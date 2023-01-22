Авангард и классика: стоит ли считать кросс-купе из Китая премиумом
После фактического ухода с российского рынка большинства иностранных автопроизводителей ниша премиальных кросс-купе недолго оставалась пустующей. Место, традиционно резервированное за немецкими компаниями, заняли автопроизводители из КНР. По большому счету Changan Uni-K и Geely Tugella сейчас единственные модели в этом сегменте рынка, официально поставляемые в нашу страну. Насколько эти кроссоверы соответствуют стандартам премиальных кросс-купе, выясняли «Известия».
В центре внимания
Водитель Changan Uni-K, несомненно, не сможет пожаловаться на недостаток внимания со стороны окружающих. Сотрудники Госавтоинспекции, таксисты, заправщики на АЗС, соседи по парковке — все с неподдельным интересом разглядывают этот кроссовер, а кто посмелее, просят разрешения посидеть за рулем.
Интерьер Changan Uni-K больше похож на кабину космического корабля
Интерес вполне объясним: «Юни-К» появился на рынке относительно недавно и еще не успел примелькаться на дорогах. Авангардный и нетривиальный дизайн включает в себя массивный передний бампер, представляющий единое целое с мелкоячеистой решеткой радиатора. А как не заглядеться на клинообразный силуэт автомобиля и «плавник» заднего спойлера с интегрированным в него двойным стоп-сигналом!
Geely Tugella выполнен в более классическом стиле
А вот Geely Tugella уже давно известен российским покупателям. Поэтому, несмотря на недавнее обновление, такого ажиотажа, как Changan, у окружающих не вызывает. Тем более что внешне выглядит куда более сдержанно. В ходе рестайлинга у кроссовера изменилась форма переднего и заднего бамперов, автомобиль получил новую решетку радиатора и сдвоенные патрубки выхлопной системы.
Внутри Uni-K смотрится не менее вызывающе. Сразу четыре ЖК-дисплея, шестигранные подстаканники на центральном тоннеле, «граненая» шайба контроллера, отвечающего за выбор режима движения, напоминают антураж кабины космического корабля из фантастического фильма. Эллипсообразный руль, больше похожий на штурвал, только усиливает это сходство.
Кресла Uni-K без труда позволяют подобрать удобную посадку водителям любого роста
Сиденья на Tugella кажутся излишне «плоскими»
В Geely клавиши регулировки кресла переднего пассажира на спинке сиденья
Changan Uni-K щеголяет выдвижными дверными ручками. После мойки в мороз они требуют тщательной просушки сжатым воздухом
Вот только вся эта красота зачастую идет вразрез с функциональностью. Быстро вращать «подрезанным» рулем неудобно, центральный дисплей, который отвечает за работу второстепенных функций машины, радует четкой графикой, но виртуальным сенсорным кнопкам не хватает чувствительности.
Интерьер Tugella более классический. Здесь нет вычурных форм и обилия мониторов. Рулевое колесо также «подрезано», но только снизу и гораздо меньше, чем на Uni-К. Как и на Changan, управление большинством функций автомобиля возложено на сенсорный монитор мультимедийной системы. Причем чтобы включить, например, подогрев руля, придется долго лазить в электронных лабиринтах. Однако в отличие от конкурента здесь виртуальные кнопки срабатывают с одного нажатия.
Мультимедийная система Geely Tugella порадовала хорошим разрешением ЖК-дисплея и быстрым срабатыванием сенсорных клавиш
На один из четырех мониторов Changan Uni-K дублируется картинка внутрисалонного зеркала заднего вида
В подголовники передних сидений Uni-K встроены динамики, через которые помимо музыки транслируются сигналы о включенном указателе поворота
Оба автомобиля оснащены системой беспроводной зарядки смартфонов. Но если на Changan она расположена на центральном тоннеле, перед селектором КПП, то разработчики «Тугеллы» зачем-то запихнули ее в нишу под центральным тоннелем. Будет ли кто-то пользоваться этой зарядкой, расположенной в таком неудобном месте, большой вопрос.
Ни в Uni-K, ни в Tugella нет полноценной системы CarPlay/Android Auto. Geely предлагает лишь ее «зеркало», работающее только с «яблочными» смартфонами. А Changan для подключения телефона к машине предлагает скачать отдельное приложение. Странное решение: CarPlay/Android Auto уже давно стали привычными даже на бюджетных моделях.
Похожие, но разные
Тест-драйв проходил в то же время, когда коммунальные службы сражались с последствиями аномального снегопада. К чести кроссоверов с перипетиями погоды они справились на отлично. Машины успешно штурмовали полуметровые сугробы, в которые превратились парковки во дворах, и ни разу не потребовали лопаты или троса. Стоит отметить, что, несмотря на длительные пробуксовки в глубоком снегу, ни Uni-K, ни Tugella ни разу не пожаловались на перегрев трансмиссии.
Длина Geely Tugella составляет 4,6 м
Однако на Geely полный привод подключается заметно резче, чем на Changan. В результате машина начинает ощутимо «гулять» в снежной целине при пробуксовке. На тесной заснеженной парковке такое поведение заставляет проявлять особую аккуратность.
Changan Uni-K почти на 20 см длиннее своего конкурента
С технической точки зрения автомобили очень похожи. У обоих под капотами двухлитровые турбированные моторы (226 л.с. у Changan и 238 л.с. у Geely) и восьмиступенчатые автоматы. Однако, несмотря на близкие характеристики, на дороге эти машины ведут себя по-разному.
На задних местах Geely Tugella достаточно просторно...
...однако в Changan Uni-K за счет большей колесной базы свободного места еще больше
Объем багажника Changan — 351 л
Грузовой отсек Gelly больше почти на 100 л
Из-за настроек мотора и трансмиссии Tugella воспринимается как более азартный автомобиль. Здесь явно ощущается эффект турбоямы, когда на низких оборотах двигателю не хватает тяги. Но как только турбина начинает работать в полную силу, кроссовер ускоряется очень интенсивно.
При резком добавлении газа машина начинает усиленно вилять кормой даже при прямолинейном движении на заснеженной дороге. А стоит чуть побольше добавить тяги в повороте, как задние колеса срываются в пробуксовку. Впрочем, «электронный ошейник» системы стабилизации моментально возвращает автомобиль на заданную траекторию. Искушенному водителю такое поведение автомобиля, скорее всего, придется по душе. А вот для неподготовленного автомобилиста может оказаться неприятным сюрпризом.
До 100 км/ч Changan Uni-K разгоняется за 8,8 сек. На 100 км он потребляет 8,8 л бензина
«Юни-К», несмотря на свою яркую внешность, кажется более спокойным, иногда даже в какой-то степени флегматичным автомобилем. Даже при утопленной педали акселератора кроссовер неспешно перебирает передачи, набирая скорость без каких-то ощутимых «подхватов». Но стоит отпустить педаль, как машина продолжает ускоряться! И хотя этот «несанкционированный» разгон продолжается какие-то доли секунды, ощущения не из приятных. Объясняется эта странность особенностями «прошивки» системы управления двигателем.
Первую «сотню» Geely Tugella разменивает за 6,9 сек. Средний расход топлива — 8,1 л на 100 км
За счет более жесткой подвески Geely меньше, чем Changan, кренится в поворотах, однако на обледенелых кочках пассажиров в Tugella трясет больше. Даже несмотря на то, что колеса у Uni-K на дюйм крупнее (21 дюйм).
Каждому свое
В условиях, когда предложение в сегменте премиальных кросс-купе резко сократилось, и Uni-K, и Tugella имеют неплохие шансы на успех. Конечно, тем, кто привык к высоким стандартам класса, определенные решения в этих автомобилях могут показаться странными. Однако рыночная ситуация особого выбора не оставляет: приходится либо мириться с ними, либо искать альтернативный вариант на вторичном рынке.
Changan Uni-K обойдется в 3,3–3,5 млн рублей. За Geely Tugella придется отдать 4,1–4,2 млн рублей
Хотя обе машины очень близки по своей конструкции и характеристикам, каждая из них ориентирована на разных покупателей. Changan Uni-K обойдется в 3,3–3,5 млн (в зависимости от комплектации). Geely Tugella рассчитан на более состоятельную клиентуру. Этот кроссовер в зависимости от уровня оснащения обойдется в 4,1–4,2 млн рублей.