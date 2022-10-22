Водителям напомнили о сроках смены летней резины на зимнюю

Многие водители меняют летнюю резину на зимнюю с наступлением первых заморозков, либо когда температура воздуха достигает показателя -5 градусов. Такая рекомендация актуальна для всех категорий автомобилей, рассказал 22 октября агентству «Прайм» директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов.

Специалист уточнил, что соблюдать особенный регламент для отдельных категорий автомобилей и совершать более ранний переход на зимние шины не нужно.

«Важно понимать, что колеса— это единственная деталь, соединяющая автомобиль с дорожным полотном. Экономия и пренебрежение качеством как в процессе шиномонтажа, так и при выборе самих шин, могут привести к непредсказуемым последствиям», — сказал Константинов.

При смене резины он рекомендовал не приобретать подержанные шины.

Ранее в октябре сообщалось, что запасы новых автомобильных шин в России по состоянию на сентябрь 2022 года составили более 80 млн единиц.

Их запасы на 43% стали больше, чем в сентябре 2021 года. Такое количество соответствует объему потребления зимних шин в России за 9–12 месяцев. При этом средняя стоимость шин по сравнению с прошлым годом выросла на 46,5% — до 6,8 тыс. рублей за единицу.