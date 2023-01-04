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Муфта от кутюр: нужен ли китайскому кроссоверу полный привод

Тест-драйв Exeed LX 1,6 AWD
Фото: Exeed
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Китайский премиум-бренд Exeed теперь будет предлагать комплектации с полным приводом у всех своих моделей. Им оснастили самый маленький в линейке кроссовер LX, причем специально для России. Так ли нужен полный привод городской машине — разбирались «Известия».

Премиум-привод

У Chery долго не получалось создать работоспособную систему полного привода. Кроссоверы марки были переднеприводными, что не мешало им пользоваться популярностью. Возможно, поэтому для китайской компании эта, по сути, утилитарная опция превратилась в статусную. Иначе как объяснить, что премиум-бренд Exeed первым обзавелся муфтой, подключающей задние колеса, и только потом ее получила самая большая и дорогая модель Chery.

Муфта от кутюр
Габариты Exeed LX 4533×1848×1690 мм. Колесная база: 2650 мм

Габариты Exeed LX: 4533×1848×1690 мм. Колесная база: 2650 мм

Фото: Exeed
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Впрочем, и в линейке Exeed до недавних пор был пробел: самая маленькая модель LX с приводом только на передние колеса. Теперь и у нее появился вариант 4×4, причем система полного привода более продвинутая с точки зрения электроники, чем у старших моделей: из шести ездовых режимов три предназначены для бездорожья.

Есть еще одно обстоятельство. LX, безусловно, самый маленький в модельном ряду Exeed и, кроме того, производит впечатление более компактного автомобиля, чем он есть на самом деле. На самом деле этот кроссовер крупнее VW Tiguan, но меньше Toyota RAV4. В России в этом сегменте был распространен полный привод. К тому же название LX обязывает быть пусть немного, но внедорожником.

Отличия внешние и внутренние

Шильдик AWD, измененный дизайн серебристой накладки под передним бампером, красные суппорты тормозов и новый дизайн дисков — вот и все отличия полноприводной машины от переднеприводной. Даже цвета кузова те же самые.

Между тем новая версия LX помимо муфты обзавелась другими агрегатом и трансмиссией. Новый мотор 1,6 вроде бы не сильно превосходит прежний 1,5 в мощности: 150 против 147 л.с. Зато крутящий момент у него серьезнее: 275 Нм против 210, но на пик тяги выходит позже.

Муфта от кутюр
Заявленный средний расход топлива — 8,1 л на 100 км

Заявленный средний расход топлива — 8,1 л на 100 км

Фото: Exeed
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Новая у LX AWD и трансмиссия — робот с двумя сцеплениями вместо вариатора, благодаря которому автомобиль, по идее, должен прибавить в динамике. Полноприводная машина тяжелее, поэтому выигрыш в разгоне до 100 км/ч с места небольшой — 0,3 с (10,2 с). Зато максимальная скорость выросла и превышает 200 км/ч. Робот, судя по заявленным цифрам, более экономичен в городском режиме: 9,9 против 10,5 л у мотора с вариатором.

Естественно, полноприводный LX и оснащен по полному. В самой максимальной комплектации есть затемненные боковые и задние стекла, вентиляция сиденья и расширенный комплекс электронных помощников, включающий предупреждение о покидании полосы.

Быстрота реакции

Подогрев сидений теперь полноценный — греются не только подушки, но и спинки. Историю с сиденьями директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов приводит как пример быстрой реакции китайского офиса. Провели опросы среди клиентов и оперативно исправили оплошность.

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Внешние отличия полноприводной машины — 19-дюмовые диски иного дизайна и измененная серебристая накладка под бампером

Внешние отличия полноприводной машины — 19-дюмовые диски иного дизайна и измененная серебристая накладка под бампером

Фото: Exeed
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Не все варианты оформления приборной панели удобочитаемы

Не все варианты оформления приборной панели удобочитаемы

Фото: Exeed
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Классические циферблаты в спортрежиме наиболее информативны

Классические циферблаты в спортрежиме наиболее информативны

Фото: Exeed
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Отделка интерьера — с претензией на премиум

Отделка интерьера — с претензией на премиум

Фото: Exeed
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К селектору с выбором режимов двойным кликом нужно привыкнуть

К селектору с выбором режимов двойным кликом нужно привыкнуть

Фото: Exeed
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У полноприводной машины — блок с шайбой выбора ездовых режимов, у моноприводной — ниша для мелочевки

У полноприводной машины — блок с шайбой выбора ездовых режимов, у моноприводной — ниша для мелочевки

Фото: Exeed
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Располагая современными RND-центрами, в том числе в Европе и США, Exeed постоянно улучшает свои модели. Результаты можно заметить хотя бы по тому, что у тестовых LX отсутствует дополнительная шумка, которая ранее встречалась на других моделях. Недаром на лабораторию, занимающуюся снижением шумов, потратили 50 млн юаней.

«Российские покупатели любят немецкие премиум-автомобили», — говорит бренд-директор Кевин Чжан в ходе телемоста с Китаем, намекая на ориентир для компании. Смогут ли китайские автомобили конкурировать с «немцами» — вопрос, даже если учесть, что теоретический оппонент Exeed добровольно покинул российский рынок. Между тем молодая марка очень старается быть премиумом. Нанимает инженеров из европейских компаний, использует комплектующие именитых брендов, не стесняется заказывать инжиниринг на стороне, опять же у компаний с именем.

Правила клуба

Отдельная работа — с клиентами, из которых пытаются создать привилегированный клуб «эксидеров» и культурно образовывать. Перед тест-драйвом — показ коллекции одежды, созданной в коллаборации с Игорем Чапуриным. Российский дизайнер, рассказывая о своей коллекции, охарактеризовал ее как дорогую простоту. Что не очень вяжется с желанием марки Exeed следовать всевозможным трендам и, как следствие, усложнять всё в своих машинах — от дизайна до конструкции.

Муфта от кутюр
Рекомендованная цена полноприводного LX — 3,75 млн рублей. Это на 350 тыс. дороже, чем топ-версия машины с передним приводом

Рекомендованная цена полноприводного LX — 3,75 млн рублей. Это на 350 тыс. дороже, чем топ-версия машины с передним приводом

Фото: Exeed
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Модный показ сдвинул выезд на шесть вечера — аккурат в снегопад и московские пробки. Нет худа без добра — можно проверить автомобиль в естественной среде. Через сугробы полноприводный LX на хороших европейских шинах пробирается вполне уверенно, роботизированная трансмиссия не напрягает вибрациями, тормоза и ездовая электроника выдерживают испытание льдом вперемешку со снежной кашей. При этом реакции на педаль газа сглажены даже в спортрежиме, что осложняет перестроения. Кроме того, чтобы стекла не потели, приходится делать обдув интенсивнее.

Вспахивая поле

Маршрут по Московской области, придуманный организаторами, доказал очевидное: зимой у полного привода множество поводов продемонстрировать свою необходимость. В обычных условиях задние колеса подключаются с паузой, в режиме 4×4 полный привод работает более уверенно. Кроме того, есть установки для снега и грунта — первая демпфирует газ и позволяет аккуратно ехать по скользкому, вторая разрешает буксовать без вмешательства электроники. По неглубокому снежному покрову кроссовер едет вполне уверенно без намека на усталость, пуская белые фонтаны из-под колес.

Муфта от кутюр
Exeed бездорожье
Фото: Exeed
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Геометрия у машины неплохая, однако злоупотреблять бездорожьем не стоит — снизу двигатель и масляный фильтр ничем не защищены, стоит заказать опциональную стальную защиту. Возможно, клиренс при этом уменьшится, но у Exeed LX его с запасом — 185 мм.

Чего еще не хватает

У полноприводного Exeed LX неплохо настроенная плотная подвеска, вполне информативный руль. К этому комплекту просится мотор помощнее, и в Китае есть версия с двухлитровым турбомотором, хотя и моноприводная. Полный привод такой машине будет явно нелишним. Интересно, что в Китае его до сих пор нет ни на одной версии LX.

Муфта от кутюр
Интерьер разнообразят необычные вставки под медь. Одна украшает спицу руля

Интерьер разнообразят необычные вставки под медь. Одна украшает спицу руля

Фото: Exeed

Когда такая машина появится у нас и появится ли — вопрос. Между тем Exeed помимо новой модели обещает обновление всей своей линейки. Пока без подробностей, но даже в случае с тем же LX есть куда стремиться. Например, улучшить подгонку кузовных панелей и деталей интерьера. Или поменять посадку за рулем — сейчас водитель сидит высоковато, регулировки наклона подушки нет. Не всем хватает и диапазонов регулировки руля. Если уж быть премиумом, то во всем.

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