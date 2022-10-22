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Водителям напомнили о сроках смены летней резины на зимнюю

Автоэксперт Константинов: менять летнюю резину на зимнюю нужно при температуре ниже пяти градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Многие водители меняют летнюю резину на зимнюю с наступлением первых заморозков, либо когда температура воздуха достигает показателя -5 градусов. Такая рекомендация актуальна для всех категорий автомобилей, рассказал 22 октября агентству «Прайм» директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов.

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Специалист уточнил, что соблюдать особенный регламент для отдельных категорий автомобилей и совершать более ранний переход на зимние шины не нужно.

«Важно понимать, что колеса— это единственная деталь, соединяющая автомобиль с дорожным полотном. Экономия и пренебрежение качеством как в процессе шиномонтажа, так и при выборе самих шин, могут привести к непредсказуемым последствиям», — сказал Константинов.

При смене резины он рекомендовал не приобретать подержанные шины.

Ранее в октябре сообщалось, что запасы новых автомобильных шин в России по состоянию на сентябрь 2022 года составили более 80 млн единиц.

Их запасы на 43% стали больше, чем в сентябре 2021 года. Такое количество соответствует объему потребления зимних шин в России за 9–12 месяцев. При этом средняя стоимость шин по сравнению с прошлым годом выросла на 46,5% — до 6,8 тыс. рублей за единицу.

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