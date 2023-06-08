ГАЗ планирует представить серийную «Волгу» летом 2024 года
Российский автозавод ГАЗ заявил о планах представить серийный образец возрожденного бренда «Волга» в начале лета 2024 года, сообщает 8 июня «Интерфакс».
По словам вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, в ближайший год ГАЗ планирует определиться с выбором иностранных партнеров, которые предоставят автомобиль для бейджинга, а также организовать производство «Волги».
«Поэтому начало следующего лета коллеги ориентируют нас, к этому сроку мы сможем увидеть первую серийную продукцию под брендом «Волга», ― заявил Мантуров.
Глава Минпромторга добавил, что выпуск «Волги» будет организован на мощностях автозаводов, которые принадлежали иностранным производителям до того, как те свернули бизнес в России.
«Те мощности, которые были созданы зарубежными партнерами из Западной Европы, которые сегодня покинули эти производства, они будут адаптированы и модернизированы под выпуск тех легковых автомобилей, которые коллеги из ГАЗа будут заинтересованы выпускать», ― сказал вице-премьер.
Минпромторг сообщил 8 июня о планах передать бывший завод Toyota «Шушары-авто» в Санкт-Петербурге российскому концерну «Алмаз-Антей». По словам представителей Минпромторга, на петербургской производственной площадке до 2024 года начнется выпуск грузовых автомобилей, а до 2026-го ― электромобилей E-Neva. На сегодняшний день заводом «Шушары-авто» владеет подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ.