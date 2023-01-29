Красное на черном: как едут яркие кроссоверы из Китая

Китайский кроссовер B-класса — едва ли не самый доступный способ обзавестись новой иномаркой с официальной гарантией. Дилеры не сильно наглеют с ценниками и даже могут дать скидку. Сами машины становятся всё привлекательнее. Кроссовер Chery Tiggo 4 получил приставку Pro и серьезно обновился, Geely Coolray обзавелся «вороненой» спецверсией Nero. Выяснить, какой автомобиль лучше, «Известиям» предстояло в снегопады и сильный мороз, что преподнесло сюрпризы по ходу теста.

Меняться или нет

Chery Tiggo 4 появился на российском рынке в начале 2019 года и успел неоднократно поменяться — как внешне, так и внутренне. Версия Pro — очередной этап: решетка с характерным узором, как у других моделей. Старшие комплектации выделены красным — в этот цвет окрашены накладки на кузов и тормозные суппорты. Это, а также несколько дизайнерских штрихов сразу сделали внешность машины более яркой.

Топовый турбомотор теперь работает в паре с вариатором, а не роботом. Подвеску упростили: многорыжачку заменила более простая балка, причем лишенная стабилизатора поперечной устойчивости. Как это отразится на ходовых качествах, ведь доводкой шасси ранее занимались британские специалисты из Lotus?

Красное на черном Габариты Chery Tiggo 4 Pro: 4318 × 1831 × 1662 мм. Колесная база — 2610 мм. Geely Coolray длиннее, но уступает в высоте и ширине: 4330 × 1800 × 1609. Колесная база — 2600 мм Фото: Борис Ульзибат

Geely Coolray сразу получился хорошо. Еще бы — платформа Volvo, мотор тоже. Конечно, машину обновляют, но пока только в Китае. У нас же представили спецверсию Nero, которая несильно отличается от обычного Coolray. Черный-черный кузов, черные-черные диски, заводская тонировка стекол и фар. Плюс красный декор на кузове, красные суппорта тормозов и увеличенный спойлер. Хот-хэтч, не иначе. Чего стоят одни сдвоенные выхлопные патрубки. Мотор под капотом Nero — стандартный, пусть и обеспечивает неплохую динамику.

Богатый экономкласс

Интерьер Tiggo 4 теперь выглядит не только современно, но и богато. За первое отвечают отдельный мультимедийный планшет, сенсорная панель климат-контроля и нефиксируемый джойстик трансмиссии. За второе — изящные хромированные ручки дефлекторов, обилие мягкого пластика на панели и дверях, кожзам с прострочкой. Закрыл эмблему на фото и можно играть в угадайку — из какой страны и какого класса этот автомобиль. Есть и приятные мелочи, вроде вместительного охлаждаемого бокса между передними сиденьями.

Красное на черном Интерьер Tiggo 4 Pro преобразился и по качеству, и по оснащению Фото: Борис Ульзибат

Интерьер Geely не изменился. Хотя автомобили из Китая сделали серьезный скачок, качество внутренней отделки по-прежнему приятно удивляет. Порадовали системы кругового обзора — парковаться одно удовольствие. Китайские производители перестали экономить на автомобилях B-класса.

Изъяны у машин схожие — недостаточные диапазоны регулировок руля и водительского сиденья, аляповатые приборные дисплеи, мелкий шрифт мультимедийных систем. Но есть индивидуальные. Geely не дружит с устройствами на Android и iOS, требуя установить отдельное приложение. Chery делает вид, что дружит, то и дело выдавая ошибку подключения. Красивое с виду кресло Coolray мало того, что лишено регулировки поясничного подпора, еще и откровенно неудачно скроено.

Красное на черном Качество интерьера Geely Coolray вполне европейское Фото: Борис Ульзибат

Даже к концу недолгой городской поездки начинает «отваливаться» поясница. Зато у кресла греется и подушка, и спинка. До Chery Tiggo 4 Pro подогрев спинки пока не дошел, а посадка за рулем высоковата — водители большого роста будут упираться в потолок. Зато профиль кресла комфортнее и есть регулировка поясничного подпора.

Сзади Geely выигрывает по запасу места для ног и предлагает панорамную крышу. Сhery — только скромный люк, зато имеет преимущество в высоте потолка и дополнительные воздуховоды. У «Тигго» удобнее посадка на второй ряд — шире дверной проем плюс дверь закрывает порог от грязи. Багажник Coolray (330 л) отделан ворсом, а у Tiggo 4 Pro (340 л) — голым пластиком. При меньшем заявленном объеме багажное отделение Geely глубже, а проем шире.

«Робот» против вариатора

Стоит ли жалеть старания инженеров Lotus по доводке шасси Tiggo 4? В общем, нет. Кроссовер с приставкой Pro едет мягче предшественника, хотя на крупных ямах в подвеске что-то громко и угрожающе стучит. Да и стыки кроссовер пересчитывает громковато. В целом это довольно шумный автомобиль. Geely Coolray посторонних шумов себе не позволяет. Он настроен более породисто и драйверски, можно сказать, по-европейски. Хотя сзади — та же балка. Только ощущается эта породистость на хорошем асфальте и в извилистых поворотах. На мерзлых кочках пассажиров трясет в Coolray сильнее, в том числе из-за колес большего диаметра.

С переходом на вариатор динамика Tiggo 4 вроде бы не изменилась, зато новая трансмиссия работает плавнее дерганного «робота». Эта плавность есть даже в спортрежиме, а реакции на педаль акселератора всё равно запаздывают.

Geely-Chery-323 Для Tiggo 4 Pro с турбомотором полностью светодиодные фары доступны только в топовой комплектации Фото: Борис Ульзибат Geely-Chery-348 Максимальный размер дисков — 17 дюймов Фото: Борис Ульзибат Geely-Chery-335 Посадка высоковата, зато есть регулировка поясничного подпора. Руль можно отрегулировать по вылету Фото: Борис Ульзибат Geely-Chery-361 Блок климат-контроля теперь сенсорный, нефиксируемый джойстик «робота» удобен в обращении. Смартфон хорошо держится в углублении беспроводной зарядки Фото: Борис Ульзибат Geely-Chery-339 Места во втором ряду достаточно. Есть подогрев сидений (только подушки) и дополнительные воздуховоды Фото: Борис Ульзибат Geely-Chery-372 Заявленный объем багажника — 340 л. В подполье — докатка Фото: Борис Ульзибат

Coolray динамичнее, что чувствуется даже в обычном режиме. В пробке спортивные настройки лучше отключить — так и норовит забодать соседа. Паспортный разгон с места до «сотни» — 8,4 с, на секунду с лишним меньше, чем у конкурента. «Робот» настроен хорошо, вибрации при толкании в пробке минимальны. Но тронуться на снегу без пробуксовки не дает, тогда как более мягкий характер Chery позволяет. Ездовая электроника машин настроена одинаково безопасно, да и к тормозам претензий нет.

Интересно, что заявленный расход Tiggo 4 Pro с вариатором даже уменьшился в сравнении с «роботизированным» предшественником. Geely Coolray экономичнее по документам, но если отталкиваться от показаний борткомпьютера, то в схожих условиях он расходует на литр-два больше конкурента — 11–12 л на 100 км.

Ни с места

В теории оба автомобиля неплохо подготовлены к зиме: автозапуск, всевозможные обогревы, в том числе форсунков стеклоомывателей.

На практике Chery Tiggo 4 Pro при сильном морозе забастовал — «завис» электрический ручник, выдал ошибку на приборной панели и заблокировал задние колеса. У тестовой машины такое случалось и раньше, но лечилось перезапуском. После третьего перезапуска она перестала заводиться. На следующий день немного потеплело, и двигатель заработал как ни в чем не бывало, а затем после недолгих уговоров отлип ручник. Путем проб и ошибок выяснилось, что его можно выключить до того, как был запущен мотор. Не после.

Geely-Chery-319 Полностью светодиодные фары для Geely Coolray доступны уже в средних комплектациях. Противотуманки с функцией подсветки поворотов — базовое оснащение Фото: Борис Ульзибат Geely-Chery-316 (1) Максимальный размер дисков — 18 дюймов Фото: Борис Ульзибат Geely-Chery-268 Сиденье лишено регулировки поясничного подпора и некоторым может показаться некомфортным Фото: Борис Ульзибат Geely-Chery-287 К алгоритму работы джойстика трансмиссии надо привыкнуть, режимы не подсвечиваются Фото: Борис Ульзибат Geely-Chery-307 Подогревы руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя включаются через тачскрин, что не очень удобно Фото: Борис Ульзибат Geely-Chery-275 Geely предлагает больше места для ног, чем конкурент. При этом дополнительные воздуховоды отсутствуют Фото: Борис Ульзибат Geely-Chery-301 Заявленный объем багажника — 330 л. В подполье нашлось место для докатки Фото: Борис Ульзибат

У Geely тоже возникли проблемы с ручником: при резкой смене погоды на минусовую примерзли колодки, но победить проблему оказалась проще. Ситуация странная, учитывая, что обе машины присутствуют на российском рынке не один год. Впрочем, можно найти плюсы и добавить машинам баллы по безопасности — ведь чем реже они выезжают на дорогу, тем меньше шансов попасть в ДТП.

Еще Geely удивил работой печки — в мороз на скорости у машины обмерзали стекла. Пришлось переключиться из режима Auto на принудительный обдув, но тогда стали мерзнуть ноги.

На штурм сугроба

Продолжение теории и практики. Tiggo с его короткими свесами и чуть большим дорожным просветом кажется предпочтительнее конкурента, но и нам не стоит далеко съезжать с почищенной дороги. Отсутствие полного привода и каких-то внедорожных программ ездовой электроники приводят к тому, что выкапывать машину приходится уже во дворе после снегопада. Кроме того, у обеих машин двигатель снизу закрыт хлипким пластиковым пыльником — нелишним будет поставить металлическую защиту.

Красное на черном Chery Tiggo 4 Pro с 4-цилиндровым мотором 1,5 (147 л.с., 210 Нм) и вариатором разгоняется с места до «сотни» за 9,7 секунды. Максимальная скорость — 190 км/ч. Заявленный средний расход — 7,1 л на 100 км Фото: Борис Ульзибат

Впрочем, ругать машины особо не за что — моноприводные кроссоверы в этом классе уже давно данность. Полным приводом здесь может похвастаться разве что Haval Jolion, а также некитайские бренды — те в основном прекратили производство и продажи машин в России.

Ценовая разница

Tiggo 4 Pro выигрывает состязание ценников. Прежде всего за счет более доступных версий с атмосферным мотором, «механикой» и вариатором, которые стартуют от двух с небольшим миллионов рублей. Базовый Geely Coolray с безальтернативными турбомотором и вариатором стоит минимум 2,3–2,47 млн рублей.

Красное на черном С места до «сотни» Geely Coolray с 3-цилиндровым мотором 1,5 (150 л.с., 255 Нм) и 7-ступенчатым «роботом» разгоняется до 100 км/ч за 8,4 секунды. Максимальная скорость — 190 км/ч. Заявленный средний расход — 6,4 л на 100 км Фото: Борис Ульзибат