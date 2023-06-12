Вишня «Мичуринская»: кому адресован гибридный кроссовер из КНР

В 1994 году во ВНИИ садоводства имени И.В. Мичурина был выведен новый сорт вишни, получивший название «Мичуринская». Спустя почти три десятилетия компания Chery вывела на российский рынок свою «вишню» — гибридный кроссовер Tiggo 8 Pro e+. С новинкой корреспондент «Известий» познакомился на горных дорогах Приэльбрусья.

Найди отличия

Распознать гибридную версию автомобиля можно, только подойдя к ней вплотную. «Электрическую» составляющую выдает дополнительный лючок на правом переднем крыле машины, за которым скрывается разъем Type 2 для подзарядки батареи от внешней сети и приставка «e+» в шильдике на крышке багажника. Если отойти от машины чуть подальше, то по правому борту можно заметить расположенную под днищем тяговую батарею, а с левой стороны — пущенный в обход аккумуляторного блока патрубок выпускной системы. В салоне изменений и того меньше — «гибридность» распознается лишь по двум дополнительным сенсорным кнопкам, расположенным возле селектора трансмиссии.

За исключением пары дополнительных кнопок на центральном тоннеле, интерьер гибридного Сhery Tiggo 8 ничем не отличается от бензиновой версии кроссовера Фото: Сhery

С технической точки зрения отличий «гибрида» от обычного Tiggo 8 Pro гораздо больше. Если на бензиновой версии один двигатель, то на модификации «e+» их сразу три: бензиновый турбированный ДВС объемом 1,5 л, выдающий 147 л.с., тяговый электродвигатель, который непосредственно вращает колеса, и еще один небольшой электромотор, выполняющий роль стартер-генератора и помогающий ДВС при разгоне машины. Суммарная «электрическая» мощность кроссовера 88 л.с. Соответственно, общая мощность всех силовых агрегатов Сhery Tiggo 8 Pro e+ составляет 235 л.с.

«Умная» коробка

Если «сердцами» гибридного Tiggo 8 являются моторы, то его «мозг» — «продвинутая» трансмиссия. Трехступенчатый «робот» DHT объединен в единый блок с электродвигателями и позволяет гибридной силовой установке работать как по последовательной (ДВС непосредственно не участвует в движении машины,) так и по последовательной (ДВС и электромоторы совместно передают тягу на колеса) схемам. Всего в программе заложено более двух десятков алгоритмом, из которых DHT выбирает оптимальный. Микропроцессоры за доли секунды анализируют сразу несколько параметров: от уровня заряда батареи и степени нажатия педали газа до скорости движения автомобиля и рельефа местности.

На правом переднем крыле гибридной версии расположен дополнительный лючок, за которым скрывается разъем Type 2 для подзарядки батареи от внешней сети Фото: Сhery Шнур с адаптером для подключения к зарядной станции или бытовой розетке на 220 вольт расположен в нише под полом багажника Фото: Сhery Как и на обычном Сhery Tiggo 8 Pro, передние сиденья на версии е+ узковаты. Зато на «гибриде» подогреваются не только подушки, но и спинки кресел Фото: Сhery

Понять, какой из моторов приводит в конкретный момент машину в движение, теоретически можно, наблюдая за режимами работы на экране мультимедиа, куда выводится схематическая картинка с распределением потоков энергии. Но только теоретически, поскольку сами режимы меняются ежесекундно. Вот основной электромотор работает в режиме «Тяга», тут же он переходит в рекуперацию, начиная подзаряжать батарею. Вот к нему в помощь подключается стартер-генератор. Через секунду-другую он отключается, а еще через мгновение крутить колеса начинают все три мотора.

Нажатием одной из двух новых клавиш на центральном тоннеле можно выбрать чисто «электрический» режим (машина будет ехать только на электротяге, пока не батарея полностью не разрядится: заявленный запас «электрохода» — 75 км). Либо сразу активировать гибридный режим движения, в котором бортовой компьютер будет сам решать, какой из трех двигателей активировать в данный момент в зависимости от условий движения. В любом случае пока скорость не превысит 20 км/ч, Tiggo 8 Pro e+ приводится в движения только электромоторами.

В горы!

Запускаю мотор нажатием клавиши и... тишина! Понять, что автомобиль «готов к работе» можно лишь по ожившим ЖК-дисплеям панели приборов и системы мультимедиа. Подбор удобной посадки в принципе особых проблем не вызывает — руль регулируется в двух направлениях, кресла с электроприводом. Тучным водителям сиденье может показаться узковатым — валики боковой поддержки на подушке несколько «жмут в бедрах». Зато на гибридной версии в отличие от бензиновой при включении подогрева сидений тепло идет не только от подушки, но и от спинки кресла.

До 100 км/ч Сhery Tiggo 8 Pro E+ разгоняется за 7,5 с. Запас хода на полном баке бензина (80 л) и полностью заряженной батарее превышает 1 тыс. км Фото: Сhery

Толкаю селектор трансмиссии (он точно такой же, как и на бензиновой версии, но только движением «на себя» активируется не ручное переключение передач, а выбор режимов рекуперации) в положение D, и под жужжание зуммера, заботящегося о безопасности пешеходов, Tiggo 8 Pro e+ выкатывается с парковки. К ак только скорость достигает 20 км/ч, «пищалка» отключается, и в салоне повисает тишина — двойные передние стекла успешно гасят шум от набегающего ветра и шин, а приличная шумоизоляция нивелирует гул электромоторов. Небольшое акустическое сопровождение появляется, лишь когда в дело вступает обычный ДВС. Да и то если специально не прислушиваться. Но это при плавной и размеренной езде.

Режим работы гибридной силовой установки, а также степень рекуперации отображаются на панели приборов. Водитель может выбрать цифровые значения спидометра и тахометра Фото: Сhery ...или включать вид панели приборов с «классическими» циферблатами Фото: Сhery В меню мультимедиа можно выбрать неснижаемый уровень запаса энергии в батарее Фото: Сhery Наглядная информация о режимах работы гибридной силовой установки выводится на экран мультимедиа Фото: Сhery

Стоит начать ехать поактивнее, пробуждение бензинового турбомотора время от времени начинает сопровождаться ощутимыми толчками. Причем он то подключается плавно и незаметно, то начинается «пинаться». Чем круче и извилистее становилась дорога, тем чаще гибридная силовая установка проявляла склонность к «ударному» подключению ДВС.

Зато в виражах Сhery Tiggo 8 Pro e+ кажется более устойчивым по сравнению с бензиновой версией. Расположенная под полом массивная батарея понизила центр тяжести машины. В результате кроссовер меньше кренится и более стабильно ведет себя в поворотах.

Тяговая батарея, расположенная под полом кроссовера, защищена от попадания влаги. По сравнению с обычной версией клиренс гибридной модификации Tiggo 8 уменьшился на 10 мм Фото: Сhery

Однако на внедорожных качествах «гибридность» сказалась не в лучшую сторону. Прежде всего Tiggo 8 Pro e+ — это переднеприводный автомобиль. На китайском рынке предлагается и его полноприводная версия с еще одним электродвигателем, который приводит в движение задние колеса. Однако в компании подсчитали, что цена в нашей стране будет слишком высокой и поэтому на данном этапе вопрос об официальных поставках на российский рынок гибридов 4×4 не стоит. Кроме того, за счет всё той же батареи под днищем клиренс машины уменьшился до 18 см (–1 см по сравнению с бензиновой версией). Некритично, конечно. Однако штурмовать серьезное бездорожье на Сhery Tiggo 8 Pro e+ всё же не стоит.

Наличие батареи не сказалось на размерах салона — сзади места «с запасом» Фото: Сhery К услугам задних пассажиров собственная система управления микроклиматом с функцией ионизатора воздуха Фото: Сhery

Разбитую грунтовку в предгорьях Эльбруса гибридный кроссовер одолел без проблем. Разве что крупные выбоины и валуны приходилось проезжать с большей аккуратностью, чтобы не приложиться о них днищем и не повредить батарею. Небольшую заминку вызвал лишь небольшой горный ручей, который пришлось пересекать вброд. Признаться честно, от осознания, что 400-вольтовый аккумулятор сейчас находится в воде, было не по себе: а ну как замкнет! Но технический специалист Chery, на время тест-драйва ставший членом нашего экипажа, заверил, что тяговая батарея расположена в герметичном кожухе и поэтому водные процедуры ей не страшны.

Гравитация помогает экономить

Все преимущества гибрида раскрылись на обратном пути. Большую часть спуска кроссовер преодолел на электротяге, причем зачатую даже не было необходимости осаживать перед поворотами машину тормозами. Достаточно было просто отпустить педаль акселератора, и в максимальном режиме рекуперации автомобиль ощутимо замедлялся, пополняя запас энергии в батареи. Эффективным этот режим оказался и в городской толчее столицы Северо-Кавказского федерального округа. Фактически обычными тормозами в условиях городского движения приходилось пользоваться, только если дорожная ситуация требовала полной остановки машины.

За Сhery Tiggo 8 Pro e+ просят 4,8 млн рублей. Бензиновая полноприводная версия кроссовера обойдется на полмиллиона рублей дешевле Фото: Сhery

Маршрут от подножья Эльбруса до Пятигорска составил около 260 км, на преодоление которых Сhery Tiggo 8 Pro e+, судя по показаниям уровня топлива в баке, потратил 10–12 л бензина. При этом на финише заряда батареи хватило бы еще почти на 30 км, а остаток топлива в 80-литровом баке позволял проехать еще около 550. При заявленной дальнобойности в тысячу километров реальный автономный пробег машины должен составить примерно 800–850 км без дозаправки и подзарядки. Для кроссовера полной массой более 2,3 т это приличный показатель.

Плюс полмиллиона