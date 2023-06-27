Прокатное удовлетворение: россияне массово сдают в аренду премиум-авто

Россияне начали массово сдавать в аренду автомобили премиум-сегмента. С начала 2023 года количество подобных предложений выросло на 55%, следует из данных компании ГТК-Холдинг. Чаще всего клиенты выбирают Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Lamborghini. Цены на наиболее популярные модели варьируются от 10 до 95 тыс. рублей за сутки. Эксперты считают, что рост предложений связан с подорожанием обслуживания автомобилей премиум-класса — минимум на 50% за прошедший год. В итоге люди, которые по разным причинам не пользуются машиной, предпочитают сдавать ее в аренду, чтобы покрыть расходы на содержание, закрыть кредит или иметь пассивный доход.

Тачку на аренду

Количество обращений в специализированные сервисы с предложением сдать свое премиальное авто в аренду выросло на 55% с начала года , сообщили «Известиям» в инвестиционной транспортной компании ГТК-Холдинг. Это существенное увеличение, если учесть, что за весь 2022 год число предложений выросло лишь на 10% по сравнению с 2021 годом, отметили авторы исследования.

Около 80% предложений приходится на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Средняя цена аренды в сутки составляет 40– 50 тыс. рублей. Но в зависимости от марки и модели может варьироваться от 10 до 150 тыс. рублей, — отметил в беседе с «Известиями» основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев.

Наиболее популярными марками у арендаторов в 2023 году стали Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce. Самый дорогой из них — Rolls-Royce Cullinan 2019– 2021 годов выпуска. Его аренда обойдется в среднем в 95 тыс. рублей в сутки. Самым дешевым вариантом стал Mercedes-Benz Е300d 2020–2021 — им можно воспользоваться за 10 тыс. рублей.

Средний срок аренды машин, согласно исследованию, составляет три–четыре дня. Достаточно часто премиальные машины используют в командировке, не желая заказывать такси. Вторая по популярности причина аренды — тест-драйв : человек хочет купить автомобиль и берет в аренду ту же модель, испытывая ее в длительных поездках. Также премиальные автомобили арендуют, чтобы продемонстрировать свой статус, при том что купить престижную машину возможности нет.

Продать непросто

За прошедший год цены как на сами автомобили премиум-сегмента, так и на их обслуживание выросли на 50%, а стоимость запчастей на 30%, рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Это, по его словам, и является причиной резкого возросшего количества предложений автомобилей для аренды.

— Автомобили стало очень дорого обслуживать. То, что ранее покупалось для личного пользования, сейчас превратилось в точку убытка. Чтобы как-то отбить покупку дорогого автомобиля, проще сдать его в аренду, — отметил эксперт.

Машины этого класса практически невозможно выгодно продать: покупатели подержанных автомобилей в основном предпочитают массовый сегмент, констатировал Ян Хайцеэр.

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

— Отдавать условный Mercedes-Benz со скидкой в 20–30% — просто невыгодно, — сказал он.

Эксперт также предположил, что люди приобретают дорогой автомобиль в кредит, но неверно рассчитывают расходы на него. Так, они полагают, что выплатят весь долг в течение нескольких лет, но забывают о стоимости обслуживания, например, расходах на замену масла, ценах на бензин и шины.

— И после нескольких месяцев человек, купивший дорогую машину, понимает, что «не тянет», — отметил вице-президент НАС.

Саид Залиев обратил внимание на тот факт, что почти половина (47%) заявок на сдачу автомобилей в аренду пришлась на клиентов, которые сейчас проживают не в России. Для них это способ пассивного дохода и покрытия расходов на содержание машины, которой они не пользуются.

Автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин полагает, что из-за санкций и ухода европейских производителей автомобилей многие люди поддались панике и стали выкупать машины, опасаясь, что они закончатся у дилеров.

— Машина — не крупа, впрок ими нельзя закупиться, но подобную ситуацию можно было наблюдать в марте 2022 года, — рассказал «Известиям» эксперт. — Были те, кто специально покупал автомобиль, чтобы продать его подороже, так как цены росли вплоть до октября. Но люди не учли, что россияне не готовы переплачивать за машину.

Он добавил, что в результате эти машины стали массово появляться на «Авито» и аналогичных площадках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

О том, что россияне стали массово избавляться от премиальных авто, «Известия» писали еще в феврале. По данным «Авито Авто», число таких предложений выросло на 63% по сравнению с прошлым годом. А чаще всего на продажу выставлялись именно те марки, которые пользуются высокой популярностью среди арендаторов — Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce и Lamborghini.

Рост предложений на аренду машин растет не только в премиум-сегменте, считает член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.

— Сейчас сдавать автомобиль в аренду выгоднее, чем недвижимость, — рассказал он «Известиям». — Доходность от сдачи квартиры в аренду составляет около 3% годовых. А от автомобиля с учетом всех расходов — 15%.

Поэтому сейчас многие при покупке автомобиля рассматривают его как актив, полагает Петр Шкуматов.