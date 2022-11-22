В Сочи показали российскую батарею для электромобилей

В рамках международного форума «Атомэкспо», который проходит в Сочи, компания «Рэнера», дочерняя структура «Росатома», представила прототип нового батарейного модуля на литийионных ячейках. Он создан специально для электромобилей, передает корреспондент «Известий».

«Это готовое решение под универсальные мировые электротранспортные стандарты. Мы сможем предложить отечественному рынку конкурентноспособные батареи российского производства», — заявил генеральный директор «Рэнера» Александр Камашев.

Опытная эксплуатация батарей, построенных на новых российских модулях, начнется в декабре этого года, добавил он. Технические характеристики модулей позволяют варьировать емкость батареи в широком диапазоне, в зависимости от потребностей того или иного производителя электротранспорта, подчеркнул Камашев.

В октябре госкорпорация «Росатом» приступила к строительству «Гигафабрики» в Калининградской области по выпуску литийионных батарей для электромобилей. Она будет работать по полному циклу производства. Первые батареи сойдут с конвейера калининградского предприятия в 2025 году. На первом этапе мощность завода составит 50 тыс. батарей в год.

15 ноября агентство «Автостат» со ссылкой на правительство Липецкой области сообщило, что российский завод «Моторинвест» выпустил уже более 380 электромобилей Evolute.