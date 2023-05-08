Кинг-сайз: почему новый китайский пикап такой большой

Если тебя назвали Кинг-Конг, то ты как минимум должен быть сильным, большим и уметь карабкаться. Новый китайский пикап GWM KingKong Poer как раз большой — 5,6 м в длину. А вот как у новой модели обстоят дела с лазанием и тасканием тяжестей, выясняли «Известия».

Красота и страшная сила

Немногие знают, что создатель «Кинг-Конга» воевал в качестве летчика против советской России в 1920-м, попал в плен, где выдавал себя за простого американского пролетария. История о том, как «чудовище убила красота», со временем лишилась политических смыслов, а гигантская обезьяна превратилась в популярного персонажа массовой культуры. Имя Кинг-Конг понятно без перевода и китайцу, и американцу, и русскому. Если назвался им — соответствуй.

Габариты GWM KingKong Poer — 5641×1880×1815. Колесная база — 3410 мм Фото: Great Wall

GWM KingKong Poer внешне пытается прикинуться американским работягой: характерные фары, выштамповки на выпуклых боках. То ли пикап Ford, то ли Chevrolet, но по-азиатски узкий в плечах. Да и размер колес подкачал — слишком просторно 17 дюймам в широких арках. В сравнении с громадными фарами и большой решеткой радиатора они кажутся непропорционально маленькими. Выглядит пикап тем не менее нарядно и окрашен в необычные для утилитарной машины цвета: красный, нежно-голубой. Шесть цветовых вариантов — и все металлики, даже белый. Такому «Кинг-Конгу» не надо силой похищать женщин, сами с удовольствием сядут в машину.

У базовой версии сиденья обиты тканью, а мягких накладок меньше Фото: Great Wall

Король-то не голый

Несмотря на яркую внешность, KingKong Poer — самая доступная модель коммерческой линейки Great Wall Motors, пришедшая на смену Wingle 7. В компании подчеркивают: стартовый ценник не меняли, но за эти деньги предложили автомобиль с более богатым оснащением. И немного лукавят — базовый автомобиль оснащен немногим лучше Wingle 7: тут тоже кондиционер, две фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений. Из «богатого» — камера, задние парктроники, мультимедийная система с экраном диагональю 10,25 дюйма.

Верхняя часть рамки решетки радиатора предохраняет капот от сколов Фото: Great Wall Наружные петли предлагаются в базовом оснащении и выдерживают до 150 кг Фото: Great Wall Багажная дуга доступна в топ-версии Фото: Great Wall На втором ряду просторно, но центральный подлокотник отсутствует, а подголовника только два Фото: Great Wall В распоряжении задних пассажиров розетки и дополнительный воздуховод Фото: Great Wall Сплошная спинка складывается и создает дополнительное пространство для багажа Фото: Great Wall

Тем, кто жаждет большего, предлагают топ-версию: климат-контроль, руль с подогревом, боковые подушки безопасности и шторки, багажная дуга, обивка сидений кожзамом вместо ткани. При этом из оснащения KingKong Poer загадочным образом пропал круиз-контроль, которым комплектовался даже пустой как барабан Wingle 7.

Бюджетность «Кинг-Конга» хорошо замаскирована и заметна, только если пристально рассматривать машину. Большие сложносочиненные фары — галогеновые, светодиоды есть только в ходовых огнях. Панели с прострочкой — жесткие, и швы тоже отлиты из пластика. То, что выглядит сплошным приборным экраном, — на самом деле глянцево-черная панель, в которую аккуратно встроены маленькие LCD-дисплеи — как будто от китайского будильника.

Ступица руля сделана в форме шильдика Фото: Great Wall Приборная панель имитирует большой дисплей Фото: Great Wall Электрорегулировками оснащено только водительское сиденье Фото: Great Wall Блок климат-контроля объединен с блоком управления полным приводом Фото: Great Wall Мультимедийная система поддерживает интеграцию со смартфонами на Android и iOS Фото: Great Wall

Отсутствие регулировки руля по вылету — проблема большинства пикапов, включая Mercedes-Benz X-Class, поэтому сложно считать ее недостатком конкретно KingKong Poer. В то же время она смогла бы улучшить эргономику рабочего места «Кинг-Конга». Это именно рабочее место, учитывая, что водителю приходится переключать передачи — что с бензиновым, что с дизельным мотором доступна только 6-ступенчатая «механика». В Китае пикап начали комплектовать «автоматом», но когда он появится в России — вопрос.

Мартышкин труд

Кстати, ширина у пикапа вполне обычная — 1880 мм, но из-за внушительной длины он кажется узким. Длина KingKong Poer внушает — 5641 мм, длиннее разве что американские полноразмерники, да и то не все. Как и колесная база — 3410 мм. При этом радиус разворота — всего 6,4 м, как у более коротких VW Amarok и Toyota Hilux.

Грузоподъемность менее тонны для пикапов заявляют, чтобы беспрепятственно заезжать внутрь Третьего транспортного кольца. Сертифицированный фаркоп предусмотрен в планах Фото: Great Wall

Такой длинной грузовой платформы нет ни у кого из официально представленных в России пикапов — 1820 мм. Однако ширина ее меньше, чем у одноклассников, а между арками только 1100 мм. Две европаллеты поперек не поставить и не всякий квадроцикл загнать. При этом крепить груз удобно — помимо внутренних петель есть внешние на бортах, выдерживающие до 150 кг. Кузов изнутри покрыт специальным стойким к царапинам покрытием. Наконец, мощные многолистовые рессоры намекают, что грузить в машину можно и больше заявленных 975 кг. Погрузочная высота относительно небольшая — 826 мм. Возможно, ради этого параметра рессоры пропустили под мостом.

Заявленный клиренс — 200 мм. В качестве опции предлагаются защита картера мотора, коробки, раздатки и топливного бака Фото: Great Wall

Еще один плюс внушительной колесной базы — комфорт пассажиров второго ряда, места для ног с запасом, и на ходу пустая машина не вытрясает душу. Впрочем, хорошая плавность хода у «Кинг-Конга», как и у большинства пикапов, появляется с грузом в кузове. В целом управлять KingKong Poer довольно просто. Нет ощущения, что это большой неуклюжий грузовик.

Дизель или бензин

Основную ставку делают на дизель мощностью 150 л.с. и с моментом 400 Нм — вполне естественный для «рабочей лошадки» силовой агрегат. Стартует хорошо за счет короткой первой передачи и начинает тянуть с 1400 оборотов. Однако рабочий диапазон у мотора узкий, а оттого переключаться в городе приходится часто. Бензиновый мотор (190 л.с.) в этих условиях предпочтительнее. В моменте немного уступает, зато тянет вплоть до 3600 оборотов, к тому же менее шумный. Обратная сторона — расход. Только средний заявлен на уровне 11,7 л на 100 км против 9,4 л у дизельной, а на груженой машине в реальных условиях будет еще больше.

До 100 км/ч бензиновая машина разгоняется за 14,5 с, дизельная — за 19,2 с. Полный привод рекомендовано включать до скорости 80 км/ч Фото: Great Wall

Благодаря пониженной передаче KingKong Poer с 400-килограммовой емкостью с водой уверенно лазает по бездорожью. Что бензиновый, что дизельный. Ползет по лесным колеям, карабкается на крутые подъемы, как Кинг-Конг. Без особого труда протискивается между деревьями — в сложных случаях выручает система кругового обзора. Решение пропустить рессоры под мостом несколько ухудшило проходимость — из серьги неоднократно цепляли за грунт. В то же время от длинной машины не ждешь таких внедорожных подвигов.

Задняя блокировка позволяет справиться с диагональным вывешиванием Фото: Great Wall

К «Кинг-Конгу» остались вопросы. Система стабилизации вроде бы должна деактивироваться уже при подключении переднего моста, но при этом никаких индикаторов на передней панели не загорается. Не совсем понятен алгоритм работы задней межколесной блокировки — схватывает она далеко не сразу, поэтому преодолевающий рампу пикап приложился поперечиной на днище и повредил бетонное препятствие — поступок, вполне достойный Кинг-Конга.

Груженый пикап на штатных шинах уверенно берет 60-процентный подъем. Угол въезда — 25º, съезда — 22,3º Фото: Great Wall

За ним не заржавеет