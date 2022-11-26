Водителям назвали способы избежать обледенения автомобиля

Руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский в беседе с «Известиями» дал советы о том, как избежать обледенения автомобиля, и что делать, если минусовые температуры всё-таки сказались на состоянии машины.

Как отметил специалист, в последние годы в России автомобили всё чаще замерзают из-за такого природного явления, как ледяной дождь, также причинами обледенения могут стать мойка машины в мороз без полной просушки и резкие перепады температур ночью.

«Чтобы снизить риски примерзания резиновых уплотнителей на багажнике и дверях авто к его кузову, необходимо периодически обрабатывать их специальной автохимией, содержащей силикон. После поездок в минусовую температуру стоит проветривать авто, чтобы в нем не оставалось влажного воздуха. Лобовое стекло всегда лучше держать сухим, особенно, перед долгой стоянкой, чтобы имеющаяся на нем влага не превратилась на морозе в лед», — посоветовал Иванский.

При этом если автомобиль всё-таки обледенел, не стоит использовать горячую воду для его разморозки — это чревато возникновением трещин на стеклах и повреждениями лакокрасочного покрытия кузова.

Лучше применить специальные размораживатели и щетки для очистки стекол — пластиковые, а не металлические скребки. Однако лучшая профилактика от обледенения автомобиля заключается в том, чтобы оставлять его в гараже, на закрытом паркинге или хотя бы под навесом, добавил автоэксперт.

1 ноября Иванский рассказал, как правильно выбрать зимние автомобильные шины. В частности, он посоветовал при выборе резины ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. Как предостерег специалист, это чревато не только неэффективностью шин, но и попаданием в ДТП.