Доспехи дога: можно ли считать китайскую новинку внедорожником

Haval Dargo и так собрал в своей внешности черты всех легендарных внедорожников, но этого, по-видимому, оказалось мало. На российский рынок выходит еще более внедорожная версия этого кроссовера под знаком X. Мощные доспехи, поблескивающие шляпками болтов, задняя блокировка. Нужен ли этот набор обычному кроссоверу, вдобавок лишившемуся популярной опции, — разбирались «Известия».

В Китае Dargo зовется Dagou, что значит «большая собака». Но автор названия вряд ли ездил на собачьих упряжках. Впрочем, путешествовать по местным дорогам на автомобиле тоже своего рода экстрим. Тут и полный привод будет нелишним, и энергоемкая подвеска, и хорошая управляемость не помешает.

Тело в шляпках

Наша «собака» — не чета ездовым. Dargo X в Китае зовется Hunting Edition, будем считать, что она охотничьей породы. Выглядит как бойцовая, которых обычно любят наряжать в здоровенные намордники и усыпанную заклепками сбрую. Внедорожный обвес на Dargo не испугает, а вызовет улыбку. Трапециевидная решетка радиатора как будто не по размеру — великовата. Блестящие шляпки болтов, которыми усыпаны накладки на колесные арки и оба бампера — всего лишь декор. Такой же декор и вставки в бамперах, окрашенные в цвет кузова, которые с первого взгляда можно принять за буксирные проушины.

Доспехи дога_1 Габариты Dargo X не отличаются от обычного Dargo: 4620x1890x1780 мм при колесной базе 2738 мм Фото: Haval

Весь обвес сделан из обычного пластика, включая детали серого цвета с «ударопрочной» фактурой. Внушительные доспехи Dargo X — всего лишь внедорожный стайлинг, геометрическая проходимость у него такая же, как у обычного Dargo. Неплохая для кроссовера, спору нет. Под капотом — тот же мотор в паре с роботом, заднюю ось подключает муфта.

Экстремальный круиз

Единственное видимое нововведение в салоне — клавиша блокировки заднего межколесного дифференциала. Это уже серьезная заявка на бездорожье, редкость для кроссоверов. О других отличиях можно узнать разве что из инструкции, которую читают в последнюю очередь.

haval_dargo_x_125 Болты на внедорожном обвесе Dargo X — имитация Фото: Haval haval_dargo_x_126 Максимальный размер дисков — 18 дюймов Фото: Haval haval_dargo_x_128 Корпуса зеркал серые с особой фактурой Фото: Haval haval_dargo_x_132 Рейлинги у Dargo X тоже серые Фото: Haval haval_dargo_x_155 Объем багажника зависит от запаски или докатки в подполье: 33–371 л. При сложенных спинках задних сидений получается 1342–1404 л Фото: Haval

Во-первых, в режиме «Песок» доступен настоящий внедорожный круиз-контроль с регулировкой «ползучей» скорости. Во-вторых, долгим нажатием на клавишу ESP активируется «экспертный» режим, в котором электроника отключается почти полностью, остаются только имитации межколесных блокировок и ABS. Последняя при этом работает в режиме для бездорожья.

Доспехи дога_2 Интерьер внедорожной версии такой же, как у обычного Dargo, и доступен с оранжевыми вставками Фото: Haval

Наконец, об еще одной особенности Dargo можно узнать при включении круиз-контроля. Здесь он не адаптивный, а простой, и сам замедлять машину не будет. Хорошо, что можно рассчитывать на тормоза. Дело в том, что у обычного Dargo адаптивный круиз доступен в самой топовой комплектации. У Dargo X этой версии нет, а следовательно, нет и большинства электронных ассистентов, хотя в решетке радиатора даже есть место под установку радара. Так сразу и не разберешься — рычажок круиз-контроля похожий, индикация на приборке — тоже.

Доспехи дога_3 С мотором 2.0 (192 л.с., 320 Нм) и 7-ступенчатым роботом кроссовер разгоняется до 180 км/ч. Разгон с места до «сотни» занимает менее 10 с Фото: Haval

Отсутствует на «Иксе» и проекционный дисплей, а жаль — с него показания считывать удобнее, чем с перегруженной информацией виртуальной приборки.

Фактически Haval идет по пути Toyota, разделившей TLC 300 на две версии. Однако различий между китайскими кроссоверами меньше.

Стоит ли переплачивать

Dargo X едет так же, как обычный Dargo — подвеска по-прежнему хороша на разбитой дороге, робот всё такой же плавный в переключениях, хотя есть впечатление, что прошивка на новой версии кроссовера более расторопная. Более доступный и массовый Haval F7, который также удалось опробовать на дорогах Архангельской области, Dargo превосходит по всем параметрам, за исключением разве что места в салоне и объема багажника. Да и аппетит за счет квадратного кузова у «Икса» побольше будет.

DSC_6965 Видимое отличие Dargo X внутри — клавиша задней блокировки Фото: Haval haval_dargo_x_140 В дверях сделаны оригинальные держатели для бутылок Фото: Haval haval_dargo_x_145 К шайбе управления режимами трансмиссии нужно привыкнуть Фото: Haval haval_dargo_x_169 Приборная панель нарисована красиво, но не особо информативна Фото: Haval haval_dargo_x_166 Не хватает варианта с более традиционной графикой Фото: Haval haval_dargo_x_153 На заднем ряду просторно, есть дополнительные воздуховоды и подогрев сидений Фото: Haval DSC_6947 Внедорожных режимов пять плюс один экспертный Фото: Haval haval_dargo_x_152 Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto Фото: Haval

Посадка хотя и по-внедорожному высокая, но кресло комфортнее, а руль регулируется в более широком диапазоне. Плавность хода у Dargo на порядок лучше, шумов внутрь салона проникает меньше. Его подвеска на местных дорогах выступает на порядок лучше. Полный привод дает хороший преднатяг на заднюю ось, а система стабилизации позволяет проходить повороты азартно, но при этом безопасно. Послушный автомобиль, не хватает разве что более натурального усилия на руле.

Солидной переплаты Dargo вполне заслуживает. Хотя F7 современный кроссовер, без серьезных недостатков. Тот случай, когда одна собака стоит целой упряжки.

Доспехи дога_4 Заявленный расход в городе — 12 л на 100 км, на трассе — 7,5, а в среднем выходит 9,2 л на «сотню» Фото: Haval

Есть у кроссоверов общая, можно сказать, фамильная черта — слишком замороченное управление климат-контролем. Вдобавок у Dargo X задний подогрев сидений включается через тачскрин, но в компании пообещали, что у товарных машин на втором ряду будут физические клавиши. К шайбе выбора режимов трансмиссии Dargo придется привыкать, но она на порядок лучше ленивого джойстика F7.

Зачем ему блокировка?

На бездорожье Dargo X вообще вне конкуренции. Режимы под разные покрытия работают уверенно, хотя и резковато. Дополнительный «экспертный» — как раз для того, чтобы рассчитывать на свои силы и не винить потом электронику, которая сделала что-то не то. Застрял — значит, застрял сам. Погодите отправляться на поиски трактора. Всегда можно включить блокировку — она активируется даже на небольшой скорости и позволяет выбраться из сложной ситуации, например диагонального вывешивания. А лучше включить сразу — задние колеса будут вращаться с одинаковой скоростью, и автомобиль выедет без пробуксовок и ударных нагрузок, вредных для трансмиссии.

Доспехи дога_5 Дорожный просвет — 200 мм, угол рампы — 22°, угол въезда — 24°, угол съезда — 30° Фото: Haval

Главное, не увлекаться внедорожными упражнениями — бамперы машины пластиковые и имеют соответствующую твердость. Срезать ими с рельефа излишки земли или спрессованного снега довольно опрометчиво. Хорошо есть отличная система кругового обзора с функцией «прозрачный капот», позволяющая избежать неприятностей вне асфальта.

Доспехи дога_6 Лучше всего кроссовер преодолевает диагональное вывешивание, если включить заднюю блокировку. Она работает в режимах для песка, снега, грязи или ухабов Фото: Haval

Если послушать представителей марки Haval, российские поклонники ни о чем думать не могли, кроме как о задней блокировке. Однако на большие объемы продаж Dargo X в Haval похоже не рассчитывают. В отличие от обычного Dargo его импортируют из Китая, и планов собирать эту версию на заводе в Тульской области пока нет. Это справедливо: «Икс» вряд ли станет таким массовым. Одни сочтут его внешность неоднозначной, другие будут недовольны ограниченным списком опций, третьим не понравится более высокая цена внедорожной машины при схожем оснащении.

В любом случае Dargo X — уникальное предложение на рынке. Даже если бы дефицита машин других марок, кроме китайских, не было.