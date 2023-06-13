Минпромторг выразил готовность поддержать возрождение автобренда «Ока»

Минпромторг РФ поддерживает возрождение автобренда «Ока» и готов рассмотреть вопрос оперативно. Об этом 13 июня сообщил вице-премьер, глава ведомства Денис Мантуров.

По его словам, предложение будет рассмотрено, как только поступит.

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно», — цитирует министра «РИА Новости».

Он подчеркнул, что первой ласточкой в данной тенденции стал «Москвич» в дополнение к «Лада». Также Мантуров выразил надежду, что в следующем году будет возрождено производство автомобилей «Волга».

Ранее в июне автопроизводитель ГАЗ заявил о планах представить серийный образец возрожденного бренда «Волга» в начале лета 2024 года. Тогда Мантуров подчеркнул, что выпуск «Волги» будет организован на мощностях автозаводов, которые принадлежали иностранным производителям до того, как те свернули бизнес в России.

8 июня в Минпромторге рассказали о планах передать бывший завод Toyota «Шушары-авто» в Санкт-Петербурге российскому концерну «Алмаз-Антей». На петербургской производственной площадке до 2024 года начнется выпуск грузовых автомобилей, а до 2026-го ― электромобилей E-Neva.