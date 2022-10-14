Кроссовер Geely Tugella обновили для российского рынка

Компания Geely обновила кроссовер Tugella для России. Модель представили в РФ в 2020 году, теперь на рынок выйдет рестайлинговая версия кроссовера. Об этом 14 октября сообщило издание «Авторевю».

В основном обновления коснулись внешности и оснащения. Полноприводный кроссовер по-прежнему оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с., с которым работает восьмиступенчатый «автомат».

Обновления машины пришлись на новую решетку радиатора: вместо концентрического рисунка, от которого компания Geely постепенно отказывается, теперь сетка с крупными ячейками. Кроме того, стали другими вставки в переднем бампере и исчезли заглушки под несуществующие противотуманными фарами.

Вместо двух крупных патрубков выпускной системы корма теперь украшена четырьмя круглыми выхлопными трубами. Под них переделана вся нижняя часть бампера.

В салоне появилась черная обивка потолка, дополнительный разъем USB на передней панели, а также улучшенная аудиосистема с 12 динамиками вместо восьми. Кроме того, Tugella обрела проекционный дисплей.

К двум имеющимся комплектациям Luxury и Flagship добавлен третий вариант — Flagship Sport. Такая версия отличается обильным черным декором: в этот цвет окрашены 20-дюймовые колеса, крыша, рейлинги, молдинги на оконных рамках, накладки на дверях и корпуса наружных зеркал.

Обновленные кроссоверы появятся у российских дилеров в ближайшее время. Специалисты отметили, что базовая версия Luxury станет на 100 тыс. рублей дешевле: новая рекомендованная цена составит 4 млн рублей. Geely Tugella Flasgship по-прежнему стоит 4 млн 200 тыс. рублей, а за версию Flagship Sport будут просить 4 млн 300 тыс. рублей.

12 октября стало известно, что в России всё чаще стали брать китайские машины в лизинг. По оценке компании «Газпромбанк Автолизинг», за девять месяцев текущего года доля переданных в лизинг автомобилей китайского производства увеличилась в России с 9,7 до 26,3%. Повышенный интерес бизнеса к автомобилям китайских брендов связан с дефицитом техники ведущих производителей других стран, которые ушли с российского рынка. В легковом сегменте юридические лица и индивидуальные предприниматели отдали предпочтение автомобилям марок Geely, Haval и Chery. Объемы продаж нового китайского бренда Exeed достигли 2,7%.