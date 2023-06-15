Наша марка: в России могут возродить автобренд «Ока»

На дорогах России вновь могут появиться автомобили «Ока». В Минпромторге возрождение автобренда советских времен поддерживают. Автоэксперты отмечают, что востребованный в России сегмент доступных городских малолитражек сейчас практически пуст. Стоить такой автомобиль должен 700–800 тыс. рублей с учетом господдержки. Подробности — в материале «Известий».

Надо делать

Минпромторг РФ поддерживает возрождение бренда «Ока» и готов рассмотреть вопрос оперативно. Об этом сообщил вице-премьер и глава ведомства Денис Мантуров. Предложение, по его словам, будет рассмотрено, как только поступит.

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно», — заявил министр. Он подчеркнул, что первой ласточкой здесь стал «Москвич».

Опрошенные «Известиями» автоэксперты полагают, что спрос на городские малолитражные автомобили в мире и в России остается высоким. Они очень хороши в решении бытовых вопросов, особенно там, где без транспорта не обойтись, а оплата транспортного налога, страхования и топлива составляет проблему, указывает Андрей Севастьянов, автоэксперт, руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning.

Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

Однако сегмент доступных городских малолитражных автомобилей в России сейчас практически пуст. По данным агентства «Автостат», в 2018 году он занимал только 0,3% российского авторынка, а в 2021-м уже 0,1%.

— Daewoo Matiz уже давно не производится, Chevrolet Spark официально не поставляется ввиду ухода GM с российского рынка, Ravon R2 — тот же самый Spark, только в другом обличии, а сборка находится в Узбекистане, что может быть конкурентом в цене. Kia Рicanto, Peugeot 107, Suzuki Splash, Fiat 500, Toyota iQ и так далее. Список большой, но всех их в принципе мало покупали, потому что не было никакой поддержки со стороны государства, как это было с «Окой» в советское время, — рассуждает автоэксперт Василий Кисенков.

Желающих хватит

Потенциальных потребителей хватает: это и пенсионеры, и инвалиды, и дачники, и жители регионов, где плохо с общественным транспортом. Большие возможности для использования таких машин — у малого и среднего бизнеса.

При совсем небольших габаритах «Ока» обладала высокой проходимостью и хорошей грузоподъемностью, около 300 кг, замечает Василий Кисенков.

— Маленький вес, небольшой мотор с низким потреблением топлива снизит транспортные издержки. Это позволит снизить расходы на доставку, что, безусловно, приведет к росту рынка доставок, а также его развитию за счет увеличения рентабельности этого бизнеса, — подчеркивает аналитик.

Таким образом, «Ока» потенциально может стать экономически выгодным транспортом для МСП.

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— Раньше мы закупали Datsun mi-DO, но, к сожалению, эта марка ушла из РФ три года назад. Если на рынок выйдет новая «Ока», мы точно закупим в наши парки партию этих машин, — говорит Дмитрий Матвеев, гендиректор компании «Мой Автопрокат».

Наиболее перспективным экспертам видится использование автомобиля «Ока» в каршеринге или службах доставки. Автомобилисты будут отдавать предпочтение новинке в том случае, если они смогут получить преференции за покупку малогабаритных авто для снижения уровня вредных выбросов, какие существуют в Японии, считает Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли.

Что по цене

В прежние годы микролитражки ВАЗ‑1111 «Ока» позиционировались как дешевые, доступные для всех. Так, в 1989 году машина стоила 3,5 тыс. рублей, как и ЗАЗ‑968М с 30‑сильным мотором, и на 400 рублей дешевле, чем 40‑сильная версия «Запорожца». ВАЗ-2105 можно было приобрести за 8270 рублей. Получится ли сделать возрожденный автомобиль бюджетным?

— Если бренду «Ока» удастся достичь минимальной стоимости в 1 млн рублей, а при господдержке — в 700–800 тыс. рублей, то можно будет смело говорить о его доступности для всех категорий граждан, — подчеркивает Василий Кисенков.

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— Нужна господдержка и цена на три комплектации примерно от 800 тыс. до 1,65 млн рублей. Главным преимуществом отечественных авто всегда была относительно низкая цена. Поэтому производителю нужно постараться сохранить это преимущество, чтобы продажа авто более-менее велась на уровне рекомендуемой розничной цены, — указывает Дмитрий Матвеев.

Китайская основа

Стоимость возрожденной «Оки» будет зависеть от платформы для производства. Особого выбора, по мнению экспертов рынка, здесь нет.

Так, по мнению Алексея Тузова, если базой станет китайская сборка, как у «Москвича», ценник будет выше, а возможность завоевать доверие россиян — ниже.

— Если говорить о том, чтобы создать полноценного конкурента Daewoo Matiz, то на организацию производства полного цикла — от технологии до промсборки — уйдет от 6 до 8 лет и понадобится несколько миллиардов долларов, замечает он.

В том, что база для новой «Оки» будет китайской, уверен и Василий Кисенков.

— Наши соседи сами заинтересованы в развитии рынка и не упустят такую возможность. В прошлом моторы FAW устанавливали на «Оку», возможно продолжить сотрудничество по полной сборке автомобилей на базе FAW Jinn, — поясняет аналитик.

Фото: Global Look Press/ColorChinaPhoto/Fang xinwu

Упомянутый экспертом FAW Jinn был снят с производства в 2009 году, в настоящее время автопроизводители из КНР выпускают в малом классе преимущественно электромобили. Одноклассник «Оки» Wuling Mini EV бьет рекорды продаж на местном рынке.

— Если история с возрождением «Оки» пойдет по пути «Москвича», то это будет полностью китайская модель, собранная на базе российских производственных мощностей, — соглашается Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service.

Таким образом, у «новой «Оки» вполне может быть будет будущее в нашей стране. Если, конечно, она будет признана сертифицирующими органами соответствующей современным нормам безопасности и экологичности, Прошлой версии автомобиля, напоминает Алексей Тузов, это не удалось.