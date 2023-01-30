Машина из Ибиня: какой седан начнут выпускать в Калининграде

Калининградский завод «Автотор» начал замещать модели европейских и южнокорейских партнеров, приостановивших сотрудничество с предприятием. Первым автомобилем из дружественной страны оказался седан Kaiyi E5. Что это за машина и какие модели еще будут выпускать на «Автоторе», выясняли «Известия».

Дизайн итальянский, техника китайская

Автомобильный бренд Kaiyi Auto, как сообщает официальный сайт, был создан в 2014 году. Однако тогда он назывался Cowin и полностью принадлежал китайской Chery. Под маркой планировали выпускать дешевые и простые автомобили, но внутренний рынок идею не оценил, и продажи оказались невысокими.

В 2018 году Chery продала контрольный пакет акций в 51%, который был разделен между коммерческой структурой правительства провинции Ибинь и компанией Sichuan Yibin Push Group, которой владеет местный производитель алкоголя Wuliangye Group. После ребрендинга марка Kaiyi («Каи») стала придерживаться новой философии «инноваций и аутентичности» и ориентируется уже на молодежь. Она обзавелась заводом в провинции Ибинь и дизайнерским центром в Турине, который возглавляет выходец из Pininfarina Луи Вермирш. Однако технически по-прежнему сильно связана с Chery. В основе седана E5 — модель Chery Arizzo 7, когда-то продававшаяся в России; модели X3 и Kunlun родственны кроссоверам Tiggo.

Kaiyi E5 — первая модель, вставшая на конвейер «Автотора». Согласно российскому сайту Kaiyi Auto, длина машины — 4670 мм, а колесная база — 2700 мм. Таким образом, автомобиль относится к C-сегменту и сопоставим размерами со Skoda Octavia, Kia Cerato и Hyundai Elantra.

Под капотом — турбомотор 1,5, дефорсированный для российского рынка до 147 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором с девятью виртуальными передачами. Задняя подвеска независимая.

— Автомобиль выглядит очень даже прилично, я посидел в салоне, завел мотор: работает очень тихо. Дизайн, говорят, делали в Турине. В салоне места достаточно, сзади втроем не тесно, багажник большой. Есть большой мультимедийный экран, ABS, ESP, подогрев передних сидений, USB-розетки и спереди, и сзади, — поделился с «Известиями» своими впечатлениями от машины автоэксперт Игорь Моржаретто.

Таксисты оценят

Фактически это единственный выпускаемый сейчас в нашей стране седан сегмента С+, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Его конкурентными преимуществами он называет большой багажник (около 500 л) и приличный запас свободного пространства на задних сиденьях. В условиях, когда таксомоторные компании из-за дефицита моделей вынуждены закупать кроссоверы, появление на российском рынке относительно доступного седана будет воспринято ими на ура, полагает эксперт.

— Если «Автотор» сможет предложить машины с хорошим уровнем оснащения — подогрев сидений, кондиционер, ESP, — то с учетом потенциально высокого интереса к модели Kaiyi E5 от таксопарков он обеспечит себя заказами как минимум на 1–1,5 года, — считает Бургазлиев.

С дальнейшей локализацией

«Автотор» инвестировал в модернизацию производственной линии для выпуска автомобилей Kaiyi E5 более 100 млн рублей. Пилотное производство осуществлялось с декабря 2022 по январь 2023 года. Сейчас на линии задействовано 400 человек.

Сборка пока крупноузловая: из Китая — сваренный и окрашенный кузов. Комплектующие поставляют из КНР через порты Дальнего Востока, по железнодорожным линиям Транссибирской магистрали. Также проработаны варианты с использованием паромных линий Санкт-Петербург – Калининградская область.

Машина из Ибиня Машина из Ибиня Фото: «Автотор»

Российского производства пока в машинах только аккумуляторы, уточнил Игорь Моржаретто. В дальнейшем предусмотрено более широкое использование локальных комплектующих с постепенным переходом на полный цикл производства.

Сколько может стоить автомобиль

Начало продаж модели E5 запланировано на I квартал 2023 года. Цена будет начинаться в районе 1 млн рублей, сообщил журналистам старший вице-президент «Автотор-холдинга» Евгений Петухов.

«Под каждого покупателя предполагается комплектация: для розничного потребителя одна комплектация, для такси — другая, для каршеринга — третья. Под каждого клиента своя программа приобретения, поддержки и стимулирования спроса. Поэтому <...> цена может начинаться, скажем так, от 1 млн рублей и ниже, и, собственно говоря, выше. Более подробная информация будет представлена на официальном сайте», — цитирует его слова ТАСС.

Сообщил Петухов и гарантию на автомобиль — три года, или 150 тыс. км пробега.

Еще три модели

До конца 2023 года планируется выход на российский рынок еще трех моделей бренда. Они уже известны благодаря официальному сайту бренда. Это кроссовер X3 длиной 4400 мм с атмосферником 1,5 (116 л.с.) и вариатором, его версия X3 Pro с турбомотором 1,5 (147 л.с.) и вариатором. Третьей моделью станет более крупный (4708 мм) кроссовер X7 Kunlun с мотором 2,0 (249 л.с.) и «роботом».

По словам Игоря Моржаретто, до конца года в зависимости от ситуации «Автотор» выпустит до 100 тыс. машин, причем половина придется на седан E5.

Еще одной моделью, возможно, станет электромобиль. Летом прошлого года Kaiyi демонстрировала электрическую версию седана E5 с запасом хода в районе 350–410 км. Во всяком случае дальнейшие перспективы по расширению сотрудничества «Автотора» и Kaiyi Auto связаны с проектами по производству электромобилей, а также других машин на альтернативных видах топлива.

Кроме того, на «Автоторе» начнется производство еще двух китайских брендов, рассказал «Известиям» Игорь Моржаретто.