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Названы критерии выбора зимних автомобильных шин

Автоэксперт Иванский рассказал, как правильно выбрать зимние автомобильные шины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский в беседе с «Известиями» рассказал, как правильно выбрать зимние автомобильные шины.

Вопрос шипом: какие шины выбрать и когда менять
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«Критериями для приобретения покрышек служат сразу несколько факторов: бюджет, климатические условия, в которых планируется их эксплуатация, а также интенсивность использования автомобиля. Поэтому основным ориентиром должны быть рекомендации, указанные в сервисной книжке», — указал эксперт.

Также он посоветовал при выборе резины ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. Это чревато не только неэффективностью шин, но и попаданием в ДТП, предостерег Иванский.

29 октября эксперт напомнил, что оптимальный срок эксплуатации автомобильных шин в среднем составляет четыре сезона, а при аккуратной эксплуатации и грамотном хранении — 5–6 сезонов. По словам Иванского, чтобы узнать срок годности шин, следует изучить их маркировку — штамп с четырехзначной цифрой.

Ранее, 27 октября, автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов посоветовал автомобилистам переходить на зимнюю резину, поскольку уже начались заморозки. Также он подчеркнул, что после смены шин к поведению автомобиля следует привыкнуть, на что нужно время.

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