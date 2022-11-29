Не заводится: как отогреть автомобиль зимой

В городах России анонсировали «январские морозы», а значит, автомобилистов ждут сезонные зимние неприятности. В холода замки дверей замерзают намертво, а стекла после ледяного дождя покрываются толстой коркой. Как правильно отогреть автомобиль зимой, разбирались «Известия».

Что замерзает в автомобиле чаще всего

— замки и двери;

— стекла;

— аккумулятор;

— технические жидкости;

— тормозные механизмы.

Как отогреть двери и замки автомобиля зимой

Используйте специальную автохимию на силиконовой основе. Смазки нужны, чтобы минимизировать риск примерзания резиновых уплотнителей на багажнике и дверях авто к кузову. Большинство современных смазок не только разморозят замки, но и предотвратят последующее замерзание. Достаточно одного-двух «пшиков». Хотя инструкции предписывают обновлять химию раз в неделю, в условиях российской погоды пользоваться ими стоит чаще, рекомендуют эксперты «Известий». Обратите внимание на отечественные размораживатели: они не менее эффективны, а стоят на 20–50% дешевле.

Не заводится Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Не поливайте замок или стекла кипятком, не используйте фен и не дышите внутрь замка, как это показывали в рекламе. Даже если автомобиль таким способом удастся разморозить, от влажного воздуха замок схватится еще сильнее. Стекла могут треснуть, а краска автомобиля — испортиться от резкого перепада температур.

Не всегда причиной примерзания двери к кузову служит прилегающая резинка, часто холодом сковывает оплетку или тросовые соединения внутри механизма замка, пояснил директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин. В этом случае отогреть замок внешним способом нельзя. «В большинстве случаев люди дергают дверь, и заканчивается это тем, что в районе крепления тросика к ручке водители его срывают, и им приходится ехать на ремонт в сервис». Савин рекомендует попытаться попасть в автомобиль через другую дверь или подождать, пока она отогреется сама.

Как отогреть обледеневшие стекла автомобиля

Универсальные размораживатели подходят и для замков, и для стекол. Включите обдув или обогрев стекла перед тем, как использовать химию, и удалите скребком всё, что поддается очищению. Сползшую после обработки «кашу» лучше сразу убрать, иначе она застынет наледью на капоте, а стекло — протереть. Лобовое стекло всегда лучше держать сухим, особенно перед долгой стоянкой, чтобы имеющаяся на нем влага не превратилась на морозе в лед, рекомендует руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.

Не заводится Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Замерзшее изнутри стекло отогреется вместе с автомобилем. Включите отопитель в салоне, направьте дефлекторы на стекла и ждите.

Как не допустить обледенения автомобиля зимой

Гараж или закрытый паркинг — лучшая профилактика от замерзшего автомобиля. От снега и ледяного дождя убережет даже обычный навес.

Установите предпусковой подогреватель. Некоторые иномарки среднего и премиум-класса поставляют в Россию с уже предустановленным предпусковым подогревателем. Если же комплектацией он не предусмотрен, добавить устройство можно в автосервисе. Назначение подогревателя — прогреть двигатель, не запуская его.

Выбирайте более высокооктановый бензин. Это может помочь при «замороженном» запуске, а полный бак исключит образование конденсата. В дизельные автомобили также стоит заливать «зимнюю солярку» — топливо с маркировкой Е (межсезонное), 3 (зимнее) и А (арктическое). Маркировка должна быть указана на стойке информации АЗС. Опытные автолюбители рекомендуют добавлять в дизель немного антигеля при каждой заправке: он снизит температуру застывания смеси и поможет избежать неприятных сюрпризов в мороз.

Не заводится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Проветривайте автомобиль. Из-за талого снега и воздуха, который выдыхают пассажиры, зимой влажность в салоне возрастает. Чтобы удалить излишки влаги, включите кондиционер с циркуляцией воздуха. После мойки особенно важно продуть все видимые отверстия, куда может попасть вода, а также обработать дверные резинки силиконом.

Сезонная замена жидкостей. Очевидно, но факт: своевременное обслуживание убережет автомобиль не только от замерзания, но и от преждевременного износа. Заменить следует как минимум моторное масло, тормозную жидкость и залить качественный антифриз. Замена охлаждающей жидкости так или иначе должна происходить каждые 50 тыс. км пробега, а тормозную жидкость рекомендуют обновлять каждый год.

Как прогреть аккумулятор автомобиля зимой

Наиболее уязвим в холода аккумулятор автомобиля: на морозе батарея быстро «садится». Столкнуться с трудностями можно уже при −10 °С, говорят эксперты. Проверить это можно даже без индикаторов на приборной доске, достаточно включить пару мгновений дальний свет — если он тусклый, значит, аккумулятор сел. Также при разряженном аккумуляторе могут «моргать» подсветка приборной панели и индикация кнопок.

Сезонная замена масла свечей и фильтров — хорошая профилактика для автомобиля зимой. Если на улице установились сильные морозы, то аккумулятор можно спасти, забрав его в дом. Также допустимо хорошо закрыть моторный отсек чем-то теплым. В практике у автолюбителей — специальные одеяла и термокейсы.

Не заводится Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Привести аккумулятор в чувство можно, на несколько секунд включив один из источников потребления электричества, например магнитолу или фары на 30–40 секунд. После этого немного подождать и попытаться завести автомобиль. Если это не помогло, аккумулятор необходимо осмотреть и, вероятнее всего, зарядить. Обратите внимание, что ставить устройство на зарядку можно лишь после того, как лед полностью растает. Зарядка длится не менее 10 часов.

На холостом ходу аккумулятор обеспечивает только «текущую работу автомобиля», поэтому перед началом поездки лучше «сделать небольшой кружочек на 1–2-й передаче», добавляет доцент кафедры эксплуатации автотранспорта МАДИ Лев Зиманов. Этот прием также поможет прогреть технические жидкости автомобиля.

«Прикуривать» автомобиль можно только в том случае, если такой метод не запрещен инструкцией транспортного средства. Дело в том, что некоторые автомобили заводить от «чужого» аккумулятора опасно — в лучшем случае это приведет к замене предохранителей, а в худшем — придется заказывать сгоревшие электронные мозги двигателя. Чтобы избежать таких последствий, эксперты первостепенно советуют перед этими манипуляциями проверить, действительно ли проблема в севшем аккумуляторе. Так, если стартер крутит медленно или машина совсем не реагирует на «поворот ключа», то можно смело брать «прикуриватель» в руки. При этом если стартер работает, вал прокручивается, но мотор не подает признаков жизни, то «прикуривать» его не стоит.

Не заводится Фото: ТАСС/Николай Михальченко

Как правильно «прикурить» автомобиль. Присоедините красный провод к положительному выводу вспомогательного аккумулятора 1, а другой конец — к своей батарее. Черный провод следует соединить одним концом с отрицательной клеммой вспомогательного аккумулятора, а другой зажим прикрепить к клемме массы в моторном отсеке 2. Запустите двигатель вспомогательного автомобиля, а через минуту попробуйте завести свой. Аккуратно отсоедините сначала черный, а потом красный провода. Никогда не используйте в качестве донора транспорт с батареей меньшей емкости, иначе «сядут» оба.

Как завести двигатель автомобиля зимой

Снизьте нагрузку. Непосредственно перед запуском двигателя необходимо выключить все электроприборы автомобиля — это снизит нагрузку на аккумулятор. Подождите несколько секунд, пока бензонасос подкачает топливо в двигатель.

Делайте несколько попыток. «При запуске двигателя в сильный мороз не стоит пытаться завести машину с одного раза. Следует прокрутить 3–4 оборота, подождать 10 секунд. Затем сделать вторую попытку и т.д. Такой прием даст возможность немного «разогреть» масло в двигателе и трансмиссии и облегчит работу стартера. В машинах с механической коробкой передач при запуске лучше выжать сцепление, так стартер будет крутить только двигатель, и это облегчит его работу», — пояснил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

Не заводится Фото: ТАСС/Виктор Васенин

С осторожностью следует относиться к аэрозольным эфиросодержащим составам «Быстрый старт» и уж точно на большом морозе не рекомендуется заводить двигатель с «толкача», предупреждают в НАМИ. Именно в этом случае двигатель может заклинить.