Красное на черном: как едут яркие кроссоверы из Китая
Китайский кроссовер B-класса — едва ли не самый доступный способ обзавестись новой иномаркой с официальной гарантией. Дилеры не сильно наглеют с ценниками и даже могут дать скидку. Сами машины становятся всё привлекательнее. Кроссовер Chery Tiggo 4 получил приставку Pro и серьезно обновился, Geely Coolray обзавелся «вороненой» спецверсией Nero. Выяснить, какой автомобиль лучше, «Известиям» предстояло в снегопады и сильный мороз, что преподнесло сюрпризы по ходу теста.
Меняться или нет
Chery Tiggo 4 появился на российском рынке в начале 2019 года и успел неоднократно поменяться — как внешне, так и внутренне. Версия Pro — очередной этап: решетка с характерным узором, как у других моделей. Старшие комплектации выделены красным — в этот цвет окрашены накладки на кузов и тормозные суппорты. Это, а также несколько дизайнерских штрихов сразу сделали внешность машины более яркой.
Топовый турбомотор теперь работает в паре с вариатором, а не роботом. Подвеску упростили: многорыжачку заменила более простая балка, причем лишенная стабилизатора поперечной устойчивости. Как это отразится на ходовых качествах, ведь доводкой шасси ранее занимались британские специалисты из Lotus?
Габариты Chery Tiggo 4 Pro: 4318 × 1831 × 1662 мм. Колесная база — 2610 мм. Geely Coolray длиннее, но уступает в высоте и ширине: 4330 × 1800 × 1609. Колесная база — 2600 мм
Geely Coolray сразу получился хорошо. Еще бы — платформа Volvo, мотор тоже. Конечно, машину обновляют, но пока только в Китае. У нас же представили спецверсию Nero, которая несильно отличается от обычного Coolray. Черный-черный кузов, черные-черные диски, заводская тонировка стекол и фар. Плюс красный декор на кузове, красные суппорта тормозов и увеличенный спойлер. Хот-хэтч, не иначе. Чего стоят одни сдвоенные выхлопные патрубки. Мотор под капотом Nero — стандартный, пусть и обеспечивает неплохую динамику.
Богатый экономкласс
Интерьер Tiggo 4 теперь выглядит не только современно, но и богато. За первое отвечают отдельный мультимедийный планшет, сенсорная панель климат-контроля и нефиксируемый джойстик трансмиссии. За второе — изящные хромированные ручки дефлекторов, обилие мягкого пластика на панели и дверях, кожзам с прострочкой. Закрыл эмблему на фото и можно играть в угадайку — из какой страны и какого класса этот автомобиль. Есть и приятные мелочи, вроде вместительного охлаждаемого бокса между передними сиденьями.
Интерьер Tiggo 4 Pro преобразился и по качеству, и по оснащению
Интерьер Geely не изменился. Хотя автомобили из Китая сделали серьезный скачок, качество внутренней отделки по-прежнему приятно удивляет. Порадовали системы кругового обзора — парковаться одно удовольствие. Китайские производители перестали экономить на автомобилях B-класса.
Изъяны у машин схожие — недостаточные диапазоны регулировок руля и водительского сиденья, аляповатые приборные дисплеи, мелкий шрифт мультимедийных систем. Но есть индивидуальные. Geely не дружит с устройствами на Android и iOS, требуя установить отдельное приложение. Chery делает вид, что дружит, то и дело выдавая ошибку подключения. Красивое с виду кресло Coolray мало того, что лишено регулировки поясничного подпора, еще и откровенно неудачно скроено.
Качество интерьера Geely Coolray вполне европейское
Даже к концу недолгой городской поездки начинает «отваливаться» поясница. Зато у кресла греется и подушка, и спинка. До Chery Tiggo 4 Pro подогрев спинки пока не дошел, а посадка за рулем высоковата — водители большого роста будут упираться в потолок. Зато профиль кресла комфортнее и есть регулировка поясничного подпора.
Сзади Geely выигрывает по запасу места для ног и предлагает панорамную крышу. Сhery — только скромный люк, зато имеет преимущество в высоте потолка и дополнительные воздуховоды. У «Тигго» удобнее посадка на второй ряд — шире дверной проем плюс дверь закрывает порог от грязи. Багажник Coolray (330 л) отделан ворсом, а у Tiggo 4 Pro (340 л) — голым пластиком. При меньшем заявленном объеме багажное отделение Geely глубже, а проем шире.
«Робот» против вариатора
Стоит ли жалеть старания инженеров Lotus по доводке шасси Tiggo 4? В общем, нет. Кроссовер с приставкой Pro едет мягче предшественника, хотя на крупных ямах в подвеске что-то громко и угрожающе стучит. Да и стыки кроссовер пересчитывает громковато. В целом это довольно шумный автомобиль. Geely Coolray посторонних шумов себе не позволяет. Он настроен более породисто и драйверски, можно сказать, по-европейски. Хотя сзади — та же балка. Только ощущается эта породистость на хорошем асфальте и в извилистых поворотах. На мерзлых кочках пассажиров трясет в Coolray сильнее, в том числе из-за колес большего диаметра.
С переходом на вариатор динамика Tiggo 4 вроде бы не изменилась, зато новая трансмиссия работает плавнее дерганного «робота». Эта плавность есть даже в спортрежиме, а реакции на педаль акселератора всё равно запаздывают.
Для Tiggo 4 Pro с турбомотором полностью светодиодные фары доступны только в топовой комплектации
Максимальный размер дисков — 17 дюймов
Посадка высоковата, зато есть регулировка поясничного подпора. Руль можно отрегулировать по вылету
Блок климат-контроля теперь сенсорный, нефиксируемый джойстик «робота» удобен в обращении. Смартфон хорошо держится в углублении беспроводной зарядки
Места во втором ряду достаточно. Есть подогрев сидений (только подушки) и дополнительные воздуховоды
Заявленный объем багажника — 340 л. В подполье — докатка
Coolray динамичнее, что чувствуется даже в обычном режиме. В пробке спортивные настройки лучше отключить — так и норовит забодать соседа. Паспортный разгон с места до «сотни» — 8,4 с, на секунду с лишним меньше, чем у конкурента. «Робот» настроен хорошо, вибрации при толкании в пробке минимальны. Но тронуться на снегу без пробуксовки не дает, тогда как более мягкий характер Chery позволяет. Ездовая электроника машин настроена одинаково безопасно, да и к тормозам претензий нет.
Интересно, что заявленный расход Tiggo 4 Pro с вариатором даже уменьшился в сравнении с «роботизированным» предшественником. Geely Coolray экономичнее по документам, но если отталкиваться от показаний борткомпьютера, то в схожих условиях он расходует на литр-два больше конкурента — 11–12 л на 100 км.
Ни с места
В теории оба автомобиля неплохо подготовлены к зиме: автозапуск, всевозможные обогревы, в том числе форсунков стеклоомывателей.
На практике Chery Tiggo 4 Pro при сильном морозе забастовал — «завис» электрический ручник, выдал ошибку на приборной панели и заблокировал задние колеса. У тестовой машины такое случалось и раньше, но лечилось перезапуском. После третьего перезапуска она перестала заводиться. На следующий день немного потеплело, и двигатель заработал как ни в чем не бывало, а затем после недолгих уговоров отлип ручник. Путем проб и ошибок выяснилось, что его можно выключить до того, как был запущен мотор. Не после.
Полностью светодиодные фары для Geely Coolray доступны уже в средних комплектациях. Противотуманки с функцией подсветки поворотов — базовое оснащение
Максимальный размер дисков — 18 дюймов
Сиденье лишено регулировки поясничного подпора и некоторым может показаться некомфортным
К алгоритму работы джойстика трансмиссии надо привыкнуть, режимы не подсвечиваются
Подогревы руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя включаются через тачскрин, что не очень удобно
Geely предлагает больше места для ног, чем конкурент. При этом дополнительные воздуховоды отсутствуют
Заявленный объем багажника — 330 л. В подполье нашлось место для докатки
У Geely тоже возникли проблемы с ручником: при резкой смене погоды на минусовую примерзли колодки, но победить проблему оказалась проще. Ситуация странная, учитывая, что обе машины присутствуют на российском рынке не один год. Впрочем, можно найти плюсы и добавить машинам баллы по безопасности — ведь чем реже они выезжают на дорогу, тем меньше шансов попасть в ДТП.
Еще Geely удивил работой печки — в мороз на скорости у машины обмерзали стекла. Пришлось переключиться из режима Auto на принудительный обдув, но тогда стали мерзнуть ноги.
На штурм сугроба
Продолжение теории и практики. Tiggo с его короткими свесами и чуть большим дорожным просветом кажется предпочтительнее конкурента, но и нам не стоит далеко съезжать с почищенной дороги. Отсутствие полного привода и каких-то внедорожных программ ездовой электроники приводят к тому, что выкапывать машину приходится уже во дворе после снегопада. Кроме того, у обеих машин двигатель снизу закрыт хлипким пластиковым пыльником — нелишним будет поставить металлическую защиту.
Chery Tiggo 4 Pro с 4-цилиндровым мотором 1,5 (147 л.с., 210 Нм) и вариатором разгоняется с места до «сотни» за 9,7 секунды. Максимальная скорость — 190 км/ч. Заявленный средний расход — 7,1 л на 100 км
Впрочем, ругать машины особо не за что — моноприводные кроссоверы в этом классе уже давно данность. Полным приводом здесь может похвастаться разве что Haval Jolion, а также некитайские бренды — те в основном прекратили производство и продажи машин в России.
Ценовая разница
Tiggo 4 Pro выигрывает состязание ценников. Прежде всего за счет более доступных версий с атмосферным мотором, «механикой» и вариатором, которые стартуют от двух с небольшим миллионов рублей. Базовый Geely Coolray с безальтернативными турбомотором и вариатором стоит минимум 2,3–2,47 млн рублей.
С места до «сотни» Geely Coolray с 3-цилиндровым мотором 1,5 (150 л.с., 255 Нм) и 7-ступенчатым «роботом» разгоняется до 100 км/ч за 8,4 секунды. Максимальная скорость — 190 км/ч. Заявленный средний расход — 6,4 л на 100 км
За эту сумму можно купить максимально упакованный Tiggo 4 Pro. За топовые версии Coolray просят свыше 2,7 млн рублей. Но если ориентироваться на специальные цены, которые предлагают китайские бренды, то разрыв между машинами меньше.