«Алмаз-Антей» раскрыл планы по выпуску машин на бывшем заводе Toyota

Госконцерн «Алмаз-Антей» планирует инвестировать от 35 до 37 млрд рублей в переоборудование завода Toyota в Санкт-Петербурге, чтобы организовать производство собственных автомобилей. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на гендиректора Обуховского завода (входит в «Алмаз-Антей») Михаила Подвязникова.

По словам Подвязникова, уже в 2024 году на бывшем заводе Toyota развернется производство грузовиков собственной разработки БАЗ, а к 2027 году ― электрокаров «Е-Нева».

Известно, что государственный концерн планирует занять деньги в банках, чтобы переоборудовать бывший завод японской компании.

Всего на перспективном заводе собираются выпускать примерно 2 тыс. грузовиков в год, а электромобилей ― до 60 тыс.

В сентябре 2022 года японская корпорация Toyota Motor объявила о решении закрыть свое предприятие в Санкт-Петербурге. Завод был рассчитан на производство 100 тыс. машин в год и работал с конца 2007 года. 15 ноября Toyota начала сокращать сотрудников, которые на нем работали.

12 мая японская корпорация Toyota Motor Corp сообщила об утечке свыше 2 млн данных автовладельцев из Японии. По данным производителя, в открытом доступе оказались данные владельцев, полученные в период с ноября 2013 года по середину апреля 2023 года.

Причиной утечки стала ошибка настроек корпоративного облачного хранилища. Как оказалось, конфиденциальная информация о месторасположении автомобилей и их идентификационных номерах находилась в общем доступе без малого 10 лет.