Названа способная привести к взрыву автомобиля ошибка водителей

Ошибки при «прикуривании» автомобиля могут привести не только к поломке техники, но и к пожару или даже взрыву, пишет «Российская газета» в субботу, 9 января. Чтобы избежать таких последствий, эксперты первостепенно советуют перед этими манипуляциями проверить, действительно ли проблема в севшем аккумуляторе.

Так, если стартер крутит медленно или машина совсем не реагирует на «поворот ключа», то можно смело брать «прикуриватель» в руки. При этом если стартер работает, вал прокручивается, но мотор не подает признаков жизни, то «прикуривать» его не стоит.

Наиболее частой и опасной ошибкой автомобилистов при «оживлении» аккумулятора машины является присоединение к нему сначала минусовых проводов, отмечается в статье. Если при этом случайно задеть плюсовой клеммой металл, например капота или корпуса двигателя, то провода начнут искриться.

После этого может произойти пожар и даже взрыв, так как под крышкой батареи старого аккумулятора скапливается газ из-за пониженного электролита, а моторный отсек загрязнен маслами.

Кроме того, при прикуривании необходимо сначала соединить «плюсовые» провод донорской батареи и клемму аккумулятора. При этом «отрицательный» провод в это время прикрепляют на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого автомобиля.

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