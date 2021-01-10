Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
NYT увидел сходство между штурмом Капитолия и событиями на Донбассе
Мир
Обнаружено вероятное место крушения Boeing в Яванском море
Мир
В раде предположили вакцинирование Зеленского российским препаратом
Мир
Болтон оценил вероятность отставки Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне
Авто
В России ввели новый штраф для автомобилистов
Мир
Электроснабжение восстановлено на большей части Пакистана
Происшествия
Рейс Минводы–Сургут задержали на 14 часов из-за инцидента с птицей
Мир
Стрельба произошла в Эванстоне
Общество
Актер Максим Браматкин умер на 42-м году жизни

Названа способная привести к взрыву автомобиля ошибка водителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ошибки при «прикуривании» автомобиля могут привести не только к поломке техники, но и к пожару или даже взрыву, пишет «Российская газета» в субботу, 9 января. Чтобы избежать таких последствий, эксперты первостепенно советуют перед этими манипуляциями проверить, действительно ли проблема в севшем аккумуляторе.

Криво руля: число ДТП с неисправными машинами увеличилось на 13%
Почти треть таких аварий приходится на Красноярский край

Так, если стартер крутит медленно или машина совсем не реагирует на «поворот ключа», то можно смело брать «прикуриватель» в руки. При этом если стартер работает, вал прокручивается, но мотор не подает признаков жизни, то «прикуривать» его не стоит.

Наиболее частой и опасной ошибкой автомобилистов при «оживлении» аккумулятора машины является присоединение к нему сначала минусовых проводов, отмечается в статье. Если при этом случайно задеть плюсовой клеммой металл, например капота или корпуса двигателя, то провода начнут искриться.

После этого может произойти пожар и даже взрыв, так как под крышкой батареи старого аккумулятора скапливается газ из-за пониженного электролита, а моторный отсек загрязнен маслами.

Кроме того, при прикуривании необходимо сначала соединить «плюсовые» провод донорской батареи и клемму аккумулятора. При этом «отрицательный» провод в это время прикрепляют на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого автомобиля.

В декабря в ГИБДД рассказали об ошибках водителей во время обгона зимой. В ведомстве выпустили памятку по безопасному выполнению этого маневра. Эксперты считают, что нюансов, которые должен учитывать водитель, гораздо больше.

С 10 января в России вступил в силу штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. Штраф за неоплату проезда по таким дорогам на легковом автомобиле составит 1,5 тыс. рублей, а на грузовом транспорте — 5 тыс. рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020