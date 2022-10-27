Автолюбителям назвали оптимальные сроки смены летней резины на зимнюю

Автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов посоветовал российским автолюбителям уже сейчас заняться сменой летней резины на зимнюю.

«Многим водителям я бы уже сейчас советовал переходить на зимнюю резину. Во-первых, уже пошли заморозки, а во-вторых, даже если завтра неожиданно станет теплее, то необходимо время на то, чтобы привыкнуть к поведению автомобиля. Пока дорога не ледяная, машина будет ощущаться жестковато, но зато уже когда начнутся настоящие морозы, водитель будет готов», — подчеркнул специалист в четверг, 27 октября.

Он также призвал не экономить на шинах, поскольку дешевые варианты живут гораздо меньше, а плохое сцепление с дорогой и ускоренное разрушение резины может привести к ДТП.

25 октября стало известно, что в России каждый третий водитель меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег. При этом большинство автовладельцев (59%) сразу меняют резину, как только наступают заморозки. Как показал опрос, 60% россиян для смены колес обращаются в автосервис, 35% справляются самостоятельно, еще 3% привлекают к процессу супругов, а 2% — друзей и знакомых.