Пассионарий: чем удивил новый электрический седан из Китая

Премиум-марка Voyah официально вышла на российский рынок недавно, в ноябре прошлого года, а ее модельный ряд растет впечатляющими темпами. Причем очередную новинку, седан Passion, привезли к нам «с пылу с жару» — машину представили в декабре 2022-го, а старт продаж в Китае объявили в апреле в ходе Шанхайского автосалона. Корреспондент «Известий» поездил по краснодарским серпантинам на первом доставленном в Россию Voyah Passion.

Хватит ли батареи

Самый близкий к Абрау-Дюрсо аэропорт — в Адлере. От него более 300 км по серпантинам. Сейчас многие производители электромобилей заявляют намного больший пробег, но слова обычно расходятся с делом. Марка Voyah большие амбиции подкрепляет большими батареями. К примеру, емкость тяговых аккумуляторов кроссовера Free равна 106 кВт∙ч. Неудивительно, что обладатель российского рекорда по дальности на льду Байкала преодолел путь от Адлера до Абрау-Дюрсо без труда, с работающим кондиционером и частыми обгонами.

Габариты Voyah Passion: 5088×1970×1505 мм, колесная база — 3000 мм Фото: Voyah

Обгонять за рулем Free c его 488 л. с. и 750 Нм крутящего момента одно удовольствие. Гибридные Free и Dream, у которых бензиновые моторы подзаряжают батарею, справились с дорогой играючи.

Подзарядки от сети потребовал лишь электрический Dream — это одна из первых ввезенных машин, с более скромной батареей, чем у минивэнов из официальной поставки: 82 против 108,7 кВт∙ч. ЭЗС станция в Туапсе — современный комплекс с разными разъемами, включая требуемый нам китайский GB/T. И мощный — в максимуме он выдавал более 60 кВт. За час батарея была заполнена под завязку, но за быстроту приходится платить — в данном случае 22 рубля за киловатт.

Электрический Voyah Dream (справа) отличается от гибридной версии сплошной заглушкой вместо решетки радиатора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Электрические модели Voyah — это не только всевозможные льготы, но еще и более интересная управляемость в сравнении с гибридами. Седан Passion в теории должен стать самым спортивным в линейке. На что намекает его название — «Страсть».

Наполовину твердотелый

Прототип седана Voyah i-Land был показан еще в 2020 году вместе с модульной платформой ESSA (Electric Smart Secure Architecture), которая ляжет в основу всех будущих электромобилей и гибридов.

По сути, с эффектного концепта началась история премиум-марки, выросшей на обломках совместного предприятия Dongfeng и Renault. Однако седан пропустил вперед кроссовер и минивэн, чтобы в итоге стать высокотехнологичным флагманом.

Седан в России предлагают только в полноприводном исполнении Фото: Voyah

Он первым получил инновационный твердотелый аккумулятор, который имеет очевидные преимущества перед обычными. Так, у него больший запас энергии на единицу массы, он более безопасен, быстрее заряжается и дольше служит.

Справедливости ради, Voyah использует «полутвердотелую» батарею. Вариант переходный, но это сейчас едва ли не самая современная технология из тех, что есть в серийном производстве. Интересно, что «полутвердотелой» батареей оснащен базовый вариант Passion — емкость 82,1 кВт·ч обеспечивает пробег в 483 км по циклу WLTP.

Фары у «дальнобойной» версии матричные Фото: Voyah Аэродинамические вставки на дисках могут быть разных цветов Фото: Voyah Выдвижной спойлер увеличивает прижимную силу на скорости Фото: Voyah В шильдик встроена камера Фото: Voyah Быстрая зарядка через разъем GB/T с 20 до 80% у обычной версии займет 20 минут, у версии Long Range — 47 минут Фото: Voyah Объем багажника — 410 л Фото: Voyah Под капотом есть еще один отсек на 53 л Фото: Voyah

У дальнобойного седана с запасом хода 608 км батарея обычная, емкостью 108,7 кВт·ч. Интересно, что базовый седан не только заряжается быстрее, но и быстрее едет — 3,8 против 4,2 с с места до 100 км/ч. Мощность у машин одинаковая — 510 л. с. и 730 Нм крутящего момента, а масса различается всего на 20 кг.

Азиатская Европа

Passion — это не только новые технологии, но и новый дизайн. По-азиатски вычурный передок увязали со строгой кормой, в стилистике которой прослеживается влияние Porsche. Консервативному типу кузова «седан» придали купеобразные обводы с очень маленькой ступенькой багажного отсека.

Салон может быть серо-черным либо серо-синим Фото: Voyah

При этом задняя дверь широкая и за ней места с запасом. Трехместный диван второго ряда на самом деле предназначен для двоих. Массивный откидной подлокотник снабжен тачскрином, с помощью которого можно отрегулировать по отдельности наклон спинок, включить подогрев, вентиляцию или массаж. По китайской традиции, самый важный пассажир сидит справа, и его кресло снабжено дополнительной выдвижной подставкой под ноги.

Водительское кресло также снабжено подогревом, массажем и вентиляцией. Тем самым Passion как бы намекает важному человеку с заднего правого сиденья, что ему будет хорошо и за рулем.

Руль необычной формы, кнопки на спицах сенсорные Фото: Voyah Блок управления стеклоподъемниками тоже сенсорный Фото: Voyah Режимы движения переключаются шайбой Фото: Voyah Так выглядит кнопка запирания центрального бокса Фото: Voyah Противосолнечные козырьки — наверное, самая оригинальная деталь седана Фото: Voyah Передние кресла удобны, с массажем, подогревом и вентиляцией Фото: Voyah Сзади места с запасом, есть массаж, подогрев, вентиляция и регулировка наклона спинок. В распоряжении правого пассажира — выдвижная подставка для ног Фото: Voyah

Потолок, кресла и даже центральный тоннель обшиты искусственной замшей. Сквозь декоративные накладки на дверях просвечивают светодиодные перья, а центральный бокс запирается на граненый кристалл. По уровню отделки седан превосходит и Free, и Dream и ориентируется скорее на европейский премиум-сегмент. Да и по уровню технологий тоже — все клавиши, включая стеклоподъемники, сенсорные, к трем дисплеям добавлен четвертый, на консоли по центру.

Грани будущего

Есть и оригинальные детали, например руль необычной граненой формы и солнцезащитные козырьки с прозрачной секцией.

Оригинально — не всегда значит удобно. К форме руля надо привыкнуть, а распахивая дверь, то и дело цепляешь за чувствительные клавиши стеклоподъемников. Непросто выбирать ездовые режимы — клавиша крохотная, вдобавок меню машины на китайском, хотя дистрибьютор обещает в скором времени русифицировать все модели.

Базовая версия с запасом хода на 483 км разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с. Максимальная скорость — 210 км/ч. Версия Long Range с запасом хода на 608 км медленнее — 4,2 с до «сотни» и 205 км/ч максималки Фото: Voyah

В любом режиме Passion едет очень быстро — все-таки два мотора в сумме выдают 510 л.с. и 730 Нм. Усилие на руле не сказать что натуральное, но автомобиль точно прописывает изгибы серпантинов в окрестностях Абрау-Дюрсо. Выдвижной спойлер добавляет прижимную силу на скорости. При этом тормоза довольно быстро нагреваются — отчасти потому, что на тестовой машине почему-то не работала рекуперация. Предсерийный экземпляр, разводят руками представители «Моторинвеста».

Если ехать спокойно, подвеска с пневмобаллонами и адаптивными амортизаторами становится комфортной. Электромобиль читает дорогу с помощью камеры и меняет жесткость адаптивных амортизаторов.

Сколько стоит «Страсть»

Самая продвинутая модель Voyah и стоит соответственно. Passion c небольшой, но инновационной батареей обойдется в 8 млн 290 тыс рублей, дальнобойный вариант стоит уже 9 млн 690 тыс.

Разница не только в запасе хода, но и в оснащении — топ-версия укомплектована подогревом руля, матричными фарами, а потолок отделан искусственной замшей. Дороже только полностью электрический минивэн Dream, еще одна недавняя новинка.