Дорогие мои «Москвичи»: почему растут в цене отечественные автомобили

Автопроизводители начинают менять цены на машины после повышения с 1 августа утилизационного сбора. Отечественный «Москвич» — не исключение. Будут ли дорожать другие российские марки — Lada и УАЗ, какие машины прибавят в цене больше других? Подробности — в материале «Известий».

Московская надбавка

По данным агентства «Автостат», кроссовер «Москвич 3» подорожал на 228 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь базовую версию «Стандарт» с 1,5-литровым мотором (150 л.с.) и «механикой» оценивают в 2,22 млн рублей (плюс 11,4%). Эта же комплектация с вариатором обойдется уже в 2,285 млн рублей (плюс 11,1%). А топовое исполнение «Комфорт» теперь стоит 2,478 млн рублей (+10,1%).

Существенно подорожал электрический «Москвич 3e» — на 392 тыс. рублей (+11%) и стал стоить 3,950 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отчасти подорожание компенсируют собственная программа трейд-ин и госпрограммы стимулирования спроса, которые стали доступны благодаря включению МАЗ «Москвич» в специнвестконтракт (СПИК) технологического партнера ПАО «КамАЗ».

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» составит 25% (но не более 625 тыс. рублей). Также электромобили «Москвич» будут доступны со скидкой (от 10% до 25%) по программе льготного лизинга.

Ранее в Минпромторге обещали, что благодаря комплексу мер господдержки отечественного автопрома индексация не окажет влияния на стоимость автомобилей.

«Мы остаемся на уровне ниже 700 тысяч рублей»

В пресс-службе «АвтоВАЗа» «Известиям» ответили, что пока решений повысить рекомендованные цены нет . Ранее президент компании Максим Соколов в интервью РИА «Новости» рассказал, что «АвтоВАЗ» делает все возможное, чтобы минимизировать влияние инфляции и курсовых изменений.

Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов

«Наша политика направлена на то, чтобы обеспечивать рынок нашей страны качественной продукцией с доступными ценами, и мы стараемся все для этого сделать <...> По ценовой планке самые бюджетные модификации наших автомобилей остаются на уровне ниже 700 тыс. рублей. Но это в сегодняшней ситуации непросто. Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих машин, и надо такую возможность предоставить», — рассказал Соколов.

Представители Ульяновского автозавода (УАЗ) сообщили, что цены на автомобили бренда в августе остались без изменений, на уровне июльских. Фирменные специальные предложения по-прежнему позволяют приобрести модели УАЗ со значительными скидками, отметили на предприятии.

Какие машины подорожают сильнее

Повышение утилизационного сбора касается как импортируемых автомобилей, так и машин, которые выпускаются в нашей стране , считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— В зависимости от степени локализации той или иной модели отечественным автопроизводителям утилизационный сбор компенсируется из бюджета. Поэтому на цене автомобилей, собранных в России, повышение ставок утильсбора скажется в меньшей степени, чем на импортируемых. Тем не менее, российские модели также подорожают: практика показывает, что тот же АвтоВАЗ после предыдущих повышений ставок утилизационного сбора поднимал цены на 2-3%. Сейчас помимо утильбора на стоимость машин влияет снижение курса рубля. Это влечет подорожание закупаемых в Китае машинокомплектов, из которых собираются автомобили на «Автоторе», «Москвиче», заводах Sollers , — отметил эксперт.

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Напомним, что с 1 августа в России вступил в силу новый утилизационный сбор на автомобили. Его размер для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя вырос в 1,7–3,7 раза. На модели LCV ставки увеличились в 2,5–3,4 раза, на тяжелые грузовики — 1,7 раза, на автобусы — в 2,2–4,8 раза, а на электробусы — в 8,7 раза.

По подсчетам эксперта Бургазлиева, ставка на автомобиль возрастом до 3-х лет с объемом мотора 1-2 л вырастет на 122 тыс. руб, на автомобиль с мотором 2-3 л — на 563 тыс. рублей.

Не стали ждать

Некоторые автопроизводители переписали цены на машины, не дожидаясь 1 августа. Так, по данными аналитического агентства «Автостат», с 16 по 31 июля 2023 года цены повысили шесть брендов, официально представленных на российском рынке.

Заметно прибавили в цене внедорожники Tank TANK: модель 300 прибавила 200 тыс. рублей (плюс 4,7 — 5,1%), модель 500 — 900 тыс. рублей (плюс 15,0 — 16,7%). На 50 тыс. рублей подорожали почти все модели Chery, Omoda и три модели Haval.

«Хавейл Мотор Рус» произвела обновление рекомендованных розничных цен на часть моделей с 17 июля. Оно связано с адаптацией ценового предложения относительно текущего курса валют, отметили в пресс-службе компании. Повышение в размере 50 тыс. рублей коснулось кроссоверов Jolion, F7 и F7x, выпускающихся на российском заводе. Импортируемый пикап GWM Pоer KingKong подорожал уже в августе и сразу на 200 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/пресс-служба губернатора Тульской области

«АвтоВАЗ» в последнюю неделю июля прибавил к ценнику Niva Travel пять тыс. рублей и одновременно сделал отдельные версии «Гранты» на три тыс. рублей. Ульяновский автозавод сделал свое классическое семейство коммерческих автомобилей на 5-10 тыс. рублей дороже.

Упреждающий рост

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, по ряду марок повышение цен произошло в течение последних двух недель. Диапазон составил в среднем от 50 до 150 тыс. рублей и выше.

— Данное действие некоторых брендов можно назвать упреждающим в преддверии роста цен. Основным «вкладчиком» стала динамика рубля на валютных торгах. Что касается изменения прайсов именно с 1 августа, то повышение по тем или иным брендам составило в среднем от 120 до 600 тыс. рублей и выше, — отметил эксперт.

По его прогнозу, до конца года новые автомобили еще будут дорожать. Основное влияние на это продолжит оказывать ситуация на валютном рынке, а также изменение ставки утильсбора. Стоимость автомобилей, поставляемых по параллельному импорту, повысится быстрее. Сегмент машин с официально выстроенной дилерской сетью ожидает более спокойная динамика роста.

— Отмечу еще, что уже доставленные автомобили также поднимутся в цене и станут неким промежутком между прежней и новой ценой. Росту цен противодействуют различные спецусловия и программы от импортеров. Данные поддержки являются демпфером — отметил Ренат Тюктеев.