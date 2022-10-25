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Каждый третий водитель в России меняет летнюю резину лишь с первым снегом

Опрос показал, что каждый третий водитель в России меняет летнюю резину на зимнюю лишь с первым снегом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Каждый третий водитель меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег. При этом большинство автовладельцев (59%) сразу меняют резину, как только наступают заморозки. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «СберСтрахования» и медиахолдинга Rambler & Co, с которыми 25 октября ознакомились «Известия».

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Так, специалисты провели опрос среди интернет-пользователей со всей России. Выяснилось, что 60% респондентов для смены колес обращаются в автосервис, 35% справляются самостоятельно, еще 3% привлекают к процессу супругов, а 2% — друзей и знакомых.

При этом хранят резину россияне обычно в гараже (60%). Еще 15% автомобилистов отвозят ее на дачу, 10% сдают в специальный сервис, а 9% — оставляют в квартире.

В то же время 2% опрошенных каждый год покупают новый комплект, а старый выбрасывают или продают. Вместе с тем 4% россиян признались, что резину вообще не меняют.

22 октября директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов рассказал, что менять летнюю резину на зимнюю нужно при температуре ниже пяти градусов. При этом такая рекомендация актуальна для всех категорий автомобилей.

Как подчеркнул эксперт, при выборе шин не рекомендуется экономить и пренебрегать качеством продукции, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям. Также Константинов рекомендовал не приобретать подержанные шины.

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