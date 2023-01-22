Авангард и классика: стоит ли считать кросс-купе из Китая премиумом

После фактического ухода с российского рынка большинства иностранных автопроизводителей ниша премиальных кросс-купе недолго оставалась пустующей. Место, традиционно резервированное за немецкими компаниями, заняли автопроизводители из КНР. По большому счету Changan Uni-K и Geely Tugella сейчас единственные модели в этом сегменте рынка, официально поставляемые в нашу страну. Насколько эти кроссоверы соответствуют стандартам премиальных кросс-купе, выясняли «Известия».

В центре внимания

Водитель Changan Uni-K, несомненно, не сможет пожаловаться на недостаток внимания со стороны окружающих. Сотрудники Госавтоинспекции, таксисты, заправщики на АЗС, соседи по парковке — все с неподдельным интересом разглядывают этот кроссовер, а кто посмелее, просят разрешения посидеть за рулем.

Авангард и классика Интерьер Changan Uni-K больше похож на кабину космического корабля Фото: Борис Ульзибат

Интерес вполне объясним: «Юни-К» появился на рынке относительно недавно и еще не успел примелькаться на дорогах. Авангардный и нетривиальный дизайн включает в себя массивный передний бампер, представляющий единое целое с мелкоячеистой решеткой радиатора. А как не заглядеться на клинообразный силуэт автомобиля и «плавник» заднего спойлера с интегрированным в него двойным стоп-сигналом!

Авангард и классика Geely Tugella выполнен в более классическом стиле Фото: Борис Ульзибат

А вот Geely Tugella уже давно известен российским покупателям. Поэтому, несмотря на недавнее обновление, такого ажиотажа, как Changan, у окружающих не вызывает. Тем более что внешне выглядит куда более сдержанно. В ходе рестайлинга у кроссовера изменилась форма переднего и заднего бамперов, автомобиль получил новую решетку радиатора и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Внутри Uni-K смотрится не менее вызывающе. Сразу четыре ЖК-дисплея, шестигранные подстаканники на центральном тоннеле, «граненая» шайба контроллера, отвечающего за выбор режима движения, напоминают антураж кабины космического корабля из фантастического фильма. Эллипсообразный руль, больше похожий на штурвал, только усиливает это сходство.

Geely-Changan-7 copy Кресла Uni-K без труда позволяют подобрать удобную посадку водителям любого роста Фото: Борис Ульзибат Geely-Changan-70 copy Сиденья на Tugella кажутся излишне «плоскими» Фото: Борис Ульзибат Geely-Changan-82 copy В Geely клавиши регулировки кресла переднего пассажира на спинке сиденья Фото: Борис Ульзибат Geely-Changan-31 copy Changan Uni-K щеголяет выдвижными дверными ручками. После мойки в мороз они требуют тщательной просушки сжатым воздухом Фото: Борис Ульзибат

Вот только вся эта красота зачастую идет вразрез с функциональностью. Быстро вращать «подрезанным» рулем неудобно, центральный дисплей, который отвечает за работу второстепенных функций машины, радует четкой графикой, но виртуальным сенсорным кнопкам не хватает чувствительности.

Интерьер Tugella более классический. Здесь нет вычурных форм и обилия мониторов. Рулевое колесо также «подрезано», но только снизу и гораздо меньше, чем на Uni-К. Как и на Changan, управление большинством функций автомобиля возложено на сенсорный монитор мультимедийной системы. Причем чтобы включить, например, подогрев руля, придется долго лазить в электронных лабиринтах. Однако в отличие от конкурента здесь виртуальные кнопки срабатывают с одного нажатия.

Geely-Changan-54 copy Мультимедийная система Geely Tugella порадовала хорошим разрешением ЖК-дисплея и быстрым срабатыванием сенсорных клавиш Фото: Борис Ульзибат Geely-Changan-24 copy На один из четырех мониторов Changan Uni-K дублируется картинка внутрисалонного зеркала заднего вида Фото: Борис Ульзибат Geely-Changan-21 copy В подголовники передних сидений Uni-K встроены динамики, через которые помимо музыки транслируются сигналы о включенном указателе поворота Фото: Борис Ульзибат

Оба автомобиля оснащены системой беспроводной зарядки смартфонов. Но если на Changan она расположена на центральном тоннеле, перед селектором КПП, то разработчики «Тугеллы» зачем-то запихнули ее в нишу под центральным тоннелем. Будет ли кто-то пользоваться этой зарядкой, расположенной в таком неудобном месте, большой вопрос.

Ни в Uni-K, ни в Tugella нет полноценной системы CarPlay/Android Auto. Geely предлагает лишь ее «зеркало», работающее только с «яблочными» смартфонами. А Changan для подключения телефона к машине предлагает скачать отдельное приложение. Странное решение: CarPlay/Android Auto уже давно стали привычными даже на бюджетных моделях.

Похожие, но разные

Тест-драйв проходил в то же время, когда коммунальные службы сражались с последствиями аномального снегопада. К чести кроссоверов с перипетиями погоды они справились на отлично. Машины успешно штурмовали полуметровые сугробы, в которые превратились парковки во дворах, и ни разу не потребовали лопаты или троса. Стоит отметить, что, несмотря на длительные пробуксовки в глубоком снегу, ни Uni-K, ни Tugella ни разу не пожаловались на перегрев трансмиссии.

Авангард и классика Длина Geely Tugella составляет 4,6 м Фото: Борис Ульзибат

Однако на Geely полный привод подключается заметно резче, чем на Changan. В результате машина начинает ощутимо «гулять» в снежной целине при пробуксовке. На тесной заснеженной парковке такое поведение заставляет проявлять особую аккуратность.

Авангард и классика Changan Uni-K почти на 20 см длиннее своего конкурента Фото: Борис Ульзибат

С технической точки зрения автомобили очень похожи. У обоих под капотами двухлитровые турбированные моторы (226 л.с. у Changan и 238 л.с. у Geely) и восьмиступенчатые автоматы. Однако, несмотря на близкие характеристики, на дороге эти машины ведут себя по-разному.

Geely-Changan-71 copy На задних местах Geely Tugella достаточно просторно... Фото: Борис Ульзибат Geely-Changan-4 copy ...однако в Changan Uni-K за счет большей колесной базы свободного места еще больше Фото: Борис Ульзибат Geely-Changan-9 copy Объем багажника Changan — 351 л Фото: Борис Ульзибат Geely-Changan-64 copy Грузовой отсек Gelly больше почти на 100 л Фото: Борис Ульзибат

Из-за настроек мотора и трансмиссии Tugella воспринимается как более азартный автомобиль. Здесь явно ощущается эффект турбоямы, когда на низких оборотах двигателю не хватает тяги. Но как только турбина начинает работать в полную силу, кроссовер ускоряется очень интенсивно.

При резком добавлении газа машина начинает усиленно вилять кормой даже при прямолинейном движении на заснеженной дороге. А стоит чуть побольше добавить тяги в повороте, как задние колеса срываются в пробуксовку. Впрочем, «электронный ошейник» системы стабилизации моментально возвращает автомобиль на заданную траекторию. Искушенному водителю такое поведение автомобиля, скорее всего, придется по душе. А вот для неподготовленного автомобилиста может оказаться неприятным сюрпризом.

Авангард и классика До 100 км/ч Changan Uni-K разгоняется за 8,8 сек. На 100 км он потребляет 8,8 л бензина Фото: Борис Ульзибат

«Юни-К», несмотря на свою яркую внешность, кажется более спокойным, иногда даже в какой-то степени флегматичным автомобилем. Даже при утопленной педали акселератора кроссовер неспешно перебирает передачи, набирая скорость без каких-то ощутимых «подхватов». Но стоит отпустить педаль, как машина продолжает ускоряться! И хотя этот «несанкционированный» разгон продолжается какие-то доли секунды, ощущения не из приятных. Объясняется эта странность особенностями «прошивки» системы управления двигателем.

Авангард и классика Первую «сотню» Geely Tugella разменивает за 6,9 сек. Средний расход топлива — 8,1 л на 100 км Фото: Борис Ульзибат

За счет более жесткой подвески Geely меньше, чем Changan, кренится в поворотах, однако на обледенелых кочках пассажиров в Tugella трясет больше. Даже несмотря на то, что колеса у Uni-K на дюйм крупнее (21 дюйм).

Каждому свое

В условиях, когда предложение в сегменте премиальных кросс-купе резко сократилось, и Uni-K, и Tugella имеют неплохие шансы на успех. Конечно, тем, кто привык к высоким стандартам класса, определенные решения в этих автомобилях могут показаться странными. Однако рыночная ситуация особого выбора не оставляет: приходится либо мириться с ними, либо искать альтернативный вариант на вторичном рынке.

Авангард и классика Changan Uni-K обойдется в 3,3–3,5 млн рублей. За Geely Tugella придется отдать 4,1–4,2 млн рублей Фото: Борис Ульзибат