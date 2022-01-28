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Названы сроки начала продаж российского электромобиля «Кама-1»

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Российский электромобиль «Кама-1», по предварительным прогнозам, поступит в продажу в 2024–2025 годах. Об этом в интервью Тине Канделаки заявил Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

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«Мы не намерены конкурировать с большими кармейкерами, которые уже вложили огромные средства. Мы нашли себе нишу, определили ту, которая нас потенциально может заинтересовать. Такси, каршеринг», — отметил Сергей Когогин.

По словам топ-менеджера, ПАО «КамАЗ» участвовал в разработке электромобиля, но выпуском перспективной новинки займется дочернее подразделение «КамАЗа» — компания АО «Кама». Отмечается, что производственная площадка для выпуска электрокара пока не определена. При этом ранее сообщалось, что электромобили «КамАЗ» будут выпускать на заводе в Венгрии.

Электромобиль «Кама-1» представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер, разработанный в соответствии с современными тенденциями рынка мобильности и транспорта.

Длина электромобиля составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, дорожный просвет — 160 мм. Машина получила полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику и панорамную крышу. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний.

В базовой комплектации установлен электромотор мощностью 109 л.с. и батарея на 33 кВт/ч. Запас хода автомобиля составляет 250 км. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — шесть часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 км/ч — за 6,7 секунды.

15 октября стало известно, что в России на середину 2021 года насчитывалось 12 290 легковых электромобилей. Больше всего в стране хетчбэков Nissan Leaf — 9273 единицы, что составляет 75,5% от общего количества электрокаров в стране.

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