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На бывшем заводе Toyota в Петербурге хотят выпускать микрокар

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге будет развернуто производство электрического микрокара L-type. Об этом 15 мая сообщил РИА «Новости» гендиректор АО «Обуховский завод» (входит в «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников.

«Мы будем выпускать еще маленькие машинки L-type. Презентация этой машины будет 25-26 мая уже на бывшем заводе Toyotа... Будет показан первый образец», ― сообщил Подвязников.

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По словам генерального директора, производитель намеревается к 2029 году достичь отметки 10-14 тыс. электромобилей в год, а пока концерн «не раскрутит» выпуск автомобилей с электрической силовой установкой, производитель ориентируется на отметку в 2 тыс. машин в год. Начало выпуска намечено на 2024 год.

Известно, что автомобиль L-type, получивший название L7е, ― компактный городской электрокар полностью российского производства. Главное преимущество ожидающей анонса новинка ― быстрозаменяемый аккумулятор. Представители госконцерна сообщают, что максимальная скорость электромобиля составит 90 км/ч, а дальность хода на одной зарядке ― 183 километра.

Производитель утверждает, что L-type может стать идеальным кандидатом для коммерческих автопарков с перевозками в формате «склад-клиент» на небольшие расстояния, а также для торговых и медицинских сетей, ресторанного бизнеса, городских служб, обслуживания закрытых территорий и каршеринга.

15 мая появилась информация, что госконцерн «Алмаз-Антей» планирует инвестировать от 35 до 37 млрд рублей в переоборудование завода Toyota в Санкт-Петербурге, чтобы организовать производство собственных автомобилей.

По словам Подвязникова, уже в 2024 году на бывшем заводе Toyota начнут производство грузовиков БАЗ собственной разработки, а к 2027 году ― электрокаров «Е-Нева». «Алмаз-Антей» планирует занять деньги в банках, чтобы переоборудовать бывший завод японской компании.

Всего на перспективном заводе собираются выпускать примерно 2 тыс. грузовиков в год, а электромобилей ― до 60 тыс.

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