Завод Toyota в Петербурге передадут концерну «Алмаз-Антей»

Минпромторг планирует передать бывший завод Toyota «Шушары-авто» в Санкт-Петербурге российскому концерну «Алмаз-Антей», сообщает 8 июня портал нормативных правовых актов.

По словам представителей Минпромторга, на петербургской производственной площадке до 2024 начнется выпуск грузовых автомобилей, а до 2026-го ― электромобилей E-Neva. На сегодняшний день заводом «Шушары-авто» владеет подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ».

15 мая гендиректор АО «Обуховский завод» (входит в «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников сообщил о планах начать производство микрокаров L-type на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Известно, что автомобиль L-type, получивший название L7е, ― компактный городской электрокар полностью российского производства. Главное преимущество ожидающей анонса новинки ― быстрозаменяемый аккумулятор. Представители госконцерна сообщают, что максимальная скорость электромобиля составит 90 км/ч, а дальность хода на одной зарядке ― 183 км.

Производитель утверждает, что L-type может стать идеальным кандидатом для коммерческих автопарков с перевозками в формате «склад – клиент» на небольшие расстояния, а также для торговых и медицинских сетей, ресторанного бизнеса, городских служб, обслуживания закрытых территорий и каршеринга.