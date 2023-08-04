Вес имеет значение: торговлю обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

Торговлю обяжут указывать стоимость продукции за килограмм или литр. Как выяснили «Известия», такой законопроект получил поддержку правового управления Госдумы и может быть принят уже в октябре. Это поможет избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены, например, продавая девять яиц в упаковке вместо десяти .

Не вводить в заблуждение

Госдума в октябре рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей» . Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л . Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению, следует из документа, с которым ознакомились «Известия».

В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении в октябре .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл , — пояснил необходимость принятия законопроекта его автор вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей .

— После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона , — отметил депутат.

Обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству повысит информированность потребителей , полагает зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

— Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения цена–качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже . Но с первого взгляда это неочевидно. Так что указывать кроме стоимости товара и цену за конкретный объем логично , — сказал депутат «Известиям».

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Он обратил внимание на то, что некоторые торговые сети и так это делают, хотя пока закон их и не обязывает .

— Полагаю, что у тех производителей, которые пытаются хитрить с ценами, намерение узаконить такую практику вызовет критическую реакцию. Но на работе добросовестных предприятий это отразиться не может . Люди как покупали хлеб, молоко, мясо, макароны и другие продукты, так и продолжат вне зависимости от фасовки. Но потребители будут более осознанно выбирать торговую марку . Проиграют лишь те, кто хочет обмануть, — подчеркнул Каплан Панеш.

— Проект федерального закона направлен для подготовки официального отзыва в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти , — сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев сообщил, что в Ассоциации компаний розничной торговли в курсе данной инициативы .

— Действующее законодательство РФ по защите прав потребителей и правила продажи товаров уже регламентируют порядок информирования покупателей о стоимости товара, его характеристиках. А для непродовольственных товаров и товаров, отпускаемых на вес, те же нормы требуют указывать стоимость за единицу веса или объема. Применение предложенных норм приведет к усложнению информации о ценах для покупателей и росту издержек розничных операторов , — заявил он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

По его словам, предприятия торговли получают готовые к продаже продукты от производителей в упаковке и по стоимости веса, указанного на ней .

— В связи с этим представляется весьма затруднительным пересчитывать вручную в абсолютные килограммы и литры стоимость товаров в «мелкой упаковке» непосредственно на предприятии торговли. Это приведет к значительному удорожанию процессов выкладки товаров и изготовления ценников , — отметил Игорь Караваев.

Он обратил внимание на то, что крупные торговые сети для дополнительного привлечения потребителей и так размещают на ценниках расфасованных продовольственных товаров цены за единицу товара и за 1 кг такой продукции . Также на этикетках расфасованных и упакованных продовольственных товаров, например кондитерской, овощной, колбасной, мясной, рыбной продукции и так далее, производителями и продавцами зачастую указываются и цена за килограмм, объем и стоимость единицы расфасованного товара.

— Полагаем, что и в дальнейшем подобная практика не должна быть обязательным требованием, а может использоваться в качестве конкурентных преимуществ для привлечения потребителей , — сообщил он.

«Известия» направили запросы в крупнейшие торговые сети страны, в том числе в «Ашан», «Ленту», «Окей», X5 Group и другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

За и против

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что инициатива заслуживает поддержки .

— Мы этого добивались от правительства, когда только готовились правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Это был конец 2020 года . Была очень серьезная дискуссия по этому вопросу в рамках рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере торговли. Тогда представители бизнеса проголосовали против этого и убедили не вносить эти изменения , — пояснил он «Известиям».

По его словам, в итоге в правилах сейчас говорится, что на товаре необходимо указывать его наименование, вес, цену за единицу измерения товара или вес, дату фасования и срок годности .

— А мы добивались, чтобы вместо «или» было «и». Так делали в финской сети гипермаркетов Prisma, пока она не ушла из России, а также в «Ашане». Ведь для потребителя очень удобно, когда есть возможность сравнивать, потому что всё больше людей сегодня выбирают то, что дешевле . Как правило, они покупают привычные продукты, например, я всегда покупал масло 200 г в пачке, но сейчас оно уже есть и по 170–180 г , — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

При этом Петр Шелищ убежден, что если норма появится в законе, а не в правилах, то это требование будет сложнее игнорировать .

Другой точки зрения придерживается глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

— У законопроекта есть позитивные стороны. Потребитель будет четко понимать, сколько стоит конкретный товар за килограмм или литр, и ему будет проще сравнивать с аналогичными продуктами на полке. С другой стороны, его реализация приведет к тому, что на ценнике увеличится количество информации, которая будет хуже читаться и восприниматься , — отметил общественник.