В Венгрии наладят производство электромобилей «КамАЗ»

Российские электромобили «КамАЗ» будут выпускать на заводе в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Сотрудничество будет осуществляться в два этапа, первый из которых будет посвящен совместным исследованиям и разработкам. За ним последует запуск производственных мощностей», — отметили в ведомстве.

«Кама» — это проект российского электромобиля на модульной платформе, созданного силами Петербургского политехнического университета и КамАЗа.

Электромобиль «Кама» представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер, разработанный в соответствии с современными тенденциями рынка мобильности и транспорта.

Длина электромобиля составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, дорожный просвет — 160 мм. Машина получила полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику и панорамную крышу. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний.

В базовой комплектации установлены электромотор мощностью 109 л.с. и батарея на 33 кВт/ч. Запас хода автомобиля составляет 250 км. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — шесть часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 км/ч — за 6,7 секунды.

15 октября стало известно, что в России на середину 2021 года насчитывалось 12 290 легковых электромобилей. Больше всего в России хетчбэков Nissan Leaf — 9273 единицы, что составляет 75,5% от общего количества электрокаров в стране.