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Эксперт назвал способы открыть примерзшую дверь в автомобиле

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С наступлением холодов для автолюбителей особо остро встает проблема примерзшей двери в машине. Как с этим справиться рассказал в интервью порталу Autonews.ru директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.

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«Если дверь не открывается, не надо пытаться открыть ее любыми способами. Потому что тогда автовладелец рискует получить более серьезные проблемы», — пояснил специалист.

Он отметил, не всегда причиной примерзания двери к кузову служит прилегающая резинка, часто холодом сковывает оплетку или тросовые соединения внутри механизма замка.

«Отогреть его внешним способом нельзя. В большинстве случаев люди дергают дверь и заканчивается это тем, что в районе крепления тросика к ручке водители срывают тросик и потом, даже отогрев автомобиль, они уже не смогут открыть дверь. Придется ехать в сервис», — подчеркнул эксперт.

В таком случае Савин советует попытаться попасть в салон через другую дверь и затем перегнать машину в теплое место и оставить ее там на несколько часов. Если такая проблема возникнет вновь, следует заменить механизм.

Эксперт предостерегает водителей от использования фена или попытки отогреть замок кипятком.

Кроме того, иногда из замка двери может выскочить защелкивающаяся собачка. Это говорит о том, что замерзла смазка. В таком случае Савинов рекомендует хорошо прогреть машину и снова поработать механизмом — закрыть его магнитным ключом и открыть. Если смазка согрелась, собачка скроется и дверь можно будет закрыть.

И в заключении специалист отметил, что если машину помыли зимой на мойке, важно продуть все видимые отверстия, куда может попасть вода, а также обработать дверные резинки силиконом.

Ранее, 9 января, эксперты назвали ошибки при «прикуривании» автомобиля, которые могут привести не только к поломке техники, но и к пожару или даже взрыву.

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