложнее игнорировать.
Другой точки зрения придерживается глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
— У законопроекта есть позитивные стороны. Потребитель будет четко понимать, сколько стоит конкретный товар за килограмм или литр, и ему будет проще сравнивать с аналогичными продуктами на полке. С другой стороны, его реализация приведет к тому, что на ценнике увеличится количество информации, которая будет хуже читаться и восприниматься, — отметил общественник.
По его мнению, если и решать эту проблему, то нужно вносить изменения не в закон, а в правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые устанавливаются постановлением правительства.