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В России ввели новый штраф для автомобилистов

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С 10 января в России вступил в силу штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам.

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Штраф за неоплату проезда по таким дорогам на легковом автомобиле составит 1,5 тыс. рублей, а на грузовом транспорте — 5 тыс. рублей.

Штрафы вводятся, в частности, для платных дорог с системой free-flow, когда не нужно останавливаться для оплаты проезда, поскольку деньги будут списываться автоматически с личного счета. На данный момент такая система применяется только на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье. При этом за неоплаченный проезд по другим платным дорогам также грозит штраф.

Уточняется, что если на автомобиле не установлен транспондер, то проезд можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки, в противном случае будет выписан штраф. При этом, если в течение 20 дней с момента вынесения постановления проезд будет оплачен, то штраф аннулируют.

23 сентября депутаты Госдумы приняли закон, регулирующий проезд по платным автодорогам. В соответствии с ним запрещается движение по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд.

В документе также прописано, что владельцам платных дорог запрещается введение преференций для каких-либо автомобилистов. Максимальная же плата за проезд, которую устанавливает оператор платной дороги, не может быть выше уровня, установленного правительством РФ.

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