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Марка Exeed готовит в 2023 году четыре премьеры

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Бренд Exeed (входит в Chery) намерен представить в 2023 году четыре премьеры, включая глубокий фейслифтинг существующего модельного ряда. Об этом на пресс-конференции марки 15 декабря рассказал директор Exeed Cars Rus, Геннадий Баранов, передает корреспондент «Известий».

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По информации бренда, компания планирует выпустить премиум-седан, так как есть соответствующая модульная платформа, которая позволяет создать автомобили в любом сегменте, а не только внедорожники.

«Освобождающийся сегмент седанов нам интересен. Вряд ли это произойдет в следующем году, но точно в обозримом будущем», — рассказал «Известиям» директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов.

Специалист также сообщил, что работы ведутся и над электромобилями, с помощью которых компания планирует расширять модельный ряд. Есть планы и по локализации производства в России.

«Вопрос находится на повестке и глубоко прорабатывается. На какой стадии находится обсуждение и на каких площадках планируется производство, мы пока рассказать не можем. Следите за нашими новостями», — уточнил Баранов.

В декабре текущего года компания представит полноприводный Exeed LX 1.6 AWD Premium Plus. Стоимость новинки составит 3 750 000 рублей. Расход топлива в смешанном цикле заявлен в 8,1 л на 100 км.

7 декабря Exeed объявил о скором выходе в России модели LX 1.6 AWD. Интеллектуальная система управления полного привода машины автоматически переходит с монопривода на полный в зависимости от дорожных условий, а также регулирует распределение крутящего момента на передней и задней осях. Полный привод кроссовера активируется при трогании с места и во время разгона автомобиля, при наличии малейшей пробуксовки колес, а также во время бокового заноса и в других подобных ситуациях. Шесть режимов движения предусматривают весь спектр основных вариантов, учитывающих особенности российских дорог и климата: эко/комфорт/спорт/снег/грунт/4×4. Exeed LX располагает полным зимним пакетом, который помимо сидений включает в себя обогрев лобового стекла, руля и форсунок омывателя.

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