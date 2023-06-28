Всё для ВАЗ: наценку на российские автомобили хотят ограничить 15%

В РФ предлагают установить максимальные цены на автомобили российской сборки. Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превысить 15%. С такой инициативой к премьеру Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей. Организация привела в пример статистику «Автостата»: за I квартал 2023 года средняя цена нового автомобиля выросла на 11%, в 2022 году — на 20%. На такую динамику повлияло искусственное завышение стоимости машин автодилерами, полагают эксперты.

На пределе

В 2020 году средневзвешенная цена на машины увеличилась на 7%, в 2021-м — на 18%, в 2022 году — уже на 20%, а в I квартале 2023 года — на 11%, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». В Национальном союзе защиты прав потребителей считают, что такая динамика обусловлена не только объективными причинами: участники рынка искусственно завышают стоимость. Это следует из письма организации председателю правительства Михаилу Мишустину. «Известия» ознакомились с документом.

В нем сказано, что максимально допустимые цены на автомобили российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров , — пояснил «Известиям» глава союза Павел Шапкин. — В мире не практикуют установление предельных цен на эту продукцию, хотя в РФ аналогичный механизм используют на табачном рынке: в Налоговом кодексе зафиксирована максимальная цена пачки сигарет.

Производители уже сталкивались с подобными завышениями со стороны автодилеров. Так, в начале июня стартовали продажи Lada Vesta NG «АвтоВАЗа». Компания рекомендовала продавать машину в комплектации Comfort на уровне 1,2 млн рублей. Но некоторые дилеры предлагали авто более чем за 2 млн рублей, писали СМИ. Они поясняли, что стоимость выросла из-за дефицита машин на рынке и дополнительного оборудования — например, люди докупали шумоизоляцию, противоугонную систему и т.д.

Тогда «АвтоВАЗ» остановил отгрузки в три дилерских центра в Москве и начал проверки по факту завышения цен — речь идет о нарушении условий дилерского договора. Глава компании Максим Соколов публично отмечал: производитель фиксировал более высокие, чем рекомендованные им, цены с первых дней продаж новой модели, что неприемлемо.

Фото: РИА Новости/ Виталий Тимкив

В АвтоВАЗе не стали оценивать предложение общественников о предельных ценах.

Борьба за справедливость

Среди других факторов, которые способствуют повышению цен на машины, Павел Шапкин назвал недостоверную рекламу автомобилей в части их стоимости, высокие ставки кредитов на покупку авто — более чем 20% годовых, а также навязанные услуги, например несколько видов страховок. Всё это в комплексе давит на стоимость, зачастую увеличивая ее в два раза в отличие от первоначальной. Такой стиль работы тормозит сбыт, а значит, это сказывается на производстве российских автомобилей, подчеркнул эксперт.

Статистика по средневзвешенным ценам, приведенная «Автостатом», не подходит для мониторинга динамики уровня цен на автомобили российского производства: она не предполагает разделения на отечественные и импортные машины, сказали «Известиям» в Минпромторге. По данным Росстата, средняя потребительская цена на новый отечественный легковой автомобиль за май 2023 года составила 944,6 тыс. рублей, что на 4% меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

— Минпромторг поддерживает инициативы, которые направлены на соблюдение ответственной ценовой политики представителями отрасли. Например, «АвтоВАЗ» продолжает предметную работу с фактами завышения рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada , — заметили в министерстве. — Сейчас компания проводит служебные проверки дилерской сети с целью выявить факты необоснованного завышения рекомендованных розничных цен. В отношении таких дилеров применяют штрафы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Возможное установление максимальной стоимости перепродажи автомобилей не противоречит принципам антимонопольного законодательства , сказали «Известиям» в ФАС. В аппарате правительства отметили, что письмо союза поступило в кабмин.

Официальные дилеры не завышают розничные цены, заявил «Известиям» замглавы по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Манипулирование стоимостью возможно в салонах серых дилеров: они не связаны контрактами с производителями и дистрибуторами брендов. Там «поле для деятельности весьма широкое: от включения навязанного дополнительного оборудования до кредитов с завышенными ставками от банков третьего эшелона». Именно сюда следует направить усилия, подчеркнул эксперт.

С таким мнением согласны не все дилеры. Повышение цен к рекомендованной — это обычная практика, основанная на балансе спроса и предложения, сказал гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

— Как только предложение становится ограниченным, дилеры пользуются этой ситуацией и повышают размер своей маржи. В этом нет ничего плохого, потому что бывают и обратные ситуации: автомобилей много, надо выполнять планы продаж, и дилеры реализуют машины по себестоимости, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

При этом прибыльность компаний от рекомендованной цены производителя автомобиля не превышает 8% , сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов.

— Как правило, она существенно ниже и дилеры вынуждены довольствоваться 2% или продавать автомобили в убыток. Есть случаи, когда во время ажиотажного спроса цены взлетают, но это вызвано дефицитом машин на рынке , — заметил он.

После установления предельной наценки логично было бы обязать дилеров продавать авто — на тот случай, если для них это станет невыгодным, они остановят торговлю. Плюс распределить объемы продажи для каждой компании, именно так и действуют при плановой экономике, заметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Но необходимости в реализации такого подхода эксперт не видит — стоимость продукции должна определяться рынком, уверен он.