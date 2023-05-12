Теория «Атома»: российский электромобиль получил необычные двери

Первый прототип российского электромобиля «Атом» показали журналистам в Москве. У разработавшей его компании «Кама» планов громадье: предсерийные образцы планируется представить уже в следующем году, а в середине 2025-го начать серийное производство. В год обещают выпускать 200 тыс. электромобилей, кроме того, российский автопроизводитель собирается открыть завод в Китае. Могут ли эти фантастические планы стать реальностью — выясняли «Известия».

Не та «Кама»

Разработчики «Атома» опровергают связь с проектом «Кама-1», несмотря на то, что их компания называется также, а в дизайне электромобилей есть схожие черты. Мол, «Кама-1» стала катализатором интереса к электромобилям в России, а «Атом» создавался с нуля. Аккуратно говорят и об участии КамАЗа, несмотря на то, что штаб-квартира «Камы» находится в Набережных Челнах. КамАЗ поддержал созданный в 2021 году стартап, а его гендиректор Сергей Когогин вместе с основателем «Тройки-Диалог» Рубеном Варданяном названы «частными инвесторами».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Гендиректор «Камы», бывший менеджер блока развития перспективных проектов КамАЗа Игорь Поваразднюк, на удивление молод. Его и команду не менее молодых айтишников уравновешивает опытный Харальд Грюбель, ведущий технической составляющей машины. Он работал на известных производителей, а на АвтоВАЗе в качестве вице-президента отвечал за инжиниринг.

Батарея для холодов

«Атом» позиционируется как российский проект, но у инжиниринговой компании есть подразделение в КНР, а к созданию дизайна привлекали итальянское ателье. Среди поставщиков и отечественные компании, и компании из дружественных Индии и Китая.

Фото: Кама

Разработкой аккумуляторной батареи, обеспечивающей запас хода в 500 км, занималась отечественная компания «Рэнера». Она же будет производить ее на собственном предприятии в 2025 году. Батарея будет российской не только по месту разработки и производства, но и по устойчивости к холодному климату благодаря продвинутой системе термостатирования.

Фото: Кама

Впрочем, разработчики говорят, что для экстремально холодных регионов машины в теории можно оснастить дополнительным топливным отопителем. Зарядить батарею можно будет до 100 км пробега за пять минут. Одновременно идет разработка интегрированного электропривода, позволяющего разгоняться до 100 км/ч за 7–9 секунд.

Магазин приложений и шлюз Касперского

Вместе с прототипом «Атома» было представлено и собственное программное обеспечение, тоже российской разработки. С одной стороны, оно имеет высокий уровень киберзащищенности, Шлюз безопасности, разработанный при участии «Лаборатории Касперского», призван защитить электромобиль от взлома и позволит безопасно обновлять программное обеспечение и осуществлять мониторинг. С другой стороны, благодаря маркетплейсу Atomverse внешние разработчики смогут размещать созданные ими приложения, улучшая или создавая те или иные функции, для персонализации машины или бизнеса. Так, оператору каршеринга не придется устанавливать в электромобиль дополнительное оборудование.

Фото: Кама

Кроме того, программное обеспечение делает вождение безопасным благодаря продвинутому комплексу ADAS. Уже в базе будут доступны системы удержания полосы, следования в пробке, ассистент автоматической парковки, распознавание дорожных знаков и непредвиденных ситуаций для водителя и пассажиров. К 2030 году обещают добавить автономное вождение.

Представители «Камы» подчеркивают, что разработанное ПО шире, чем проект «Атом», и может благодаря своей защищенности и многофункциональности использоваться и на других транспортных средствах.

С экраном на штурвале

Пока публике показали «функциональный образец», который может передвигаться своим ходом, но не очень далеко и небыстро. По словам шеф-дизайнера Алексея Павловича, дизайн машины заморожен. Разве что пластиковые накладки на кузов будут более практичными, без глянца.

Фото: Кама

Сейчас габариты «Атома» 3995×1780×1615 мм, но серийная машина, по словам Харальда Грюбеля, может измениться размером. Размерами электромобиль примерно соответствует BMW i3, кроме того, он похож на «немца» силуэтом, а также отсутствием средней стойки и распашными дверями. При этом у «Атома» можно закрывать и открывать двери в любом порядке.

Фото: Кама

Интерьер максимально просторен для машины таких размеров и выдержан в минималистичном ключе. Передняя панель, сиденья и двери обшиты плотной тканью. Единственный сенсорный дисплей размещен прямо на штурвале, заменяющем «Атому» привычное рулевое колесо. Тачскрин управляет всеми функциями, даже выбором режимов движения, хотя Алексей Павлович пообещал, что у машины по требованиям сертификации будет и физический селектор. Разработчики посчитали, что экран на штурвале удобен.

Фото: Кама

Багажник очень небольшой, а дополнительного отсека под коротким капотом не будет. По задумке разработчиков вместо правого кресла у машин такси будет грузовая площадка. Там же могут разместить и кресло для ребенка, но этот вопрос требует проработки с точки зрения безопасности. Нарисовали в «Каме» и вариант для доставки товаров — с единственным водительским сиденьем и дополнительным пространством для груза. Кузов пока будет один, однако Харальд Грюбель рассказал, что платформа может масштабироваться для более крупных машин. В теории ее можно оснастить гибридной силовой установкой. Пока машина заднеприводная, но полный привод также планируется.

Планы на Китай

В августе планируется собрать 13 прототипов для испытаний, в следующем году — представить предсерийные образцы, а летом 2025 года запустить серийное производство в России. Производственную площадку не называют, но известно, что «Кама» интересовалась заводом Ford в Набережных Челнах. Планируемый ежегодный объем производства — 200 тыс. штук, причем компания собирается выйти на рынки Ближнего Востока и Азии. В Китае она вообще намерена строить завод.

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, идея создания в КНР завода по производству российских электромобилей выглядит по меньше мере не совсем логично.

Фото: Кама

— Непонятно, для чего планируется открывать производство в Китае: там очень много своих похожих моделей. Сомневаюсь, что в этих условиях «Атом» будет востребован, — считает он.

Планы по организации выпуска российских электромобилей в КНР могут свидетельствовать об экспансии на Сибирь и Дальний Восток, полагает главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов. По его словам, «Кама» достаточно тесно сотрудничает с Dongfeng. Вполне вероятно, компания не будет строить в Поднебесной собственное предприятие, а воспользуется мощностями китайского партнера.

Фото: Кама

— Можно предположить, что собранные в Китае электромобили будут поставляться в регионы Сибири и Дальнего Востока, где такая подержанная техника достаточно популярна. Проще привезти в КНР российские батареи и другие отечественные комплектующие, чем везти готовые машины через всю страну, — заявил Тарасов «Известиям».

Цена «Атома»

Проект интересен прежде всего тем, что это российская разработка, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Тем не менее эксперт отмечает, что реализовать 200 тыс. машин будет достаточно сложно.

— По моим ощущениям, этот автомобиль будет стоит не менее 2 млн рублей. Продать такое количество электромобилей даже через пару лет будет не самой простой задачей, — полагает Кадаков.

Фото: Кама

«Атом» будет востребован в России только в том случае, если он по своим качествам и характеристикам будет как минимум не хуже второго поколения Hyundai Solaris/Kia Rio, которые в сумме в лучшие годы нашли почти 300 тыс. покупателей, уверен Сергей Бургазлиев.

— Продать 200 тыс. экземпляров этой модели получится, только если сойдутся разу несколько факторов: цена будет на уровне бюджетных моделей в аналогичном сегменте, будет программа господдержки и, самое главное, у покупателей будет платежеспособный спрос. В противном случае эти планы реализовать не удастся, — полагает эксперт.